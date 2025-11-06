"ويقولون ضعيف!" .. قائمة المنتخب السعودي استعدادًا لكأس العرب تتسبب في "التهكم" على حجج الهلال

يخوض المنتخب السعودي خلال معسكر جدة مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كوت ديفوار يوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، على ملعب الإنماء، والثانية ضد منتخب الجزائر يوم الثلاثاء 18 من الشهر نفسه، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وفضل رينارد خوض هذه المباريات الودية أمام منتخبات إفريقية قوية، حيث يواجه أفيال كوت ديفوار "حامل لقب كأس الأمم الإفريقية 2024" والمنتخب الجزائري بطل الكان عام 2019، وذلك لأنه يستهل مبارياته في كأس العرب بمواجهة المنتخب المغربي، وهو من نفس المدرسة الإفريقية.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب، إلى جانب منتخبات المغرب، والفائز من مواجهة عمان والصومال، والمتأهل من لقاء جزر القمر واليمن.

وكان المنتخب السعودي، قد نجح مؤخرًا في حسم تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، عبر الملحق الآسيوي الذي أُقيم الشهر الماضي في جدة.

ويأتي صعود المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد مشاركته في نسختي 2018 و2022، ويُعد هذا التأهل السابع في تاريخ الصقور، منذ أول ظهور مونديالي لهم عام 1994، عندما بدأوا رحلة التألق بوصولهم إلى دور الـ16.

وشارك الأخضر بعد ذلك في نسخ 1998، 2002، و2006، قبل أن يغيب عن نسختي 2010 و2014، ليعود بقوة في نسخ 2018، 2022، و2026.

ويعد المنتخب السعودي الأكثر تأهلًا إلى كأس العالم، بين المنتخبات العربية، متساويًا مع منتخبي تونس والمغرب، بواقع 7 مرات لكل منهم.