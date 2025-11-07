"ليس من حقهم إيهام الجميع بأمور ليست موجودة" .. إعلامي يُهاجم بيان النصر بشأن أزمة المواليد!

أصدر نادي النصر بيانًا رسميًا مساء الخميس، أعرب فيه عن اعتراضه الشديد على التعديلات المقترحة في لوائح اللاعبين الأجانب تحت 21 عامًا من فئة "المواليد"، معتبرًا أن هذا القرار يُهدد نزاهة وعدالة المنافسة في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأوضح النادي في بيانه أن تغيير اللائحة في هذا التوقيت يخدم مصالح نادٍ محدد، في إشارة غير مباشرة إلى نادي الهلال، الذي يسعى – وفقًا لما جاء في البيان – إلى قيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو كلاعب مواليد رغم تجاوزه السن المسموح به، إلى جانب إعادة البرتغالي جواو كانسيلو إلى القائمة عقب تعافيه من الإصابة.

وأكد النصر التزامه الكامل بلوائح الاتحاد السعودي منذ تطبيق نظام اللاعبين المواليد، مشيرًا إلى أنه لا يجوز معاقبة الأندية الملتزمة عبر قرارات استثنائية تُفصَّل على مقاس أطراف بعينها.

وشدد النادي على ضرورة أن يتحمل أصحاب القرار مسؤوليتهم في حماية مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على سمعة الدوري السعودي، مضيفًا: "لا ينبغي أن تُقدَّم مصلحة أي نادٍ على حساب المصلحة العامة."

وفي ختام البيان، أعلن النصر تمسكه بجميع حقوقه القانونية، مؤكّدًا أنه سيلجأ إلى الجهات المختصة في حال تم تعديل اللوائح دون التشاور مع بقية الأندية المشاركة في البطولة.