أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | "شائعة" جديدة بشأن صفقة كريم بنزيما .. ومدرب روبن نيفيش الشخصي يطلق عملًا خيريًا في السعودية
ماذا سيفعل نونيز؟ .. واستغراب من التفريط في سعود عبدالحميد
العائلة أهم من كأس العالم: داروين نونيز بين تكريس عقدة "إكس ليفربول" والصبر المستحيل على بنزيما!
لا صوت يعلو فوق مصير الدولي الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في ظل استقرار المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، على استبعاده من القائمة المحلية، والاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.
هذا القرار أثار حالة من الجدل عالميًا، في ظل استمرار فتح باب الانتقالات في بعض الدول، خاصة في أمريكا الجنوبية، الأمر الذي وضع اسم اللاعب في قائمة المطلوبين، من أجل إنقاذ حلمه في المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 مع منتخب أوروجواي.
الحديث عن داروين نونيز، بات يتعلق بـ6 مباريات أمام الهلال، إذا ما قرر الاعتماد عليه في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، مع تبقي جولة على نهاية مرحلة الدوري، وافتراض تأهل الهلال إلى نهائي البطولة القارية، بين المرور من مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ16، ومن ثم خوض مرحلة التجمع، من مباراة واحدة، من دور الثمانية إلى المباراة النهائية.
"تعامل الهلال والاتحاد معه بتعالٍ وغباء" .. كبير كشافي ليفربول يشيد بسعود عبدالحميد بعد مواجهة لانس وباريس
حظي سعود عبدالحميد؛ ظهير أيمن لانس، بإشادة خاصة من أحد كبار كشافي اللاعبين في نادي ليفربول، بعد المستويات الجيدة التي يقدمها مؤخرًا مع الفريق الفرنسي.
شارك الظهير الأيمن السعودي أمس السبت، بشكل أساسي في مواجهة لانس أمام باريس إف سي، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي "ليج 1".
وقد ساهم صاحب الـ26 عامًا في فوز لانس بخماسية نظيفة، خارج الديار، على أرض باريس إف سي.
صنع سعود الهدف الثاني في المباراة لزميله ويسلي سعيد في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني، تحصل على ضربة جزاء، سجل منها فلوريان توفان الهدف الثالث، فيما كان الظهير العربي صاحب الـ"بري أسيست" في الهدف الخامس، الذي أحرزه ريان فوفانا.
"شائعة" بنزيما الجديدة .. مطالب بإيقاف ياسين بونو
استخفاف بعقول الجماهير والعقوبات هي الحل! .. قصة "الشركة الجديدة" التي أثارت الشكوك حول كيفية انتقال كريم بنزيما إلى الهلال
أحيانًا يظن البعض أنه قادر على "الاستخفاف" بعقول الجماهير، فيبدأ للترويج لفكرته "الخادعة"، لكن الحقيقة إن أُخفيت لفترة، فلن تظن مخفية كثيرًا..
هذا باختصار ما يمر به الشارع الرياضي السعودي خلال الساعات القليلة الماضية، إذ ظهرت "شائعة" جديدة تخص صفقة انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من نادي الاتحاد إلى الهلال في الميركاتو الشتوي المنقضي.
"الحكومة" والاتحاد فاجأوا الجمهور بالانفصال بالتراضي بين الطرفين، قبل نهاية العقد بشكل رسمي بستة أشهر، على خلفية خلافات بشأن البنود المالية للعقد الجديد .. فيما كانت المفاجأة الأكبر "انتقال كريم بنزيما إلى الهلال"!
بخدعة لمسة يد .. تنديد نصراوي بعدم إيقاف ياسين بونو قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد!
فوز مستحق حققه الهلال أمام الاتفاق، جعله على أتم الاستعداد لمباراة الكلاسيكو ضد الاتحاد في دوري روشن السعودي، إلا أن هناك لقطة جديدة، أثارت حالة من الجدل، حول "خدعة" محتملة من قِبل الحارس المغربي ياسين بونو.
واستعرض الحساب الرسمي لمسابقة دوري روشن السعودي، لقطة إنقاذ من قِبل السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، أثناء محاولة إبعاد الكرة بعد مرورها من الحارس ياسين بونو أثناء محاولة تشتيتها بالرأس، قبل وصولها إلى خالد الغنام، جناح الاتفاق.
ولكن، الناقل الرسمي أظهر وجود إمكانية لمسة يد من بونو للكرة، أثناء محاولة إبعادها بالرأس، وهو الأمر الذي علّق عليه الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، برسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا "إذا هذه الحالة صحيحة، وأن بونو لعب الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، فالمفترض بطاقة حمراء، وبالتالي لا يشارك أمام الاتحاد".
ليس كريستيانو رونالدو: الصرامي يرد على راتب كريم بنزيما .. "80% من ميزانية الهلال"
بينما يُعد النجم الفرنسي كريم بنزيما، بمثابة "صفقة الموسم" بلا منازع، بعد انتقاله من الاتحاد إلى الهلال، في الميركاتو الشتوي، جاء الحديث بشأن قيمة صفقة التعاقد معه، والتي تستمر لمدة سنة ونصف، حتى يونيو 2027.
وأفادت تقارير بأن كريم بنزيما انتقل إلى الهلال، مقابل 200 مليون يورو سنويًا، فيما أكد عمر بترجي، مدير الاتصال المؤسسي والإعلام في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن كامل صفقة بنزيما من موارد الزعيم، ولم تكن ممولة من برنامج الاستقطاب، ليؤكد ما ذكره النادي عبر موقعه الرسمي، بأن الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي، هو من قام بتمويل الصفقة بالكامل. (طالع التفاصيل)
مدرب روبن نيفيش الشخصي يعلن عن عمل خيري
أعلن برونو باروس؛ المدرب الشخصي للبرتغالي روبن نيفيش؛ لاعب وسط الهلال، عن عمل خيري خاص، يُطلقه بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك.
باروس أوضح أنه أعد برنامجًا تدريبيًا خاصًا بشهر رمضان، يناسب مواعيد الصيام، وكذلك يمكن تنفيذه في المنزل، للحفاظ على الطاقة وقوة العضلات.
وأشار مدرب نيفيش الشخصي أن رسوم الاشتراك في برنامجه هي 50 ريالًا سعوديًا، سيقوم بالتبرع بها لأحد المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية بنهاية شهر رمضان المبارك، على أن يزود متابعيه عبر منصة "إنستجرام" المبلغ الإجمالي بنهاية كل أسبوع.
غياب ثلاثي الهلال عن المران الأخير قبل مواجهة الوحدة
خاض الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي اليوم الأحد، المران الأخير، استعدادًا لمواجهة الوحدة الإماراتي، غدًا الإثنين، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
المباراة تعد تحصيل حاصل للزعيم بعدما حسم صعوده بالفعل رسميًا لدور الـ16، ما يشير إلى احتمالية غياب عدد من لاعبيه الاساسين، لإراحتهم.
وشهد مران الليلة غياب الثلاثي الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز، المدافع السعودي حسان تمبكتي، والمهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو.
مؤتمر إنزاجي
عقد الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي لمواجهة الوحدة الإماراتي، المقرر لها الغد في ختام مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال الإيطالي: "تدريبات انفرادية لماركوس ليوناردو؟ هو يتدرب مع المجموعة وقتما يستحق الأمر ذلك، وغدًا ربما يشارك، عقب نهاية المران سأحدد القائمة".
وأضاف: "مواجهة الوحدة هي الأخيرة لنا في مرحلة الدوري، والمنافس تأهل بالفعل لدور الـ16 كما هو حال الهلال، لكنها مباراة مهمة لنا، ونأمل أن نقدم أداءً جيدًا".