أخبار النصر اليوم | ماجد الجمعان يهاجم إدارة العالمي بعد "البيان الضعيف" .. وتهديدات بكشف المستور بسبب جورج جيسوس
بيان رسمي من النصر للرد على الحملات ضده
أصدرت شركة نادي النصر بيانًا رسميًا، للرد على الجدل المثار حول الفريق الأول لكرة القدم، سواء التشكيك في مجاملة التحكيم له، أو شكوى الهلال لجورج جيسوس؛ المدير الفني للعالمي، بعد حديثه عن قوة "سياسة الزعيم" داخل الملعب وخارجه، أو حملة الهجوم على حارس المرمى نواف العقيدي بعد تراجع مستواه مؤخرًا.
وأوضح بيان النادي العاصمي أنه يتعرض لحملة ممنهجة لإثارة الرأي العام ضده عبر القنوات التليفزيونية أو البيانات الرسمية الصادرة من الأندية (كالهلال والشباب).
واعتبر النصر ما يتعرض له تشكيكًا في المشروع الرياضي السعودي، مطالبًا الجهات الرسمية بإيقاف تلك التجاوزات في حق النادي.
الجمعان يهاجم شركة النصر
أعرب ماجد الجمعان؛ الرئيس التنفيذي السابق، للنصر عن استيائه من البيان الأخير (المذكور أعلاه)، الصادر من شركة النادي، واصفًا إياه بالضعيف وغير الواضح.
وكتب الجمعان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "قرأت بالأمس البيان النصراوي واستغربت من ضعفه وعدم وضوحه!!، كان على من صاغ البيان أن يكون أكثر وضوحًا ومباشرة. ما الذي يمنعك أن ترد على اتهامات نادي الهلال وتدافع عن مدربك؟ أو أن تذكر اسم القناة والبرنامج الذي يهاجم لاعبك يوميًا بشكل مخجل وبشخصنة مقززة وهو لاعب منتخب من ليلة التصفيات وحتى اليوم؟، أو ذكر الأخطاء التحكيمية الظالمة التي حدثت في مبارياتك؟، لماذا كل هذه الضبابية والكلام العام والتلميحات وكأنك لست صاحب حق؟، بعد كل هذا الانتظار وتخرج بهذا البيان؟".
وأضاف: "لا لوم على نواف (العقيدي) إن قرر أخذ حقه القانوني بعيدًا عن النادي، ولا لوم على المدرب إن دافع عن نفسه في المؤتمر الصحفي. إما أن تصدر بيان واضح أو عدمه أفضل".
الجمعان تابع: "مدرب الخليج تحدث عن صفقات النصر بدون مناسبة. الهلال يتهم مدربك. الشباب يصدر بيان. مدرب الشباب يتحدث عنك في المؤتمر. وضمك لأول مرة يصدر بيان قبل مباراتك يطلب حضور الجمهور لم يفعلها مع غيرك. أمس توقعت مدرب نيوم ينتقد النصر في المؤتمر الصحفي بعد الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراته أمام الهلال، لأن أسهل شيء صار أنك تتطاول على النصر".
واختتم: "نادينا كبير ويستحق أفضل من هذا الضعف الإداري".
توابع ليلة ساديو ماني السعيدة
"مسؤولة كاف" تحرج ساديو ماني على الهواء .. والسنغالي يصرح: انسحابنا أمام المغرب ليس عدلًا وهذه كواليس التراجع
في خضم احتفاله بتتويج منتخب السنغال بطلًا لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025، تعرض أسد التيرانجا ساديو ماني، لموقف محرج أثناء لقائه مع شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، على إثر تدخل المسؤولة الإعلامية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
اصنعوا تمثالًا لساديو ماني: دياز هوى بأحلام المغاربة .. حكيمي يلحق بصلاح والانسحاب لم يحرم السنغال من عرش الكان!
وفازت السنغال بكأس أمم إفريقيا 2025، في معركة انهطلت فيها الأمطار، ودموع عشاق المغرب، الذي اكتفى بالوصافة على أرضه، وحرم بطله أشرف حكيمي من دخول قائمة الأساطير الذين تقلدوا التاج في القارة السمراء، ليلحق بمحمد صلاح ودروجبا وجورج ويا، في قائمة غزاة أوروبا الذين فشلوا في تقلد التاج الإفريقي.
انتصار رونالدو على يوفنتوس .. وحديث ناني عن مستقبله
القضاء الإيطالي قال كلمته .. كريستيانو رونالدو ينتصر في "معركة كورونا" ضد يوفنتوس
انتصر البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، في معركته ضد ناديه الأسبق "يوفنتوس"، الخاصة باستعادة الأموال التي تنازل عنها مؤقتًا خلال جائحة كورونا، عندما كان لا يزال لاعبًا في البيانكونيري.
نجم مانشستر يونايتد السابق: كريستيانو رونالدو مستعد للعب في "أدنى دوري" سعيًا وراء حلمه!
كريستيانو رونالدو مستعد للانضمام إلى "أدنى دوري احترافي" من أجل الوصول إلى 1000 هدف في المسابقات، وفقًا لما زعمه زميله السابق في مانشستر يونايتد ناني، ولكن من غير المتوقع أن يضطر إلى السير في هذا الطريق.
بخلاف ذلك، فإن أسطورة كرة القدم البرتغالية، الذي لا يزال يقدم أداءً قويًا في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي النصر، يحظى بدعم كبير للمشاركة في يورو 2028.
تصعيد أزمتي نواف العقيدي .. وتهديدات بسبب جورج جيسوس
فاض الكيل .. وكيل نواف العقيدي يقرر التصعيد رسميًا ضد الاتهامات له بعد "الطرد" أمام الهلال!
قررت شركة التخيل الرياضي، وكيل الحارس الدولي نواف العقيدي، الرد بشكل رسمي، على التجاوزات الإعلامية التي تعرض لها نجم النصر، على خلفية مشاركته في مباراة الديربي أمام الهلال.
إنذار للتمياط والجابر والدعيع .. الصرامي يهدد بفتح ملف "كأس العالم 2002" ويتهم أساطير الهلال بمخطط ضد النصر!
وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، رسالة إنذار إلى أساطير الهلال الثلاثة "نواف التمياط ومحمد الدعيع وسامي الجابر"، مطالبًا إياهم للتراجع عن الهجوم ضد جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، وترك الفريق وشأنه، أو إعادة فتح ملف كأس العالم 2002.
حديث الصرامي جاء تعليقًا على هجوم الثلاثي ضد جورج جيسوس، على خلفية التصريح الذي أطلقه بشأن امتلاك الهلال "قوة سياسية"، وهو الأمر الذي دفع إدارة الزعيم للإعلان عن توجيه شكوى رسمية ضده.
هجوم هلالي على التحكيم بعد أزمة ديربي النصر والشباب .. ورد اتحادي على سخرية هوساوي من النصر
بعد الغضب المصاحب لمباريات الهلال والنصر والأهلي .. نجم الزعيم السابق يعلنها بجرأة: ما يحدث مصيبة متكررة!
اشتد الجدل التحكيمي في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي 2025-2026، خاصةً فيما يتعلق بمباريات الثلاثي الكبير الهلال، النصر والأهلي، ما دفع عمر الغامدي؛ نجم الزعيم السابق، لوصف ما يحدث بـ"المصيبة".
"الحاقدون خربوا انتقالي إلى الهلال" .. نجم الاتحاد والأهلي السابق يفجرها دفاعًا عن تصرفات مراد هوساوي الاستفزازية للنصر
صدى صفقة انتقال مراد هوساوي إلى نادي الهلال من الخليج لا يزال قويًا كما كان خلال فترة الصراع والتفاوضات، حتى دفعت إبراهيم هزازي؛ نجم الأهلي والاتحاد السابق لكشف مفاجأة عن فشل انتقاله للزعيم خلال مسيرته في الملاعب.