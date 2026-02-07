Goal.com
علي سمير

أخبار الاتحاد اليوم | الصفقة الجديدة تصل جدة واعتراف فابينيو وبيان رسمي شديد اللهجة بعد الهزيمة من النصر

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم السبت 7 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم السبت الموافق السابع من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • وصول الصفقة الجديدة

    أعلن نادي الاتحاد اليوم، السبت، عن وصول ستيفان كيلر مدافع ليماسول القبرصي، بعد التعاقد معه بشكل رسمي في الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

  • آخر تطورات المصابين

    قالت صحيفة "الرياضية" إن أحمد الجليدان لاعب الاتحاد، يخضع لفحوصات طبية اليوم، السبت، بعد تعرضه للإصابة في مباراة النصر التي أقيمت بالأمس في دوري روشن السعودي.

    ومن المقرر أن يتم حسم مصير اللاعب بشكل نهائي، قبل مباراة الفريق أمام الغرافة القطري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن جناح الفريق ستيفن بيرجفاين مستمر في برنامجه التأهيلي قبل العودة للتدريبات الجماعية، ونفس الأمر بالنسبة لصالح الشهري.

  • اتهام سعد اللذيذ بالتورط في أزمة شارة بنزيما

    "أجبر الاتحاد على هذا الأمر!".. اتهام سعد اللذيذ بالتورط في أزمة "شارة قيادة" كريم بنزيما والرد يأتي سريعًا

    ما تزال أصداء مغادرة النجم الفرنسي كريم بنزيما، صفوف العملاق الجدّاوي نادي الاتحاد، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ تهز الشارع الرياضي السعودي، وحتى العالمي.

    الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته أشار في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، إلى أن بنزيما انضم للاتحاد صيف 2023، مع مجموعة من الشروط؛ التي تم تلبيتها له.

    وأوضح فلاته أنه من بين هذه الشروط؛ الاستغناء عن المدير الفني البرتغالي نونو سانتو وبعض اللاعبين، على رأسهم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

    وأعرب الإعلامي الرياضي عن دهشته الكبيرة، من طريقة مغادرة النجم الفرنسي للعميد؛ رغم أن النادي كان يُلبي له كل شروطه، على مدار عامين ونصف.

    وأضاف فلاته: "وصل الحال بشقيق بنزيما، قبل انتقال النجم الفرنسي إلى الهلال؛ ليقول لإدارة الاتحاد (إما تجددوا له أو لن يركض في الملعب خوفًا من الإصابة)".

    وشدد عبدالله فلاته على أن كريم بنزيما، هدد نادي الاتحاد بامتلاكه عرضًا من الدوري الأمريكي؛ وذلك أثناء محاولته الضغط على الإدارة، لتجديد عقده.واستكمالًا لتصريحاته.

    . وجّه الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته اتهامات خطيرة إلى سعد اللذيذ، مدير برنامج الاستقطابات السعودي سابقًا، الرئيس التنفيذي الحالي لنادي نيوم.

    وزعم فلاته أن اللذيذ هو من اشترط على الاتحاد؛ إعطاء "شارة قيادة" الفريق الأول لكرة القدم لبنزيما، والتي كانت ملكًا للمصري أحمد حجازي وقتها.

    وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي: "اللذيذ جاء إلى الاتحاد، وجلس مع البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول وقتها؛ وأجبره على منح (الشارة) للنجم الفرنسي".

    وتساءل عبدالله فلاته عن ما إذا كان يوجد مسؤول واحد الآن؛ يستطيع إجبار نادي الهلال على سحب "شارة القيادة" من سالم الدوسري، وإعطاءها إلى بنزيما.

  • اعتراف من فابينيو

    بعد خسارة الاتحاد أمام النصر بهدفين نظيفين أمس الجمعة، في الجولة 21 من دوري روشن السعودي، تحدث فابينيو لاعب الفريق عن مدى تأثر العميد برحيل الثنائي نجولو كانتي وكريم بنزيما.

    وقال فابينيو:"نعم بالتأكيد، لقد تأثرنا برحيلهما، نظرًا للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها كل منهما وصفاتهما القيادية أيضًا، لكننا الآن ننظر إلى الأمام في هذه اللحظة الجديدة التي يعيشها النادي".

    وأضاف:"نريد أن يكون موسمنا ناجحًا ونتطلع للتعويل على العناصر الجديدة مثل يوسف النصيري وستيفان كيلر وجورج إلينيخينا".

    وقام البرازيلي بالاعتراض على بعض الحالات التحكيمية في المباراة، مشيرًا إلى أن فريقه استحق الحصول على ركلة جزاء واضحة لم يتم احتسابها.

  • تلميحات خطيرة بسبب الجدل التحكيمي

    "بعض الأمور مكتوبة مسبقًا"!.. تلميحات خطيرة من نجم الاتحاد بعد فوز النصر والعميد يصعد

    فتح سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، بالإضافة إلى البرازيلي فابينيو تافاريس والبرتغالي دانيلو بيريرا، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، النار على التحكيم؛ بعد الخسارة أمام عملاق الرياض النصر بثنائية نظيفة.

    كونسيساو قال: "شاهدتم ما حدث اليوم؛ هي حقائق تحكيمية حصلت في الكلاسيكو بالفعل.. لا أحد يستطيع إنكارها".

    وأضاف المدير الفني البرتغالي: "الاتحاد جاء من فترة صعبة؛ لكن مستواه كان مُتقارب مع النصر، قبل أن تُغيّر القرارات التحكيمية من شكل الكلاسيكو".

    أما البرتغالي دانيلو بيريرا، قلب دفاع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ فقد أشعل جدلًا واسعًا للغاية، برسالته المثيرة التي نشرها عبر خاصية القصص في حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

    بيريرا كتب في رسالته؛ بعد كلاسيكو المملكة الكبير ضد النصر: "بعض الأمور مكتوبة مسبقًا.. هذا غير ممكن"، في مزاعم بشأن حصول العالمي على مساعدات تحكيمية، ضد الاتحاد.

  • بيان رسمي من الاتحاد بشأن حالات مواجهة النصر

    أصدر نادي الاتحاد بيانًا قويًا؛ يندد فيه بما اعتبر "ظلم واضح" ضد الفريق الأول لكرة القدم، خلال كلاسيكو المملكة أمام النصر.

    العميد الاتحادي اعتبر أن الفريق كان يستحق "ركلتي جزاء"؛ إحداهما واضحة للغاية، كما أظهرت المراجعات عبر تقنية الفيديو "فار".

    وأعرب الاتحاد عن دهشته، من عدم الأخذ بلقطات "فار" الواضحة؛ ما يُثير الجدل حول الاستخدام الأمثل لتقنية الفيديو، في الملاعب السعودية.

    وطالب الاتحاد في نهاية بيانه، الجهات المختصة بالتدخل فورًا، ومراجعة الحالات التي تعرض فيها العميد للظلم ضد النصر؛ وذلك من أجل اتخاذ القرارات اللازمة، وضمان عدالة المنافسة.

  • الهلال يشكو الحمدان

    الظهور الأول لرقم 9: الاتحاد ينتظر هدية هلالية تفسد مشاركة عبدالله الحمدان .. ورد نصراوي يحسم الجدل!

    في ليلة شهدت فوزًا نصراويًا مثيرًا، يبدو أن الاتحاد قرر أن تكون للمواجهة فصل جديد، بعد صافرة النهاية، باحتجاج رسمي ضد العالمي.

    وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة نادي الاتحاد، تقدمت باحتجاج رسمي ضد نظامية مشاركة عبد الله الحمدان، مهاجم النصر، في مباراة الفريقين، مساء أمس الجمعة.

    وكان النصر قد أعلن عن التعاقد رسميًا مع عبد الله الحمدان، قادمًا من الهلال في صفقة انتقال حر، إلا أن صفقة اللاعب صاحبتها الكثير من الجدل، بعد ورود أنباء حول مطالبته للهلال بفسخ عقده، والذي كان يُفترض أن ينتهي بعد غلق الفترة الشتوية بأيام، قبل رحيله إلى العالمي، فضلًا عن تقدم الهلال بمذكرة تؤكد أن اللاعب فسخ عقده من طرف واحد.

    وسجل الحمدان، الذي تقرر ارتداؤه للقميص رقم "9"، مشاركته الأولى مع النصر، في الدقيقة 90 من عمر مباراة الاتحاد، حيث دخل المواجهة بديلًا للفرنسي كينجسلي كومان.

  • جدل تحكيمي في الكلاسيكو

    عين على الحكم | "تقنية الفيديو عرضت اللقطة بجودة سيئة"!.. ركلة جزائية غير محتسبة ضد النصر تثير دهشة الاتحاد

    شهد كلاسيكو السعودية بين النصر والاتحاد، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ إثارة تحكيمية كبيرة، بقيادة السلوفيني سلافكو فينسيتش.

    وفي هذا السياق.. شهدت الدقائق الـ12 الأولى من عمر الكلاسيكو السعودي الكبير؛ مطالبات من نادي الاتحاد ومدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو، بالحصول على "ركلة جزائية" ضد النصر.

    مطالبات الاتحاديون جاءت بحجة إبعاد الفرنسي محمد سيماكان، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، للكرة بيده داخل منطقة الـ18.

    لمس سيماكان للكرة بيده - حسب الاتحاديين -؛ جاء بعد عرضية من النجم الفرنسي موسى ديابي، كانت في طريقها إلى المهاجم المغربي يوسف النصيري.

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ جاء نداء من غرفة تقنية الفيديو "فار" بالفعل للحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، باحتمالية وجود "ركلة جزاء" لنادي الاتحاد ضد النصر.

    فينسيتش ذهب لرؤية اللقطة بنفسه عبر شاشة "فار"؛ قبل أن يعود إلى أرضية الملعب من جديد، رافضًا احتساب أي قرار لمصلحة الاتحاد.

    واعتبر الحكم السلوفيني أن الكرة اصطدمت في قدم مدافع النصر محمد سيماكان أولًا، قبل أن تُلامس يده بعد ذلك؛ وبالتالي لا يُمكن احتساب "الركلة الجزائية"، وسط دهشة من مدرب الاتحاد البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

  • تحليل لمشاركة النصيري أمام النصر

    المقارنة ظالمة مع بنزيما: النصر يكرس لعنة "الريال" للنصيري .. والتاريخ سيذكر الخسارة لا "روليت زيدان"!

    اختبار صعب خاضه النصيري في أولى مبارياته بقميص الاتحاد، قبل أن يقود العميد للخسارة أمام النصر، في الأول بارك، بهدفين نظيفين سجلهما ساديو ماني وأنجيلو، في قمة الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

    في رابع مواجهة بين الفريقين، ثأر النصر من خسارة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن من تحقيق فوزه الثالث على الاتحاد، هذا الموسم، بعد كأس السوبر والدور الأول من الدوري.

    منذ انتقاله إلى صفوف الاتحاد، قادمًا من فنربخشه، وكان الحديث حول مدى اعتماد لاعبي العميد على الكرات العرضية العالية، من أجل استغلال براعة النصيري في الارتقاء وألعاب الرأسيات.

    ولعلّ أبرز ما شاهدناه في أداء يوسف النصيري أمام النصر، تمثل في نقطتين أساسيتين..

    * اللعب كمهاجم محطة، والتراجع كثيرًا إلى وسط الملعب.

    * اعتماد لاعبي الاتحاد على العرضيات العالية والمنخفضة.

    ورغم ذلك، إلا أن المهاجم المغربي، بدا وكأنه "حلقة مفقودة" في صفوف الاتحاد، سواءً بسبب بعض البطء في متابعة تمريرات زملائه، أو استماتة دفاع النصر في إبعاد أي كرة عرضية قبل وصولها إليه.

    ورغم التراجع إلى الوسط، من أجل المساهمة في بناء الهجمة، إلا أن النصيري بدا وكأنه أكثر انتظار لهدايا زملائه، بالإضافة إلى بعض الهفوات التي كانت تُترجم لفرص مرتدّات نصراوية، الأمر الذي يمكن تلخيصه بأن النصيري كان محاصرًا في "قفص" النصر وأوراقه مكشوفة.

  • ملخص الكلاسيكو

    فيديو | شاهد ملخص انتصار النصر على الاتحاد في "الكلاسيكو"

    النصر انتصر مساء الجمعة على ضيفه الاتحاد بثنائية نظيفة لحساب منافسات دوري روشن، وإليكم ملخص القمة المثيرة التي غاب عنها رونالدو.

  • مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 20 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 10 انتصارات، مقابل 4 تعادلات و6 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

