أخبار الأهلي اليوم | خالد العيسى يرد على الجماهير الغاضبة .. وسباق سعودي على "خطف" أكرم عفيف من السد!

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت 11 يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.
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"أنا من يقرر ذلك" .. جوارديولا يعلق على أنباء انتقال كايل ووكر إلى الدوري السعودي
علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على الأنباء التي ربطت النجم الإنجليزي كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي، بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
فابريتسيو رومانو يكشف .. أكرم عفيف على رادار 3 أندية سعودية والسد يعترض الصفقة
دخل النجم القطري أكرم عفيف، لاعب نادي السد وقائد منتخب العنابي، اهتمامات عدد من الأندية السعودية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.
"هذا اللاعب كارثة والمعيوف لن يأخذ زمنه وزمن غيره!" .. ثنائي الاتحاد السابق يدفع ثمن السقوط أمام الأهلي
تعرض اثنان من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "سابقًا"، لهجومٍ عنيف للغاية؛ على هامش مباراة الأهلي والشباب، مساء يوم الجمعة.
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"حديثه متناقض ومتأثر بالسوشيال الميديا" .. فلاته يطالب خالد العيسى بتقليد الاتحاد لإرضاء جماهير الأهلي!
وجه الناقد الرياضي عبد الله فلاته، انتقادًا لحديث خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي غير الربحية، للجماهير عقب فوز فريق الكرة على الشباب بنتيجة (3-2)، في قمة الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.
"سيذكرني التاريخ!" .. خالد العيسى يرد على جمهور الأهلي الغاضب برسالة قوية ويؤكد: النادي مطمع للجميع
وجّه خالد العيسى، رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي "غير الربحية"، رسالة قوية إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ في ظل الهجوم الذي يتعرض له، منذ فترة طويلة.
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
بدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس 2024، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي وفي ظل الصفقات القوية للغاية التي أبرمتها الفرق السعودية.
"كنا نستطيع الفوز على الشباب بأكثر من 6 أهداف" .. يايسله يكشف سر انتفاضة الأهلي بعد ديربي الاتحاد!
أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالانتصار على الشباب، قائلًا إن فريقه قدم أداءً رائعًا، خاصة في أولى 60 دقيقة، وكان قادرًا على تسجيل أكثر من 6 أهداف.
جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
انطلق دوري روشن السعودي يوم الخميس 22 أغسطس، ليبدأ موسم جديد لا يخلو من الإثارة والجنون.
"لم أشاهد هذا الأمر منذ 37 سنة ويجب تغيير اللاعبين!" .. الأهلي يشعل غضب فاتح تريم في الشباب
انتقد فاتح تريم، المدير الفني لنادي الشباب، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد السقوط أمام الأهلي، مساء اليوم الجمعة.
"لم يحتسب ركلتي جزاء" .. المرداسي يكشف عن أخطاء الحكم مارتشينياك في كلاسيكو الأهلي والشباب!
كشف الخبير التحكيمي فهد المرداسي، عن مفاجأة حول مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والشباب، كاشفًا عن ركلات جزاء لم يحتسبها الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، الذي أدار اللقاء.
مقولة البلطان تتحول إلى "لعنة" على الشباب .. والأهلي يحسم الكلاسيكو بـ"فوضى تريم" ولمسة زيدان
كلاسيكو رائع يفي بوعوده، استطاع الأهلي أن يحسمه بالفوز على الشباب بنتيجة (3-2)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في قمة الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.
"إلى جورلي وكونجيرتون والعيسى" .. جماهير الأهلي تتحدى الإدارة برسالة شديدة اللهجة من مباراة الشباب!
قررت جماهير النادي الأهلي، توجيه رسالة عبر لافتات مدرج ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، على خلفية مباراة فريق الكرة الأول أمام الشباب، في قمة الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.