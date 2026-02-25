أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | الهجوم على مالكوم، غضب روبن نيفيش .. و"لماذا تحول سالم الدوسري لضحية؟"
إصابات كريم بنزيما وحمد اليامي
وسط اقتراب انتهاء عمره الافتراضي.. طلب مفاجئ من كريم بنزيما إلى سيموني إنزاجي في الهلال لـ"عيون كأس العالم"
منذ شهر يناير 2026؛ والمهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، يشغل الرأي العام في المملكة العربية السعودية.
نعم.. بنزيما دخل في خلافات مع الاتحاد؛ قبل أن ينتقل إلى صفوف عملاق الرياض الهلال، في الميركاتو الشتوي الماضي.
وبعد انتقاله للهلال، سجل المهاجم الفرنسي 3 أهداف في ثلاث مباريات، قبل أن يُغيب بسبب الإصابة؛ بالتزامن مع الكثير من الأقاويل الطبية، التي تُحذر من حالة اللاعب الصحية والبدنية.
بنزيما يغيب أمام الشباب
أوضحت صحيفة "الرياضية" أنه من المتوقع أن يتواصل غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن مباريات الهلال في ديربي الشباب المقبل، المقرر إقامته في 27 من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن.
وكان الفرنسي قد غاب عن مواجهة التعاون على إثر معاناته في إصابة في العضلة الضامة، يخضع على إثرها لفترة تأهيل حاليًا.
فيديو | خرج على نقالة وسط انهياره باكيًا .. إصابة لاعب الهلال "دون أي التحام" خلال مواجهة التعاون
بعدما استقبلت مستشفى الهلال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما أول أمس الإثنين، انضم إليها عضو جديد في الدقائق الأول من مواجهة التعاون، يوم الثلاثاء، حيث تعرض حمد اليامي لإصابة دون أي احتكاك.
وبحسب بيان رسمي من الهلال فإن اليامي أصيب في الرضفة بالركبة، وفي انتظار نتائج الفحوصات النهائية، لتحديد مدى حاجته لإجراء عملية جراحية.
الهجوم على مالكوم .. وغضب روبن نيفيش
فيديو | هجوم قوي ضد البرازيلي .. مشهد يكشف حقيقة امتناع مالكوم عن تحية جماهير الهلال بعد التعادل مع التعاون!
تعرض الجناح البرازيلي مالكوم، لهجوم عنيف من بعض مشجعي الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة رفض توجيه التحية لجماهير الفريق بعد مباراة التعاون.
في البداية، انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سيموني إنزاجي مدرب الهلال وهو يطلب من جميع اللاعبين الذهاب لتحية الجماهير.
البعض قال إن مالكوم تحدث مع إنزاجي قائلًا له إن الجماهير أطلقت صافرات الاستهجان على اللاعبين خلال المباراة، لذلك رفض الذهاب لإلقاء التحية عليهم.
المشهد المزعوم تسبب في حملة شديدة من الهجوم على اللاعب البرازيلي، وجعل البعض يقول إن استمراره مع النادي بعد هذه التصرفات سيكون بمثابة "الكارثة".
"عدم عدالة المنافسة وسخرية من ممارسة اليد والطائرة في مباريات دوري روشن".. روبن نيفيش ينفجر بعد تعادل الهلال مع التعاون
خرج النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم، بتصريحات مثيرة للجدل؛ وذلك بعد التعادُل مع التعاون، مساء يوم الثلاثاء.
- GOAL AR
انقلاب الأية أمام التعاون .. ومعاناة سالم الدوسري
نابولي طوق النجاه للهلال .. سيموني إنزاجي "قلب الأية" أمام التعاون وليس من الإنصاف مهاجمة ماركوس ليوناردو!
"كلاكيت للمرة الثانية على التوالي" .. الهلال يخرج بنقطة وحيدة من آخر مباراتين، ليفقد وصافة جدول ترتيب دوري روشن، بعدما كان على الصدارة قبل جولتين فقط!
الزعيم تعادل يوم الثلاثاء، أمام التعاون إيجابيًا بهدف لكل منهما، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026.
الهدفان جاءا من ضربتين جزائيتين، سجل البرتغالي روبن نيفيش للهلال في الدقيقة 41، فيما تعادل الكولومبي روجر مارتينيز لسكري القصيم في الدقيقة 4+45 من عمر الشوط الأول.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة 55 في المركز الثالث بجدول الترتيب، متأخرًا بفارق الأهداف عن النصر "الوصيف"، لكن العالم خاض مباراة أقل، ويبتعد عن الصدارة التي يحتلها الأهلي بنقطة وحيدة.
ماذا يحدث مع "الضحية" الدوسري في الهلال؟ .. "هرب" من الاتحاد صباحًا وسمع "حس يا سالم" مساءً!
وسط كم التخبط الفني الذي يعيشه الهلال في الموسم الجاري تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، يجبرك قائد الفريق سالم الدوسري على الوقوف أمام حالته..
سابقًا كان يجبرنا "التورنيدو" على الوقوف أمامه بالفعل، لكن احترامًا وتقديرًا للمجهود الذي يبذله مع الزعيم، لدرجة جعلت منه النجم الأول والوحيد في فترة من الفترات، وكأنه يحمل الفريق وحده على كتفيه.
أما حاليًا فنضطر للوقوف متسائلين "كيف وصل سالم لهذه الدرجة من السوء؟!"، ربما هو عامل السن (34 عامًا)، لكن حتى وقت قريب كان الدوسري قد وصل لذروة مستواه!
عين على الحكم | الهلال والتعاون يثوران سويًا .. ماريو إسكوبار يثير الجدل بخمسة قرارات "أخطاء مرة وأصاب ثلاث وحيرة وحيدة"!
لم تخل مباراة التعاون والهلال من الجدل التحكيمي، وسط إدارة من الجواتيمالي ماريو إسكوبار، الذي احتسب ضربتين جزائيتين في الـ45 دقيقة الأولى من المباراة.
- Getty Images Sport
السجل الأسوأ يتكرر
رصدت صحيفة "الرياضية" إحصائية محبطة لمسيرة الهلال في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، موضحة أن سجل التعادلات السيئ تكرر.
الزعيم تعادل في سبع مباريات بالموسم الجاري من دوري روشن، متساويًا مع نسخ 2010-11، 2020-21 و2021-22.
فيما لم يحقق الهلال أسوأ من هذه الإحصائية سوى مرتين فقط موسمي 2017-18، و2022-23، وقتما تعادل في ثمانية لقاءات.