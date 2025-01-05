أخبار الاتحاد اليوم | التويجري يعتذر وجستنيه يُهاجمه، ورد رسمي على المشاركة في دوري أبطال أوروبا

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 5 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 5 يناير 2025.

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الكلاسيكو بعد غدٍ الثلاثاء .. فما موقف مصابي الهلال؟

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طفح الكيل بالجمهور الأزرق مما يحدث!

جدل حفل تأسيس الاتحاد مستمر..

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025...

رد الشنيف لم يعجب البعض وعرضه لهجوم كبير..

GOAL

كذلك تم الرد على إمكانية إقامة مباريات سعودية خارج البلاد على غرار كأس السوبر الإيطالي..

مئوية العميد الهجرية استفزت البعض..

هل هناك فرصة لنرى أولمو في دوري روشن؟

ماذا قال ماركينيوس؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2025 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

بعد نهاية عقده مع ليفربول..

لويز فيليبي ينهي مسيرته مع الاتحاد..