أخبار الهلال اليوم | تحديد مدة غياب متعب الحربي .. وسالم الدوسري يحتفي بـ"العالمية"!

أعرب روبن نيفيش، لاعب الهلال عن سعادته بالترشح لجائزة "The Best" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معتبرًا أن ذلك يعكس المستويات المميزة التي يقدمها.

وقال نيفيش في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "ترشحي لجائزة The Best من فيفا دليل على أنني أقدم مستويات رائعة، وهذا يعطيني دافعًا أكبر للاستمرار بنفس القوة".

وتابع: "التسجيل في مرمى فريقي جزء من كرة القدم، توقعت أن يلمسها ياسين بونو، ولكن هو عدم توفيق في النهاية".

وختم: "نجحت في تخطي الأمر سريعًا، وحتى هدفي لاحقًا كان فيه بعض الحظ، لكن الأهم بالنسبة لي هو تحقيق الفوز والنقاط الثلاث".