أخبار الهلال اليوم | إنزاجي يضم 3 مواليد ضد النجمة .. وانضمام ثنائي الزعيم لمنتخب البرتغال

قدّم الهلال انطلاقة متأرجحة في الموسم الرياضي 2025-2026 تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ واجه الفريق بعض الصعوبات في بدايته قبل أن يستعيد توازنه تدريجيًا، ويستعيد معه هيبته المعهودة كأحد كبار القارة الآسيوية والمنافس الدائم على البطولات المحلية والقارية.
في دوري روشن السعودي، خاض الزعيم سبع مباريات، خرج منها بـ خمسة انتصارات وتعادلين دون أي خسارة، ليؤكد حضوره القوي في سباق القمة ويحافظ على موقعه بين الأربعة الكبار، في مؤشر واضح على تطور الأداء واستقرار المنظومة التكتيكية التي اعتمدها إنزاجي.
أما على صعيد دوري أبطال آسيا للنخبة، فقد ظهر الفريق بوجه مغاير تمامًا، إذ قدّم مستويات استثنائية في دور المجموعات بتحقيق أربعة انتصارات متتالية، تميّز خلالها بانضباط دفاعي صارم وهجوم منظم وفعّال، ما جعله أحد أبرز المرشحين للظفر باللقب الآسيوي هذا الموسم.
وفي كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الهلال سلسلة نتائجه المميزة، بعدما حجز مقعده في ربع النهائي عقب عروض قوية ومقنعة، ليضرب موعدًا مع الفتح في مواجهة تجمع بين طموح الشباب وخبرة الكبار.
ورغم هذا التوهج الحالي، فإن انطلاقة إنزاجي مع الفريق لم تكن سهلة، خاصة بعد توليه المهمة في الصيف الماضي، إذ واجه اختبارًا مبكرًا في كأس العالم للأندية 2025، حيث بصم الهلال على مشاركة تاريخية بتعادله أمام ريال مدريد وفوزه المثير على مانشستر سيتي، ما منحه دفعة معنوية هائلة لبناء مشروع فني متكامل.
وبالأرقام، يُظهر سجل إنزاجي مع الهلال حتى الآن نتائج مميزة تؤكد نجاحه في فرض أسلوبه التدريبي:
عدد المباريات: 18
الانتصارات: 13
التعادلات: 4
الخسائر: 1
الأهداف المسجلة: 38
الأهداف المستقبلة: 17