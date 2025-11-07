Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

أخبار الهلال اليوم | إنزاجي يضم 3 مواليد ضد النجمة .. وانضمام ثنائي الزعيم لمنتخب البرتغال

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إنزاجي يضم 3 مواليد لقائمة الهلال ضد النجمة

    استقر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال، على ضم ثلاثة أسماء شابة من فئة المواليد (2004 فما فوق) إلى قائمة الفريق التي غادرت إلى بريدة لمواجهة النجمة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، والمقرر إقامتها الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

    وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن الثلاثي الذي تم استدعاؤه هو الفرنسي ماتيو باتويي حارس المرمى، والتركي يوسف أكتشيشيك، والبرازيلي كايو سيزار، في خطوة تعكس رغبة إنزاجي في توسيع خياراته الفنية خلال المرحلة المقبلة.

    وأكدت المصادر أن المدرب الإيطالي لم يحسم بعد قرار مشاركة الثلاثي في اللقاء، حيث من المنتظر أن يُحدد موقفهم النهائي خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة.

    وفي المقابل، غاب الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الهلال، عن بعثة الفريق المتجهة إلى بريدة، بعدما اكتفى بتدريبات لياقية منفردة في الرياض، على أن يكون جاهزًا للعودة خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

    وكان نونيز قد تعرض لإصابة في الركبة مؤخرًا، أجبرته على الابتعاد عن المشاركة في لقاءي الشباب في الدوري والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة. ومنذ انضمامه إلى الهلال الصيف الماضي، شارك المهاجم الأوروجوياني في 8 مباريات بمجموع 524 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، بينما غاب عن 5 مباريات بسبب الإصابة أمام الأخدود والشباب في الدوري، والغرافة وناساف الأوزبكي آسيويًا، إضافة إلى العدالة في كأس الملك.

    • إعلان

  • استدعاء ثنائي الهلال لقائمة منتخب البرتغال

    استدعى المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، ثنائي نادي الهلال جواو كانسيلو وروبن نيفيش.

    ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

  • منافسة سالم الدوسري ضمن جوائز ذا بيست .. واتهام من النصر إلى الهلال بشكل غير مباشر!

    "الهلال لا يحتاج كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لتحقيق الإنجازات"! .. حقيقة ناقصة أثبتتها المشاركة المونديالية الخادعة والطائرة الجدلية

    عندما يتم ذكر اسم عملاق الرياض الهلال؛ فنحن نتحدث هُنا عن واحد من أعرق الأندية الآسيوية والعربية، على الإطلاق.

    الهلال أحد الأندية الآسيوية والعربية القليلة، التي تعمل وفق منظومة ثابتة - مهما تغيرت الإدارات -؛ ما يجعل الكثيرين يشبهونه بالفرق الأوروبية.

    هذه المنظومة قادت فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى تسيُّد البطولات المحلية في المملكة العربية السعودية لسنواتٍ عديدة للغاية؛ قبل الوصول إلى العالمية.

    سالم الدوسري يقود ظهورًا مفاجئًا لنجوم الدوري السعودي .. محمد صلاح، عثمان ديمبيلي وجميع المرشحين لجوائز "ذا بيست" 2025

    أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الخميس، المرشحين لجوائزه المختلفة في حفل "ذا بيست"، للعام الحالي 2025.

    الجوائز التي تم إعلان المرشحين والمرشحات للفوز بها؛ هي: "أفضل لاعب ولاعبة، أفضل مدرب ومدربة فئتي الرجال والسيدات، أفضل حارس وحارسة مرمى".

    وشملت الجوائز أيضًا؛ المرشحين لـ"التشكيل الأفضل" لعام 2025، بالإضافة إلى المشجع المثالي.

    "نزاهة الدوري السعودي في خطر"! .. النصر يوجه اتهامات غير مباشرة للهلال ويعلن استعداده للتصعيد بملف المواليد

    أصدر مجلس إدارة شركة نادي النصر بيانًا ناريًا، مساء اليوم الخميس؛ تناول فيه موضوعين أشغلوا الرأي العام بشدة، في الأيام والساعات القليلة الماضية.

    الموضوعان هما تغيير لوائح قيد اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا "مواليد"؛ إلى جانب الجدل التحكيمي الذي صاحب مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ضد نادي الفيحاء، في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

  • سالم الدوسري ينافس على جائزة في ذا بيست

    "براءة المسؤولين السعوديين من التلاعب وأحلام كريستيانو رونالدو بدأت تتحقق" .. اختيار سالم الدوسري في جوائز "ذا بيست" أكبر من مجرد ترشيح

    "لا يحزنك إنك فشلت ما دمت تحاول الوقوف على قدميك من جديد"؛ هذه هي إحدى أجمل المقولات التي وصفت المثابرة والأمل، في الحياة.

    وإذا نظرنا إلى سالم الدوسري، قائد منتخب السعودية الأول لكرة القدم ونادي الهلال؛ سنجد أن هذه المقولة قد تنطبق عليه، وبشكلٍ كبير للغاية.

    سالم الذي تجاوز عمر الـ34 سنة، وأصبح يُعاني من تذبذب في المستوى مؤخرًا؛ كلما نظن أنه سقط وانتهى كرويًا، تُفاجئنا الأيام بشيء جديد عنه.

    "ويقولون ضعيف!" .. قائمة المنتخب السعودي استعدادًا لكأس العرب تتسبب في "التهكم" على حجج الهلال

    استنكر الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، الادعاءات التي تقلل من قدرات فريق الهلال وتحديدًا دكة البدلاء ولاعبيه المحليين، مستدلًا بذلك على اختيارات المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لقائمة المنتخب السعودي التي تنتظم في معسكر إعدادي بمدينة جدة، خلال الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر الجاري، ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي ستقام في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

    رينارد استقر على استدعاء 27 لاعبًا في المعسكر المقبل، جاء في مقدمتهم سبعة لاعبين دفعة واحدة من نادي الهلال وهم: " محمد اليامي الربيعي، متعب الحربي، حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري وعبد الله الحمدان".

    "ليس من حقهم إيهام الجميع بأمور ليست موجودة" .. إعلامي يُهاجم بيان النصر بشأن أزمة المواليد!

    هاجم الإعلامي محمد الشيخ البيان الذي أصدره نادي النصر، اعتراضًا على الفكرة التي تم طرحها منذ أيام، بشأن تغيير لوائح قيد اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا "المواليد".

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    قدّم الهلال انطلاقة متأرجحة في الموسم الرياضي 2025-2026 تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ واجه الفريق بعض الصعوبات في بدايته قبل أن يستعيد توازنه تدريجيًا، ويستعيد معه هيبته المعهودة كأحد كبار القارة الآسيوية والمنافس الدائم على البطولات المحلية والقارية.

    في دوري روشن السعودي، خاض الزعيم سبع مباريات، خرج منها بـ خمسة انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، ليؤكد حضوره القوي في سباق القمة ويحافظ على موقعه بين الأربعة الكبار، في مؤشر واضح على تطور الأداء واستقرار المنظومة التكتيكية التي اعتمدها إنزاجي.

    أما على صعيد دوري أبطال آسيا للنخبة، فقد ظهر الفريق بوجه مغاير تمامًا، إذ قدّم مستويات استثنائية في دور المجموعات بتحقيق أربعة انتصارات متتالية، تميّز خلالها بانضباط دفاعي صارم وهجوم منظم وفعّال، ما جعله أحد أبرز المرشحين للظفر باللقب الآسيوي هذا الموسم.

    وفي كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الهلال سلسلة نتائجه المميزة، بعدما حجز مقعده في ربع النهائي عقب عروض قوية ومقنعة، ليضرب موعدًا مع الفتح في مواجهة تجمع بين طموح الشباب وخبرة الكبار.

    ورغم هذا التوهج الحالي، فإن انطلاقة إنزاجي مع الفريق لم تكن سهلة، خاصة بعد توليه المهمة في الصيف الماضي، إذ واجه اختبارًا مبكرًا في كأس العالم للأندية 2025، حيث بصم الهلال على مشاركة تاريخية بتعادله أمام ريال مدريد وفوزه المثير على مانشستر سيتي، ما منحه دفعة معنوية هائلة لبناء مشروع فني متكامل.

    وبالأرقام، يُظهر سجل إنزاجي مع الهلال حتى الآن نتائج مميزة تؤكد نجاحه في فرض أسلوبه التدريبي:

    عدد المباريات: 18

    الانتصارات: 13

    التعادلات: 4

    الخسائر: 1

    الأهداف المسجلة: 38

    الأهداف المستقبلة: 17

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح