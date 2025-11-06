Ousmane Dembele Salah Salem Al DawsariGetty
أحمد فرهود

سالم الدوسري يقود ظهورًا مفاجئًا لنجوم الدوري السعودي .. محمد صلاح، عثمان ديمبيلي وجميع المرشحين لجوائز "ذا بيست" 2025

أسماء عالمية كبيرة تتنافس على جوائز "ذا بيست" المختلفة..

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الخميس، المرشحين لجوائزه المختلفة في حفل "ذا بيست"، للعام الحالي 2025.

الجوائز التي تم إعلان المرشحين والمرشحات للفوز بها؛ هي: "أفضل لاعب ولاعبة، أفضل مدرب ومدربة فئتي الرجال والسيدات، أفضل حارس وحارسة مرمى".

وشملت الجوائز أيضًا؛ المرشحين لـ"التشكيل الأفضل" لعام 2025، بالإضافة إلى المشجع المثالي.

ولم يتم الكشف عن المرشحين لجائزة أفضل هدف لفئتي الرجال والسيدات "بوشكاش ومارتا"؛ حيث أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الأمر، سيتم في وقتٍ لاحق.

وسيبدأ التصويت على المرشحين للفوز بجوائز "ذا بيست" المختلفة، مساء اليوم الخميس؛ على أن يُغلق بشكلٍ رسمي، في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

    جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم

    رشح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 11 نجمًا، للمنافسة على جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2025؛ حيث يتقدمهم جناح نادي باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي، المتوّج بـ"الكرة الذهبية" في العام الحالي.

    وإلى جانب ديمبيلي.. تواجد في قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم؛ كل من الفرعون المصري محمد صلاح "ليفربول"، والجوهرة الإسبانية لامين يامال "برشلونة".

    أيضًا.. لم تخلُ قائمة المرشحين من أسماء مثل؛ كيليان مبابي "ريال مدريد" وهاري كين "بايرن ميونخ"، بالإضافة إلى النجم المغربي أشرف حكيمي "باريس سان جيرمان".

    القائمة الكاملة للمرشحين لأفضل لاعب في العالم:

    * عثمان ديمبيلي: فرنسا ونادي باريس سان جيرمان. 

    * أشرف حكيمي: المغرب ونادي باريس سان جيرمان.

    * هاري كين: إنجلترا ونادي بايرن ميونخ.

    * كيليان مبابي: فرنسا ونادي ريال مدريد. 

    * نونو مينديش: البرتغال ونادي باريس سان جيرمان.

    * كول بالمر: إنجلترا ونادي تشيلسي.

    * بيدري جونزاليس: إسبانيا ونادي برشلونة.

    * رافينيا دياز: البرازيل ونادي برشلونة.

    * محمد صلاح: مصر ونادي ليفربول.

    * فيتينيا: البرتغال ونادي باريس سان جيرمان.

    * لامين يامال: إسبانيا ونادي برشلونة.

    جائزة "ذا بيست" لأفضل حارس في العالم

    ضمت قائمة المرشحين من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للمنافسة على جائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى في العالم 2025، بعض الأسماء المفاجئة؛ على رأسهم البولندي فويتشيك شتشيسني، نجم نادي برشلونة.

    شتشيسني كان قد اعتزل صيف عام 2024 أساسًا؛ ولكنه عاد عندما طلبه برشلونة لتعويض "المصاب" مارك أندريه تير شتيجن، ليحقق الثلاثية المحلية في إسبانيا "الدوري، كأس الملك والسوبر".

    القائمة الكاملة للمرشحين لأفضل حارس في العالم:

    * أليسون بيكر: البرازيل ونادي ليفربول.

    * تيبو كورتوا: بلجيكا ونادي ريال مدريد.

    * جيانلويجي دوناروما: إيطاليا ونادي باريس سان جيرمان/ مانشستر سيتي.

    * إيميليانو مارتينيز: الأرجنتين ونادي أستون فيلا.

    * مانويل نوير: ألمانيا ونادي بايرن ميونخ.

    * دافيد رايا: إسبانيا ونادي آرسنال.

    * يان سومر: سويسرا ونادي إنتر.

    * فويتشيك شتشيسني: بولندا ونادي برشلونة.

    جائزة "ذا بيست" لأفضل مدرب في العالم - فئة الرجال -

    الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختار نخبة المديرين الفنيين، للمنافسة على جائزة "ذا بيست" لأفضل مدرب في العالم؛ في مقدمتهم لويس إنريكي بالطبع، وذلك بعد إنجازه التاريخي مع نادي باريس سان جيرمان 2024-2025.

    إنريكي قاد الفريق الباريسي للحصول على الخماسية التاريخية "الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، السوبر الفرنسي، دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي"، إلى جانب الوصول لنهائي كأس العالم للأندية. 

    القائمة الكاملة للمرشحين لأفضل مدرب في العالم - فئة الرجال -:

    * خافيير أجيري: منتخب المكسيك.

    * ميكيل أرتيتا: نادي آرسنال.

    * لويس إنريكي: نادي باريس سان جيرمان.

    * هانزي فليك: نادي برشلونة.

    * إنزو ماريسكا: نادي تشيلسي.

    * روبيرتو مارتينيز: منتخب البرتغال.

    * أرني سلوت: نادي ليفربول.

    جائزة "ذا بيست" لأفضل لاعبة في العالم

    كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الخميس، عن أسماء المرشحات للفوز بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعبة في العالم 2025.

    وبالطبع.. لابد أن تتصدر الإسبانية أيتانا بونماتي، نجمة فريق برشلونة للسيدات، قائمة المرشحات لـ"ذا بيست"؛ حيث أنها كتبت التاريخ، عندما أصبحت أول لاعبة تفوز بجائزة "الكرة الذهبية" 3 مرات.

    القائمة الكاملة للمرشحات لأفضل لاعبة في العالم:

    * ساندي بالتيمور: منتخب فرنسا ونادي تشيلسي.

    * ناتالي بيورن: منتخب السويد ونادي تشيلسي.

    * أيتانا بونماتي: منتخب إسبانيا ونادي برشلونة.

    * لوسي برونز: منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي.

    * ماريونا كالدينتي: منتخب إسبانيا ونادي آرسنال.

    * تيموا تشاوينغا: منتخب ملاوي ونادي كانساس سيتي.

    * كاديدياتو دياني: منتخب فرنسا ونادي أولمبيك ليون.

    * ميلشي دومورناي: منتخب هايتي ونادي أولمبيك ليون.

    * باتري جيخارو: منتخب إسبانيا ونادي برشلونة.

    * ليندسي هيبس: منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ونادي أولمبيك ليون.

    * لورين جيمس: منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي.

    * كلوي كيلي: منتخب إنجلترا ونادي مانشستر سيتي/ آرسنال.

    * إيفا بايور: منتخب بولندا ونادي برشلونة.

    * كلاوديا بينا: منتخب إسبانيا ونادي برشلونة.

    * أليكسيا بوتياس: منتخب إسبانيا ونادي برشلونة.

    * أليسيا روسو: منتخب إنجلترا ونادي آرسنال.

    * ليا ويليامسون: منتخب إنجلترا ونادي آرسنال.

    جائزة "ذا بيست" لأفضل حارسة في العالم

    أفصح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الخميس، عن الأسماء المرشحة للفوز بجائزة "ذا بيست" لأفضل حارسة مرمى في العالم، للعام الحالي 2025.

    القائمة الكاملة للمرشحات لأفضل حارسة في العالم:

    * آن كاترين بيرجر: منتخب ألمانيا ونادي غوثام.

    * كاتا كول: منتخب إسبانيا ونادي برشلونة.

    * كريستيان إندلر: منتخب تشيلي ونادي أولمبيك ليون.

    * هانا هامبتون: منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي.

    * آنا مورهاوس: منتخب إنجلترا ونادي أورلاندو برايد.

    * تشياماكا نادوزييه: منتخب نيجيريا ونادي باريس/برايتون.

    * فالون توليس-جويس: منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ونادي مانشستر يونايتد.

    جائزة "ذا بيست" لأفضل مدرب/ مدربة في العالم - فئة السيدات -

    تواجدت 5 أسماء في قائمة المرشحين، لجائزة "ذا بيست" لأفضل مدرب أو مدربة - فئة السيدات - 2025؛ وذلك حسب ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مساء اليوم الخميس.

    وجاءت في صدارة هذه الأسماء؛ مدربة منتخب إنجلترا سارينا ويجمان، بالإضافة إلى رينيه سليجرز التي قادت آرسنال لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات 2024-2025.

    القائمة الكاملة للمرشحين لأفضل مدرب/ مدربة في العالم - فئة السيدات -:

    * سونيا بومباستور: نادي تشيلسي.

    * جوناتان خيرالديز: واشنطن سبيريت/ أولمبيك ليون.

    * سيب هينيز: نادي أورلاندو برايد.

    * رينيه سليجرز: نادي آرسنال.

    * سارينا ويجمان: منتخب إنجلترا.

  • جائزة "ذا بيست" للتشكيل الأفضل لعام 2025

    هُناك العديد من الأسماء التي تم ترشيحها، للدخول في "التشكيل الأفضل" لعام 2025؛ وذلك ضمن حفل جوائز "ذا بيست".

    المفاجأة الأكبر بالطبع؛ كانت تواجد قائد نادي الهلال سالم الدوسري، كأول سعودي عبر التاريخ يحقق هذا الإنجاز.

    كذلك.. ضمت قائمة المرشحين كل من "الحارس ياسين بونو، قلب الدفاع خاليدو كوليبالي ومتوسط الميدان روبن نيفيش"؛ وهم ثلاثي فريق الهلال الأول لكرة القدم.

    وتواجد ضمن المرشحين أيضًا؛ الحارس السنغالي إدوارد ميندي، نجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    ويتنافس الأسطورتان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ثنائي النصر وإنتر ميامي - على التوالي -؛ لدخول "التشكيل الأفضل" لعام 2025.

    وفيما يلي.. القائمة الكاملة للمرشحين لدخول "التشكيل الأفضل" لعام 2025:

    كل هذه الأسماء سيتم اختيار 11 نجمًا منهم؛ لكي يشكلوا "التشكيل الأفضل" لعام 2025، والذي شهد الكثير من الإثارة الكروية حول العالم.