أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | وكيل لاعب باير ليفركوزن يكشف سر رفض العرض الأزرق .. وتحذيرات طبية تهدد صفقة المهاجم
- AFP
وكيل كوفاني يرد رسميًا على عرض الهلال
كشف إريك ديبولو؛ وكيل أعمال كريستيان كوفاني؛ مهاجم باير ليفركوزن، حقيقة رغبة الهلال في التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وكيل كوفاني أكد أنه تلقى بالفعل عرضًا رسميًا من النادي السعودي، لكنه قوبل بالرفض من قبل النادي الألماني بحسب تصريحاته لصحيفة "الرياضية".
وأوضح الوكيل أن رفض ليفركوزن للعرض يأتي لأسباب مالية، إذ لم يشعروا بالرضا تجاه المقابل المعروض من قبل الهلال.
إريك ديبولو أضاف: "قد لا يكون هناك أي عائق بالنسبة للاعب وكذلك النادي لإتمام الصفقة، ولكن أن يكون العرض مُرضيًا للنادي، وسنرى ماذا سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة.. مشروع نادي الهلال جيد جدًّا للاعب، وإن لم يحدث في الوقت الجاري ربما يحدث في الصيف المقبل، وفي التوقيت نفسه اللاعب لديه اهتمام من أندية كبيرة في أوروبا".
- Getty Images Sport
مصير ياسين بونو من مواجهة القادسية
أكدت صحيفة "الرياضية" جاهزية الحارس المغربي ياسين بونو لمواجهة القادسية، المقرر إقامتها غدًا الخميس، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.
وكان بونو قد انتهى مؤخرًا من المشاركة مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2025، قبل أن يعود مصابًا في عضلة الفخذ الأمامية، ما أسفر عن غيابه خلال مواجهتي الفيحاء والرياض الأخيرتين.
تحذيرات طبية تدفع الهلال للتأني تجاه جوشوا كينج
اسم مفاجئ من دوري روشن.. الهلال يحسم صفقة "المهاجم الأجنبي" الجديد
علن الإعلامي الرياضي هاني آل عزيز، مقدم برنامج "سبورت سنتر"، حسم مجلس إدارة نادي الهلال، صفقة المهاجم الجديد للفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية.
آل عزيز نقل عن مصادر البرنامج الرياضي الشهير، مساء اليوم الثلاثاء، أن الهلال توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي الخليج؛ من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي جوشوا كينج، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".
"كل شيء قابل للنقاش" .. الخليج يرد على أنباء انتقال جوشوا كينج للهلال وتحذير من "جهاز القلب" يهدد الصفقة
البحث مستمر، الهلال مصمم على التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ووضع العديد من الأهداف على رأسها جوشوا كينج لاعب الخليج.
فريق المدرب سيموني إنزاجي يعاني كثيرًا خلال هذا الموسم بمركز المهاجم الصريح، بسبب المستوى المتخبط للأوروجوياني داروين نونيز، وعدم ظهور البرازيلي ماركوس ليوناردو بالشكل المطلوب.
جوشوا كينج الذي يعيش فترة مميزة مع الخليج في دوري روشن السعودي، ظهر كخيار محتمل لحل الأزمة الهجومية بالهلال، وهو الأمر الذي دفع إدارة النادي للخروج من أجل الرد.
تفاصيل شكوى جيسوس .. واعتراف بمجاملة الهلال تحكيميًا
مفاجأة كبرى .. جورج جيسوس مهدد بالإيقاف لمدة عام كامل في السعودية!
يبدو أن قضية الهلال ضد مدربه السابق جورج جيسوس؛ المدير الفني الحالي للجار "النصر"، ستذهب أبعد مما هو متوقع، بعدما تقدم الزعيم بشكوى رسمية أمام لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
"أخطاء مؤثرة ساعدت الهلال على الهروب بالصدارة".. الاعتراف بتعرض النصر والرياض لـ"الظلم" في الديربي
لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا، على الأخطاء التحكيمية المتزايدة في مسابقة دوري روشن للمحترفين، للموسم الرياضي 2025-2026.
وتشهد مسابقة دوري روشن السعودي منافسة شرسة للغاية، في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يحتل الهلال "الصدارة" برصيد 45 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر والأهلي صاحبي المركزين الثاني والثالث تواليًا، و6 نقاط عن القادسية "الرابع".
الهلال على صفيح ساخن .. بسبب الحمدان والعبود
صراع جديد بين النصر والهلال.. الزعيم يلجأ للقانون "على طريقة كنو" بشأن عبدالله الحمدان!
تتجه أنظار الوسط الرياضي في المملكة العربية السعودية إلى مواجهة من نوع خاص بين عملاقي العاصمة، الهلال والنصر، لكنها هذه المرة لا تُلعب على أرضية الملعب ولا تُحسم بالأهداف، بل قد تُفصل فيها اللوائح والقوانين داخل أروقة اللجان القانونية.
ففي ظل اشتعال المنافسة بين الناديين على جميع الأصعدة، كشفت تقارير إعلامية عن تحركات إدارية وقانونية نشطة داخل نادي الهلال، تهدف إلى متابعة ورصد أي خطوات قد يتخذها نادي النصر في سوق الانتقالات، وبالتحديد ما يتعلق بمستقبل المهاجم عبد الله الحمدان.
وتأتي هذه التحركات في توقيت بالغ الحساسية من الموسم، حيث تسعى إدارة الهلال إلى حماية مصالح النادي وضمان الالتزام الكامل بالأنظمة التي تحكم عقود وانتقالات اللاعبين، في ظل تزايد الحديث عن وجود اهتمام نصراوي بالحصول على خدمات اللاعب.
لاعب الهلال يهدد بفسخ عقده .. والاتحاد يقدم حلًا آخر للزعيم نظير صفقة "العبود – كنو" التبادلية
يسابق الهلال الزمن حاليًا لحسم مصير عدد من اللاعبين قبل نهاية الميركاتو الشتوي الجاري في دوري روشن السعودي 2025-2026، والمحدد له الثاني من فبراير المقبل يومًا لإغلاق أبوابه.
عثمان ديمبيلي والهلال؟
السعودية تتفاوض مع ديمبيلي .. توقيت مثالي لصفقة تاريخية وهذا الفريق هو الأنسب لـ"المشاغب الفرنسي"
الأمر لم يكن مجرد مزحة أو شائعات في الهواء، السعودية تطمح بالفعل في إجراء حملة موسعة للتعاقد مع لاعبين كبار من الطراز العالمي الصيف القادم، وهدفها الآن هو عثمان ديمبيلي.
المرحلة الأولى من الاستثمارات الضخمة في دوري روشن السعودي أوشكت على الانتهاء، بعض النجوم يستعدون للمغادرة قريبًا مثل نجولو كانتي، والبعض الآخر يدرس الرحيل وعدم تجديد عقده وهناك من انخفض مستواه وأصبح أقل تأثيرًا.
ولذلك، قرر صندوق الاستثمار السعودي السير نحو طفرة جديدة ومرحلة أخرى لاستقطاب أهم المواهب في أوروبا، وديمبيلي يأتي كصفقة موازية لما حدث في 2023 بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، وهو الانتقال صاحب الضجة الأكبر حتى الآن بالمسابقة.
ولكن لو كانت هذه الأنباء صحيحة، فهل ديمبيلي هو الخيار المناسب من أجل قيادة هذه الطفرة المنتظرة؟