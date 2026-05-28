كم عدد بطولات النصر والهلال؟ ومن الأكثر فوزًا بديربي الرياض؟

الصراع بين الهلال والنصر عمره من عمر الكرة السعودية، فكم عدد البطولات التي حصل عليها كل منهما؟ ومن فاز أكثر بديربي الرياض؟