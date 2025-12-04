Al Ittihad v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
هل يقطع تجربته مع النصر؟ الكشف عن حقيقة عودة إينيجو مارتينيز المفاجئة لبرشلونة!

تم الوقوف بالفعل على خيار مستقبلي لدعم دفاع الفريق

في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها رونالد أراوخو مدافع برشلونة، خرجت بعض الأنباء حول إمكانية استعادة النادي الكتالوني للاعبه السابق إينيجو مارتينيز من النصر السعودي.

المدافع الإسباني المخضرم كان من الأعمدة الأساسية لبرشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، ولكنه رحل بشكل مفاجىء إلى دوري روشن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليترك فراغًا دفاعيًا من خلفه.

رحيل إينيجو عن برشلونة مع وصوله إلى 34 سنة، كان يعني أن الباب قد تم إغلاقه تمامًا أمام أي عودة محتملة، ومع ذلك، الأزمة النفسية التي يعاني منها أراوخو بسبب طرده أمام تشليسي في دوري أبطال أوروبا، أدت إلى طرح الفكرة بشكل مكثف.

  • أين الحقيقة؟

    صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إنه لا مجال لعودة إينيجو مارتينيز إلى برشلونة، لتنفي بذلك كل الشائعات والتكهنات التي انتشرت في الساعات الأخيرة، حول إمكانية عودة اللاعب في الميركاتو الشتوي.

    وأوضحت الصحيفة أنها تحققت بنفسها من خلال مصادرها الخاصة، حول عدم صحة احتمالية انتقال اللاعب لبرشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم لدعم دفاع المدرب هانز فليك.

    وأشارت إلى أن المدافع المخضرم يشعر بأنه تكيف على الأجواء في السعودية، ويريد الاستمرار في مغامرته الحالية بجوار كريستيانو رونالدو وساديو ماني وجواو فيليكس وغيرهم من النجوم.

    ويأتي ذلك بعدما نجح في برشلونة، وحقق الثلاثية المحلية "الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر"، حيث شعر وقتها أنه بحاجة إلى تغيير الأجواء بعيدًا عن بلاده.

  • Al-Nassr-VS-Al-Zawraa-in-BaghdadAFP

    يسعى للنجاح مع النصر

    وفي سياق متصل، قالت "سبورت" إن إينيجو اندمج مع مشروع النصر بنفس الطريقة التي فعلها في برشلونة، ويطمح في تحقيق النجاحات مع الفريق السعودي على كل المستويات.

    مارتينيز يعتبر من الأعمدة الأساسية لفريق المدرب جورج جيسوس وشارك في 17 مباراة بمختلف المسابقات، ولعب كل مباريات النصر بدوري روشن باستثناء 10 دقائق فقط أمام الرياض في الجولة الثالثة.

    ويستمتع صاحب الـ34 سنة بالنجاح الذي يحققه النصر على مستوى الدوري، حيث يحتل صدارة المسابقة بـ27 نقطة بفارق 4 نقاط عن الهلال الثاني، بعد تحقيقه الفوز في 9 مباريات من أصل 9 حتى الآن.

    الأمور تبدو جيدة أيضًا على الصعيد الآسيوي، حيث فاز النصر بكل مبارياته حتى الآن في بطولة دوري أبطال آسيا 2، لذلك من غير المرجح أن يغادر مارتينيز هذه الرحلة الاستثنائية من مسيرته.

  • Nico SchlotterbeckGetty Images

    خيارات مستقبلية لدفاع برشلونة

    النادي الكتالوني لا يريد فتح صفحات الماضي، بل يفكر في المستقبل، ويستهدف التعاقد مع نيكو شلوتربيك لاعب بوروسيا دورتموند البالغ من العمر 26 سنة، والذي يعتبر من أفضل المدافعين في أوروبا.

    شلوتربيك عقده ينتهي مع دورتموند في 2027، ويمكن التعاقد معه بمقابل مخفض الصيف المقبل، خاصة وأنه يرفض التوقيع على عقد جديد مع النادي الألماني، بحثًا عن تجربة مختلفة خارج البوندسليجا.

    ويتميز المدافع الألماني باللعب بالقدم اليسرى وقدرته على المشاركة في بناء الهجمات، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنادي الكتالوني، والذي قام مؤخرًا بالاتفاق مع إريك جارسيا على تجديد عقده.

    وكان ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، قد أكد في تصريحات له أمس، الأربعاء، أنه من غير الأرجح قيام النادي بأي صفقات بالميركاتو الشتوي مما يقضي تمامًا على فكرة عودة إينيجو.

  • araujo(C)Getty Images

    آخر تطورات أراوخو

    تصدر المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو عناوين الصحف على مدار الفترة الماضية، ولكن لأسباب لا يُفضلها نجم برشلونة، اللاعب لا يريد المشاركة حتى لا يضر فريقه!

    برشلونة منح اللاعب إجازة مفتوحة وفقًا لرغبته، بعد عدة محادثات أجراها معسكره مع ديكو المدير الرياضي للنادي الكتالوني، بعدما تلقى بطاقة حمراء أمام تشيلسي، في المباراة التي خسرها الفريق بثلاثية نظيفة.

    وغاب أراوخو عن مباراتي برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس وأتلتيكو مدريد، ووفقًا لبعض التقارير الصحفية، فإنه عاد للتدرب منفردًا في صالة الألعاب الرياضية، تمهيدًا للتعافي بشكل كامل والعودة للملاعب من جديد.

