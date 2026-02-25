Goal.com
علي سمير

10 أعوام من الجدل مع جياني إنفانتينو .. "منقذ الفيفا" الذي تحدى الجميع ووصل الكونجرس متأخرًا ساعتين بسبب ترامب!

لم نكن نعرفه سوى في قرعة دوري أبطال أوروبا

جاء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في صورة المنقذ، وبعد 10 سنوات على قدومه، لا تزال التساؤلات والتكهنات محيطة بالمؤسسة الأهم في اللعبة على مستوى العالم خلال وجوده، الحديث هنا عن جياني إنفانتينو.

الرجل السويسري تم انتخابه كرئيس للفيفا في 26 فبراير 2026، خلال حقبة غرق فيها الاتحاد بفضائح الفساد والكوارث المالية في عهد سابقه سيب بلاتر.

الأمور خرجت عن السيطرة تمامًا مع بلاتر، مما انعكس بالسلب على إنفانتينو الذي جاء والاتحاد لديه فجوة مالية تصل إلى 550 مليون دولار لانسحاب العديد من الرعاة.

إنفانتينو قال وقتها:"سأعمل بجد لإعادة كرة القدم إلى الفيفا وإعادة الفيفا إلى اللعبة"!

ماليًا .. إنفانتينو وصل إلى مراده بعد 10 سنوات من تولي منصبه، ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن الفيفا يستعد للإعلان عن إيرادات قياسية تبلغ 13 مليار دولار، للدورة الثلاثية التي تستمر حتى نهاية 2026.

ومع ذلك، هل الأموال كل شيء في قصة جياني إنفانتينو؟

  • UEFA 2014/15 Women's Champions League Qualifying Round DrawGetty Images Sport

    مغمور لم نكن نشاهده سوى في القرعة

    في البداية، الكثيرون لم يتوقعوا بأي شكل من الأشكال أن يكون إنفانتينو هو المنقذ الحقيقي للاتحاد الدولي، حيث عمل كأمين عام للاتحاد الأوروبي، وكان الذراع الأيمن للرئيس ميشيل بلاتيني الذي تورط في قضايا فساد هو الآخر.

    بالنسبة لنا، لم نكن نشاهده سوى في تقديم قرعة دوري أبطال أوروبا، وبعد مرور 10 سنوات على هذه الأيام، أصبح الرجل الرئيسي للعبة على مستوى العالم.

    مشروع السويسري وقتها كان يعتمد على إنشاء مسابقات جديدة وتطوير البنية التحتية، وتغطية تكاليف السفر للدول الصغيرة، مع زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخبًا.

    وعندما حان وقت الانتخابات، تقدم إنفانتينو على الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، بواقع 88 صوتًا مقابل 85، وابتعد بعدها بالصدارة لتصبح النتيجة النهائية 115 صوتًا أمام 88.

    وعند فوزه قال إنفانتينو:"إنها أموالكم وليست أموال الفيفا، يجب استخدام هذه الموارد لتطوير اللعبة".

  • FIFA President Gianni Infantino Attends US Conference Of Mayors In Washington, DCGetty Images News

    تحول تدريجي في شخصيته

    في البداية، بدا وكأن جياني إنفانتينو شخص لا يحب الظهور وتصدر المشهد، قبل أن يتغير ذلك تدريجيًا في بطولتي كأس العالم 2018 في روسيا و2022 بقطر.

    حالة من الجدل أثيرت حول المسابقتين، مما جعل إنفانتينو يخرج لوسائل الإعلام من أجل الحديث عن الأمر، واتهم الإعلام الأوروبي بالنفاق والعنصرية تجاه قطر، وألقى خطابه الشهير حول التمييز.

    وقال إنفانتينو:"اليوم أشعر بأنني قطري، عربي، إفريقي، اليوم أشعر بأنني مثلي أيضًا، ومن ذوي الإعاقة، وأشعر بأنني عامل مهاجر".

    وكما أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن مخرجي التلفزيون تلقوا أوامر فيما يتعلق بظهور إنفانتينو خلال فترة رئاسته، عن طريق إظهاره مرة واحدة على الأقل في كل مباراة يحضرها، مع تجنب حدوث ذلك عندما يستخدم هاتفه.

  • FBL-WC-2022-QAT-IFABAFP

    توسعات في اللعبة

    بعد إقامة كأس العالم في قطر بفصل الشتاء، ظهرت العديد من الأفكار الأخرى المبتكرة حول البطولات الجديدة وإمكانية التوسع في المسابقات الكبرى.

    إنفانتينو اقترح توسيع بطولة كأس العالم للأندية لتقام في الصيف، بعد فترة قصيرة من انتخابه كرئيس للاتحاد الدولي في 2016، وواجهت الفكرة حملات من الاعتراض والرفض.

    توسيع مونديال الأندية واجه اعتراضًا من مؤسسة "فيفبرو" للاعبين المحترفين، وكذلك بعض المؤسسات العالمية الأخرى، باعتبار أن فصل الصيف يجب تخصيصه لإراحة اللاعبين بدلًا من إقامة بطولة بهذا الحجم.

    ولكن إنفانتينو قاوم كل ذلك، ونجح بالفعل في إقامة البطولة بالولايات المتحدة الأمريكية في 2025، وهي المسابقة التي حصل عليها تشيلسي في النهاية.

    وشملت الاقتراحات كذلك التنظيم الثلاثي للمغرب والبرتغال وإسبانيا لكأس العالم 2030، بالإضافة إلى تخصيص نسخة 2034 لصالح آسيا أو أوقيانوسيا، مع تصدر السعودية المشهد لاستضافتها.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    زيادة في راتبه وعلاقته بدونالد ترامب

    قالت "بي بي سي" إن إنفانتينو حصل على زيادة في راتبه بنسبة 33% من خلال لجنة مستقلة في مايو 2024، مما يرفع راتبه الأساسي من 1.95 مليون فرنك سويسري إلى 2.6 مليون فرنك.

    ويضاف إلى ذلك مكافأة قدرها 1.5 مليون جنيه استرليني "لم تتغير قيمتها"، ليصبح الآن قريبًا من الراتب السنوي للرئيس السابق سيب بلاتر.

    وبجانب ذلك، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان يشعر بالغضب من إنفانتينو، بسبب علاقته القوية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    الجدل وصل إلى قمته في مايو 2025، عندما كان إنفانتينو في جولة دبلوماسية في الشرق الأوسط مع ترامب، ووصل متأخرًا ساعتين عن كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

    وقتها تم اتهام إنفانتينو بإعطاء الأولوية لمصالحه السياسية، وقام بعض الأعضاء بالانسحاب من الكونجرس، كما شاهدنا أيضًا العدد الهائل من المقاعد الفارغة في قرعة كأس العالم للأندية في الصيف الماضي.

    قرعة كأس العالم للمنتخبات التي أقيمت مؤخرًا كانت أغرب ما يمكن أيضًا، وذلك بسبب طول وقتها، وقيام إنفانتينو بمنح ترامب جائزة الفيفا للسلام، مما تسبب في هجوم وسخرية منه.

    وجاءت الصدمة لمشجعي كرة القدم بعدها بسبب أسعار نذاكر مباريات كأس العالم 2026، حيث وصلت قيمتها إلى ثلاثة أضعاف نسخة قطر 2022، مع وصول أرخص تذكرة للمباراة النهائية في نيو جيرسي إلى 3119 جنيه استرليني.

    إنفانتينو دافع عن الأمر، وقال إن الارتفاع يأتي بسبب جنون الطلب على التذاكر، مشيرًا إلى أن الأموال ستذهب إلى كرة القدم.

  • FBL-UEFA-CONGRESSAFP

    تحصين قوي رغم الانتقادات

    صاحب الـ55 سنة تعرض للانتقاد كثيرًا في السنوات الأخيرة، ولكنه يبقى محصنًا بمنصبه بفضل القوة المالية التي يمنحها للهيئة الحاكمة لكرة القدم.

    أكدت "بي بي سي" أن إنفانتينو نفذ وعده بتقديم 5 ملايين دولار إضافية لكل اتحاد وطني خلال السنوات الأربع الأولى من ولايته، ومبلغ 40 مليونًا لكل اتحاد قاري.

    وبجانب ذلك، تم توفير 2.8 مليار دولار للاستثمار من خلال 211 اتحادًا في أكثر من 1600 مشروع بفضل المشروع الرئيسي "FiFA Forward"  الذي حقق زيادة 30 % في التمويل.

    ووسط كل ذلك، يبدو من الصعب التخلي عن إنفانتينو بأفكاره الجنونية وتصرفاته المثيرة للجدل، لأنه جعل المؤسسة تنهض اقتصاديًا، وساهم في ثورة شاملة في اللعبة بشكل وتنظيم المسابقات، حتى وإن لم تعجب البعض.

