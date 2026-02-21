طلبان وليس طلب .. كواليس محاولة الاتحاد تغيير موعد نصف نهائي كأس الملك

قدّم مجلس إدارة نادي الاتحاد طلبًا؛ بخصوص مباراته ضد الخلود، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

الاتحاد سيواجه الخلود، مساء يوم 18 مارس 2026؛ على أن يلتقي الفائز منهما مع المُتأهل من كلاسيكو الهلال والأهلي، في المباراة النهائية لأغلى الكؤوس.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء الجمعة؛ طلب العميد من اتحاد الكرة السعودي، تأجيل مواجهة الخلود في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الصحيفة كشفت عن أن الاتحاد، طلب إقامة المباراة يوم 7 أبريل 2026، بدلًا من 18 مارس؛ دون ذكر المزيد من التفاصيل.