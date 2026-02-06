المقارنة ظالمة مع بنزيما: النصر يكرس لعنة "الريال" للنصيري .. والتاريخ سيذكر الخسارة لا "روليت زيدان"!

عذرًا يوسف النصيري، ولكن قدرك أن تحمل إرثًا ثقيلًا مع الاتحاد، تركه الفرنسي كريم بنزيما، الذي فضّل خوض تجربة جديدة من بوابة الهلال.

اختبار صعب خاضه النصيري في أولى مبارياته بقميص الاتحاد، قبل أن يقود العميد للخسارة أمام النصر، في الأول بارك، بهدفين نظيفين سجلهما ساديو ماني وأنجيلو، في قمة الجولة الحادية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

في رابع مواجهة بين الفريقين، ثأر النصر من خسارة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وتمكن من تحقيق فوزه الثالث على الاتحاد، هذا الموسم، بعد كأس السوبر والدور الأول من الدوري.

ورفع النصر رصيده إلى 49 نقطة، ليحافظ على وصافة جدول دوري روشن، ويبقي على فارق النقطة مع الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الاتحاد، حامل اللقب، عند 34 نقطة، في المركز السادس.