أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | عودة الثلاثي المصاب بينهم "الوجه الجديد" .. ورونالدو يتسبب في حلق شعر نجم العالمي السابق
- Getty Images Sport
النصر يستعيد خدمات الثلاثي المصاب
عاد الثلاثي عبد الرحمن غريب وسامي النجعي وعبد الملك الجابر، لاعبو فريق النصر، إلى البرنامج التأهيلي داخل عيادة النادي صباح الخميس، وذلك قبل يوم واحد من انتهاء إجازة بقية اللاعبين.
وأوضحت صحيفة "الرياضية" أن اللاعبين الثلاثة واصلوا تنفيذ خطتهم العلاجية الموضوعة مسبقًا من قِبل طبيب الفريق البرتغالي كارلوس ميجيل، على أن يخضعوا لاختبارات بدنية تحدد مدى جاهزيتهم للالتحاق بالتدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، وأضافت أن عبد الرحمن غريب، صاحب الـ28 عامًا، يُعد الأقرب للعودة والمشاركة مع المجموعة.
وكان الجابر قد دخل في برنامج تأهيلي مطوّل عقب إصابته في غضروف الركبة خلال معسكر الفريق الخارجي في يوليو الماضي، بينما استعاد النجعي قدرته على الجري مجددًا بعد غياب طويل بسبب إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها الموسم الماضي.
ومن المقرر أن يعود لاعبو النصر إلى التدريبات الجماعية مساء الجمعة، عقب الإجازة التي منحها لهم المدرب البرتغالي جورج جيسوس، على أن يجري الفريق حصتين تدريبيتين قبل التوجه إلى أبوظبي حيث سيقيم معسكرًا إعداديًا من 7 إلى 11 ديسمبر، يخوض خلاله مباراة ودية أمام الوحدة في 10 ديسمبر.
ويستأنف النصر، متصدر دوري روشن السعودي، مبارياته الرسمية بمواجهة النجمة في الجولة العاشرة، يوم 21 ديسمبر الجاري.
- Getty Images Sport
رونالدو يجعل نجم النصر السابق يحلق شعره!
كشف عبد العزيز العليوة، لاعب النصر السابق والخلود الحالي، عن موقف طريف جمعه بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو خلال فترة وجوده داخل النادي، وذلك خلال تصريحات إعلامية حديثة.
وقال العليوة إن رونالدو لاحظ في إحدى المرات أن شعره طويل، ليمازحه قائلاً: "لماذا لا تُخفّف شعرك مثلي؟ شكلك سيكون أفضل"، مضيفًا أنه ردّ عليه ضاحكًا بالموافقة.
وأوضح اللاعب أن كريستيانو عرض عليه صورة قديمة له عندما كان لاعبًا في ريال مدريد بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا، حيث كان يحلق شعره بالكامل، ثم طلب منه أن يقوم بقَص شعره بالطريقة نفسها.
وأضاف العليوة: "بعد الحديث، ذهبت بالفعل وقمت بحلاقة شعري، ثم التقطت صورة ونشرتها على حسابي في إنستجرام"، مؤكدًا أن الموقف كان ودّيًا ويعكس شخصية رونالدو المرحة داخل غرف الملابس.
تحذير بشأن بوشل .. ومسلي آل معمر يروي قصة انتقال رونالدو للنصر
"استحق البطاقة الحمراء" .. رسالة تحذير لجيسوس ورينارد بشأن نواف بوشل ووضعه في النصر والمنتخب السعودي
تلقى جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، ونظيره في المنتخب السعودي، هيرفي رينارد، رسالة تحذير واضحة بشأن نواف بوشل ووضعه في الفريقين، وذلك عقب مشاركته في فوز السعودية على عُمان في كأس العرب فيفا 2025 المقامة حاليًا في قطر. فما الذي قيل؟
وعد فأوفى .. مسلي آل معمر يكشف "القصة الحقيقية" وراء انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر بعد تكذيب "مسؤول كبير"!
أوفى مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الأسبق بوعده، وخرج وكشف عن القصة الحقيقية، وراء انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف العالمي، خلال شتاء 2023.
مسلي آل معمر نجح في التوقيع مع رونالدو في ديسمبر 2022 لينضم للنصر بداية من يناير 2023، في صفقة تاريخية، تحدث عنها العالم كله وقتها.
- Getty Images Sport
رونالدو ينافس على جائزة جديدة .. وإينيجو مارتينيز يعود إلى برشلونة!
هل يقطع تجربته مع النصر؟ الكشف عن حقيقة عودة إينيجو مارتينيز المفاجئة لبرشلونة!
في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها رونالد أراوخو مدافع برشلونة، خرجت بعض الأنباء حول إمكانية استعادة النادي الكتالوني للاعبه السابق إينيجو مارتينيز من النصر السعودي.
المدافع الإسباني المخضرم كان من الأعمدة الأساسية لبرشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، ولكنه رحل بشكل مفاجىء إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليترك فراغًا دفاعيًا من خلفه.
رحيل إينيجو عن برشلونة مع وصوله إلى 34 سنة، كان يعني أن الباب قد تم إغلاقه تمامًا أمام أي عودة محتملة، ومع ذلك، الأزمة النفسية التي يعاني منها أراوخو بسبب طرده أمام تشليسي في دوري أبطال أوروبا، أدت إلى طرح الفكرة بشكل مكثف.
جلوب سوكر | سالم الدوسري وكريستيانو رونالدو ضمن 4 مرشحين لجائزة الأفضل في الشرق الأوسط
وتشهد الجائزة منافسة شرسة تجمع بين أساطير الكرة العالمية ونجوم المنطقة، حيث يتنافس كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز وسالم الدوسري لخطف اللقب المرموق في دبي.