أسرار سعود عبدالحميد تنكشف: وسط "وعد الرجال" من لانس.. الانقلاب على الهلال كذبة و"خيانة النصر" ممكنة

عندما رحل الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد عن نادي الهلال، في صيف عام 2024، لينضم إلى فريق العاصمة الإيطالية روما؛ تعالت الأصوات بشأن خلافات عنيفة، بين اللاعب والزعيم.

وقتها.. قيل إن سعود دخل في خلافات مع مسؤولي الهلال، بسبب رفضهم الاستغناء عنه؛ وسط تمسكه - أي اللاعب - بخوض تجربة الاحتراف، في الملاعب الأوروبية.

ووصل الأمر ببعض التقارير؛ للتأكيد على أن سعود قرر عدم اللعب في صفوف الزعيم الهلالي مرة أخرى، حال عاد يومًا ما إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

إذًا.. هل هذه التقارير صحيحة وكانت سببًا في عدم انضمام سعود للهلال خلال يناير 2026؟!

مشعل السفاعي، وكيل أعمال الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، أكد أن اللاعب لم يكن يُمانع العودة إلى نادي الهلال، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ إلا أن فريقه الحالي لانس الفرنسي - الذي يلعب في صفوفه معارًا من روما الإيطالي -، رفض الأمر تمامًا.

لكن أيضًا.. السفاعي أكد أن سعود كان يرحب بالعودة إلى الهلال، معارًا لمدة 6 أشهر فقط - من يناير إلى يونيو 2026 -؛ وليس بشكلٍ دائم كما كان الزعيم يُريد، في البداية.

السبب في ذلك؛ هو أن سعود كان يريد الحصول على دقائق لعب كثيرة مع الهلال قبل بطولة كأس العالم 2026، مع ضمان استمرار تجربته الاحترافية في الملاعب الأوروبية - عقب انتهاء الإعارة -.

وبالتالي.. نستخلص بعض الأمور المهمة من تصريحات وكيل اللاعب، في هذه الجزئية؛ وهي على النحو التالي:

* أولًا: لا صحة للتقارير التي تحدثت عن انقلاب سعود على الهلال، وقراره بعدم اللعب في صفوفه مجددًا.

* ثانيًا: سعود لديه رغبة حقيقية في تحقيق النجاح بالملاعب الأوروبية، ويخشى نهاية هذا الحلم بالانتقال الدائم للهلال.

* ثالثًا: رغم الحلم الأوروبي؛ يريد سعود الحصول على أكبر قدر من الدقائق، لضمان حجز مكان أساسي في تشكيل السعودية ببطولة كأس العالم 2026.