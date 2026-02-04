أخبار النصر اليوم | كريستيانو رونالدو يثير الجدل "من البحث عنه إلى إنهاء إضرابه".. ورسالة "مبادئ الحمدان" ضد الهلال

كريستيانو رونالدو يُنهي "إضرابه" رسميًا.. وشخصيات نصراوية بارزة تستعد لتلبية "شرطه"

شهد عملاق الرياض النصر تطورات مهمة للغاية، مساء اليوم الأربعاء؛ فيما يتعلق بأزمة "إضراب" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وكذلك عملية "شراء" النادي.

"أربعيني مفقود يعاني من متلازمة البكاء".. منشورات سعودية تجوب الشوارع بعد تمرد كريستيانو رونالدو في النصر

أن يقرر نجم بحجم البرتغالي كريستيانو رونالدو "التمرد" على خوض المباريات مع نادي النصر، فلا يُمكن أن يمر الأمر مرور الكرام على المشجعين؛ كما خصصت له البرامج ساعاتها لتحليل الموقف، لكن التعامل الجماهيري مختلف دائمًا.

فيديو | الشنيف يعلنها: رونالدو متواجد في تدريبات النصر.. وهذا موقفه النهائي من مواجهة الاتحاد!

كشف الإعلامي السعودي خالد الشنيف، عن مفاجأة سارة لجماهير نادي النصر؛ بعدما أكد أن كريستيانو رونالدو عاد لتدريبات الفريق من جديد، قبل مواجهة الاتحاد القادمة بدوري روشن.

رقصة أخيرة أو عودة للحب القديم: مستقبل كريستيانو رونالدو "المتمرد" بعد النصر.. بين خيارات واقعية ومفاجآت ستهز العالم

بينما كانت أضواء الرياض تتأهب، للاحتفال بكسر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، لأرقام قياسية جديدة في الملاعب السعودية؛ ها هي سحب "الغموض" تُخيم فجأة، على أجواء قلعة العالمي.

شرحوا له سبب صفقات الهلال: كواليس محادثات مسؤولي السعودية مع كريستيانو رونالدو.. وفكرة الرحيل عن النصر جاهزة!

الأحداث تتسارع بشكلٍ مخيف داخل نادي النصر؛ فيما يتعلق بمستقبل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.