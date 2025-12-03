جلوب سوكر | سالم الدوسري وكريستيانو رونالدو ضمن 4 مرشحين لجائزة الأفضل في الشرق الأوسط

يأتي ترشيح قائد الهلال سالم الدوسري لجائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في الشرق الأوسط كاستحقاق طبيعي لموسم تاريخي (2024/2025) قدم فيه أداءً فردياً وجماعياً مذهلاً.

بلغة الأرقام، عاش "التورنيدو" أفضل فتراته التهديفية، حيث ساهم بـ 45 هدفاً خلال 51 مباراة في جميع المسابقات (سجل 27 هدفاً وصنع 18)، ليثبت أنه العملة الهجومية الأثمن في الملاعب السعودية.

السبب الأبرز لترشيح الدوسري يكمن في توهجه القاري، حيث انتزع لقب هداف دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 10 أهداف، متفوقاً على نخبة مهاجمي القارة.

محلياً، قاد "الزعيم" للتتويج بلقب كأس السوبر السعودي، وسجل حضوره القوي في الدوري بـ بـ15 هدفاً و15 تمريرة حاسمة.

هذا التأثير المباشر في البطولات الكبرى، والقدرة على الحسم في المواعيد الكبرى، يجعله الرقم الصعب في المنافسة أمام نجوم عالميين مثل رونالدو وبنزيما.