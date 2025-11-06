سالم الدوسري يقود ظهورًا مفاجئًا لنجوم الدوري السعودي .. محمد صلاح، عثمان ديمبيلي وجميع المرشحين لجوائز "ذا بيست" 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم الخميس، المرشحين لجوائزه المختلفة في حفل "ذا بيست"، للعام الحالي 2025.

الجوائز التي تم إعلان المرشحين والمرشحات للفوز بها؛ هي: "أفضل لاعب ولاعبة، أفضل مدرب ومدربة فئتي الرجال والسيدات، أفضل حارس وحارسة مرمى".

وشملت الجوائز أيضًا؛ المرشحين لـ"التشكيل الأفضل" لعام 2025، بالإضافة إلى المشجع المثالي.

ولم يتم الكشف عن المرشحين لجائزة أفضل هدف لفئتي الرجال والسيدات "بوشكاش ومارتا"؛ حيث أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن هذا الأمر، سيتم في وقتٍ لاحق.

وسيبدأ التصويت على المرشحين للفوز بجوائز "ذا بيست" المختلفة، مساء اليوم الخميس؛ على أن يُغلق بشكلٍ رسمي، في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.