"أربعيني مفقود يعاني من متلازمة البكاء" .. منشورات سعودية تجوب الشوارع بعد تمرد كريستيانو رونالدو في النصر

بمشاركة رونالدو أمام الاتحاد بعد غدٍ الجمعة – إن حدثت – تبدو الأزمة قد تم حلها، بعدما أوضحت شبكة "سكاي سبورتس" أمس الثلاثاء، عقد مسؤولي دوري روشن السعودي اجتماعًا معه، لشرح أسباب نجاح الهلال في تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة في شتاء 2026 على عكس بقية الأندية.

وقال المسؤولون لرونالدو - حسب الشبكة العالمية دائمًا -، أن جميع صفقات الهلال في الشتاء الحالي؛ كانت بتمويل شخصي من عضو الشرف الذهبي الأمير الوليد بن طلال، الذي اقترب من الاستحواذ الكامل على النادي.

وأضاف المسؤولون: "إذا أراد النصر أن يدعم صفوفه بقوة؛ يجب أن يجد مستثمر قوي أو عضو شرفي داعم، خلال الفترة القادمة".

وبخصوص الدعم الرسمي، شدد مسؤولو دوري روشن في حديثهم مع الأسطورة البرتغالية، على أنه لا يوجد تفضيل لنادٍ على حساب الآخر؛ حيث تم تدعيم الرباعي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، بشكلٍ متساوي.

وتابعوا في حديثهم لكريستيانو رونالدو: "وإذا كان لا يوجد دعم رسمي للنصر، في الميركاتو الشتوي الحالي؛ فهذا بسبب أنه صرف 100 مليون يورو على الصفقات بالفعل، في الفترة الماضية".

ورغم كل ذلك، أعلنت شبكة "سكاي سبورتس" أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، يُفكر جديًا في الرحيل عن دوري روشن السعودي للمحترفين، بنهاية الموسم الرياضي الحالي؛ إذا استمر عدم تدعيم العالمي، خلال الفترة القادمة.

ويمتلك رونالدو عقدًا مع النصر، حتى 30 يونيو 2027؛ وذلك بعد أن جدده في صيف 2025، ولمدة موسمين إضافيين.

إلا أن الشبكة العالمية أكدت وجود بند، يسمح لكريستيانو بـ"فسخ عقده" مع الفريق النصراوي؛ مقابل 50 مليون يورو، في صيف 2026.

واختتمت الشبكة خبرها؛ بالقول: "رغم بلوغه الـ41 عامًا؛ هُناك أندية مستعدة لدفع الـ50 مليون يورو، للتعاقد مع الأسطورة البرتغالية في صيف 2026".