أحمد فرهود

رقصة أخيرة أو عودة للحب القديم: مستقبل كريستيانو رونالدو "المتمرد" بعد النصر.. بين خيارات واقعية ومفاجآت ستهز العالم

أنظار العالم تتجه إلى أزمة كريستيانو رونالدو مع النصر..

بينما كانت أضواء الرياض تتأهب، للاحتفال بكسر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، لأرقام قياسية جديدة في الملاعب السعودية؛ ها هي سحب "الغموض" تُخيم فجأة، على أجواء قلعة العالمي.

غياب مفاجئ عن التدريبات والمباريات، تقارير عن غضب من العمل الإداري، وشرط جزائي بدأ يلوح في الأفق للرحيل؛ هكذا تحوّلت فصول قصة رونالدو مع النصر، من الاستقرار إلى زلزال كروي هز العالم.

ومع وصول العلاقة بين الدون ومشروع النصر، إلى مفترق طرق خطير؛ بدأت التقارير تتزايد عن تفكير اللاعب في الرحيل، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

شبكة "سكاي سبورتس" العالمية كشفت عن امتلاك رونالدو، بندًا يسمح له بـ"فسخ عقده" مع النصر صيف 2026، مقابل 50 مليون يورو؛ مؤكدة على اهتمام بعض الأندية بالتعاقد معه بالفعل، حتى مع بلوغه الـ41 عامًا.

أما صحيفة "ريكورد" البرتغالية أكدت أن كريستيانو، يُفكر بجدية في العودة إلى الملاعب الأوروبية، خلال الفترة القادمة من مسيرته الكروية؛ وذلك إذا لم يحصل على ضمانات رسمية، بتدعيم الفريق النصراوي.

ونحن من ناحيتنا سنحاول تحليل بعض "الوجهات المحتملة" للأسطورة البرتغالية؛ حال قرر الرحيل عن نادي النصر بالفعل، ومغادرة دوري روشن السعودي للمحترفين..

  • Cristiano Ronaldo Lionel MessiGetty

    الدوري الأمريكي.. "الرقصة الأخيرة" مع ليونيل ميسي

    خيار الدوري الأمريكي هو الأكثر إثارة تجاريًا وإعلاميًا؛ ففكرة رؤية الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في "دوري واحد" مجددًا، هي حلم للمسوقين والجماهير معًا.

    ميسي ورونالدو تنافسا في الدوري الإسباني، في الفترة من 2009 إلى 2018؛ وذلك أثناء تواجد ليو مع برشلونة، ولعب الدون بقميص ريال مدريد.

    وأساسًا.. اسم رونالدو يرتبط بإمكانية اللعب في الدوري الأمريكي، منذ فترة طويلة؛ وحتى قبل انتقاله إلى صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم، في يناير من عام 2023.

    ولا ننسى أن تواجد الأسطورة البرتغالية في الملاعب الأمريكية، يحظى بتأييد شديد أيضًا من رئيس البلاد دونالد ترامب؛ الذي دعاه للانضمام إلى أحد الفرق - ولو على سبيل الإعارة -، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة.

    الولايات المتحدة استضافت كأس العالم للأندية 2025، على أراضيها؛ حيث اعتبر ترامب وقتها، أن تواجد رونالدو سيكون أكبر دعاية للبطولة.

    وبما أن الولايات المتحدة ستستضيف كأس العالم للمنتخبات 2026، بالتعاون مع المكسيك وكندا؛ فإن انتقال رونالدو إلى أحد الأندية الأمريكية قبل هذا الحدث، سيكون أكبر دعايه له أيضًا.

    والحلم الأكبر هو أن ينضم رونالدو إلى صفوف إنتر ميامي، ليلعب جنبًا بجنب مع ميسي؛ إلا أن هُناك بعض الخيارات الأخرى مثل لوس أنجلوس جالاكسي، الذي ضم العديد من الأسماء العالمية سابقًا - مثل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والإنجليزي ديفيد بيكهام -.

  • Cristiano RonaldoMohammed Saad / ANADOLU

    الدوري التركي.. "الخيار الأقرب" في القارة العجوز

    الأندية التركية هي الأقرب للسعوديين؛ من حيث الصرف الضخم على الصفقات والرواتب، دون اعتبار لأعمار اللاعبين.

    وبالطبع.. لن يحصل أي لاعب في تركيا، على نفس الرواتب التي تُدفع في السعودية؛ ولكننا نتحدث من حيث المبدأ إذا أردنا التركيز على خيارات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بالمقارنة مع باقي الدوريات الأوروبية.

    وتحوّل الدوري التركي في الفترة الماضية أساسًا، إلى "الملاذ" لعديد اللاعبين الأجانب الذين رحلوا عن الملاعب السعودية؛ وآخرهم الثنائي البرازيلي أندرسون تاليسكا والكولومبي جون دوران.

    كما أن نادي فنربخشه؛ يعمل على التعاقد مع متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي من العملاق الجدّاوي الاتحاد، قبل إغلاق الميركاتو الشتوي في تركيا "10 فبراير 2026".

    ومن هُنا.. قد يكون الدوري التركي هو الأقرب للدون؛ إذا قرر العودة إلى الملاعب الأوروبية، بعد الرحيل عن فريق النصر الأول لكرة القدم.

  • Manchester United v Chelsea - Uefa Champions League FinalGetty Images Sport

    الحب القديم.. عودة كريستيانو رونالدو إلى أندية طفولته

    هُناك خياران أخريين أمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إذا أراد العودة إلى الملاعب الأوروبية بعد الرحيل عن نادي النصر؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

    * ثانيًا: نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

    والجميع يعلم أن رونالدو أحد أبناء سبورتنج؛ بل أن والدته أعلنت صراحة، أنها تريد رؤيته يختم مسيرته داخل هذا النادي.

    والجميع داخل هذا العملاق البرتغالي، يرحبون بعودة الدون من جديد؛ إلا أن ذلك سيتطلب تخفيضًا كبيرًا في راتبه، مع تحمل قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النصر "50 مليون يورو" أو جزء منه على الأقل.

    أما بخصوص مانشستر يونايتد.. يبدو الأمر مستحيلًا على الورق؛ بعد الطريقة التي رحل فيها عن النادي، قبل الانضمام إلى النصر يناير 2023.

    ولعب رونالدو في فترتين مختلفتين مع يونايتد؛ الأولى كانت ناجحة بكل ما تحمله من معاني - من 2003 إلى 2009 -، أما الثانية التي حدثت فيها المشاكل - من 2021 إلى نوفمبر 2022 -.

    لكن ما يجعلنا نطرح خيار العملاق الإنجليزي؛ هو تواجد مايكل كاريك، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

    كاريك قد يتحوّل من مدرب مؤقت في مانشستر يونايتد إلى مدير فني دائم، حال واصل تحقيق نتائج جيدة حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ووقتها من المؤكد سيتم فتح علاقته مع رونالدو، إذا أصر الأخير على الرحيل عن النصر.

    وتزامل كاريك والدون كـ"لاعبين"، في فترة رونالدو الأولى بمانشستر يونايتد؛ كما أشرف الأول كـ"مدرب" على قيادة كريستيانو، في فترته الثانية مع العملاق الإنجليزي.

    وقتها.. تولى كاريك مهمة تدريب مانشستر يونايتد لفترة قصيرة مؤقتًا؛ حيث قال عنه رونالدو: "سيكون مديرًا فنيًا عظيمًا في المستقبل".

  • TOPSHOT-FBL-ESP-REAL-MADRID-ALMERIAAFP

    احتمالات أخرى "أقل واقعية" في مستقبل كريستيانو رونالدو

    بعيدًا عن الاحتمالات - سالفة الذكر -، والتي قد تكون ممكنة للغاية؛ هُناك بعض الوجهات "الأقل واقعية" في مستقبل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الدوري القطري

    نتذكر جيدًا إشادة رونالدو بقطر، بل وقوعه في حب هذا البلد؛ خلال مشاركته مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في كأس العالم 2022.

    وقطر تتعاقد مع نجوم عالميين، وتدفع رواتب ضخمة للغاية؛ إلا أن أجواء المنافسة وقلة الحضور الجماهيري، عوامل قد لا تجذب الأسطورة البرتغالية كثيرًا.

    * ثانيًا: الدوري الألماني

    إذا نظرنا إلى الدوري الألماني؛ سنجد أن نادي بايرن ميونخ هو "الوحيد"، القادر على دفع أموال ضخمة في اللاعبين.

    لكن.. سياسية البافاري تجعلنا نتأكد أنه لن يتم التعاقد مع الدون أبدًا؛ لتظهر بعض الأندية الأخرى مثل باير ليفركوزن مثلًا، الذي ارتبط اسمه به سابقًا.

    ورغم ذلك تبقى الصفقة غير ممكنة على الورق؛ إلا إذا قدّم رونالدو تضحيات ضخمة، من أجل إكمال رباعية الدوريات الكبيرة "الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي والألماني".

    * ثالثًا: فرنسا وإسبانيا

    يبقى اسم عملاق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، هو الخيار الأكثر ترجيحًا؛ إذا ما زعمنا أن رونالدو، سينتقل إلى الدوري المحلي هُناك.

    إلا أن هذا الخيار كان سيكون منطقيًا أكثر، قبل 3 أعوام تقريبًا؛ حيث سياسة باريس سان جيرمان تغيّرت تمامًا الآن، وأصبحت تركز على النجوم الشباب المتألقين.

    وبخصوص إسبانيا؛ يبقى الحلم الأكبر لكريستيانو رونالدو بالطبع، هو العودة إلى ناديه الأسبق ريال مدريد.

    ويبدو أن خيار العودة للريال سيبقى حلمًا فقط، إلى جانب استحالة اللعب في الغريم التاريخي أتلتيكو مدريد؛ ليظهر نادي فالنسيا في الصورة، خاصة مع أخبار رغبة الدون في الاستحواذ عليه.

    وفي النهاية.. قد يستمر رونالدو في صفوف النصر؛ أو تحدث قنبلة شبيهة بالنجم الفرنسي كريم بنزيما - الذي انتقل من الاتحاد إلى الهلال -، وذلك ببقاء الدون في الملاعب السعودية لكن بقميص فريقٍ آخر.

