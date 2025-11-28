Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار النصر اليوم | أزمة قانونية بعد تخفيف عقوبة كريستيانو رونالدو .. وخطة الميركاتو الشتوي المثيرة!

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

    مزاد على مارسيلو بروزوفيتش.. والأسماء المرشحة لتدعيم هجوم النصر

    تطورات مثيرة .. "مزاد سعودي" للتعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش وصفقة مفاجئة معروضة على النصر

    شهد نادي النصر تطورات مثيرة، في الساعات القليلة الماضية؛ وذلك فيما يتعلق بملف التعاقدات الشتوية المرتقبة، وتجديد عقود بعض اللاعبين.

    النصر يسير بشكلٍ رائع في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وتحديدًا في مسابقتي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا "2"؛ وذلك رغم نكسة الفريق الكبيرة، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

    اسم واقعي ومفاجآت هلالية وأهلاوية محتملة! .. محترف روشن السابق المعروض على النصر "بين شراكة كريستيانو رونالدو ولعب دور البديل له"

    أسابيع قليلة تفصلنا عن فتح باب الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ حيث ستكون هُناك فرصة أمام مختلف الأندية لسد احتياجاتها، من خلال التعاقد مع صفقاتٍ جديدة.

    عملاق الرياض النصر من بين هذه الأندية بالطبع؛ خاصة في ظل رغبة المدير الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، في الحفاظ على المستويات الرائعة التي يقدّمها فريقه.

    ويتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، بتحقيقه العلامة الكاملة "27 نقطة" من 9 مباريات؛ إلى جانب ضمان تأهُله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "2"، بشكلٍ رسمي.

    أزمة قانونية بعد تخفيف عقوبة رونالدو .. واللاعب يقتحم عالم الفنون القتالية

    "البعض ينتظره بشكوى رسمية" .. قرار فيفا بتخفيف عقوبة رونالدو بمونديال 2026 سيضعه في أزمة قانونية!

    كريستيانو رونالدو سيكون حرًا في المشاركة بكأس العالم الصيف المقبل بعد تعليق الفيفا لعقوبة البطاقة الحمراء، لكن منافسي البرتغال قد يلجأون للطريق القانوني للطعن في هذا القرار.

    بجانب كرة القدم .. كريستيانو رونالدو ينضم إلى فنون القتال المختلطة!

    كريستيانو رونالدو يخطو خطوة نحو عالم رياضة فنون القتال المختلطة (MMA)، حيث أعلن النجم البرتغالي، عن الانضمام إلى مشروع جديد بالتعاون مع إيليا توبوريا، أسطورة (UFC).

    المعركة الحادية عشر | في أي عام نحن؟ ميسي يعيد إحياء نسخته "المتوحشة" ورونالدو أحرجنا بلقطة أيقونية!

    لقد حان هذا الوقت من كل موسم، عندما تبدأ المعركة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ليس في ريال مدريد وبرشلونة، أو يوفتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، بل مع النصر وإنتر ميامي.

    المواجهة مختلفة تمامًا عن كل المعارك السابقة بينهما في أوروبا، حيث يواصل كل منهما العمل لقهر السن ومقاومة عنصر الزمن، من أجل البقاء تحت أضواء الشهرة لأطول فترة ممكنة.

    أسماء مثل محمد صلاح وإرلينج هالاند وكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وعثمان ديمبيلي وهاري كين وغيرهم يتصدرون الساحة حاليًا، وهم الأقرب للمنافسة على الجوائز الفردية وأبرزها الكرة الذهبية، لذلك عملنا على إيجاد مكانًا ما ليتنافس فيه ميسي ورونالدو بعيدًا عن كل هؤلاء.

    صناعة "نيجريرا سعودية" ضد النصر.. وفرصة عبدالرزاق حمدالله الأخيرة

    آخرها تصريح عبدالله بن مساعد الخطير .. هكذا يتم صناعة "نيجريرا سعودية" ضد النصر!

    خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.. اسم لم يسمع عنه عشاق الساحرة المستديرة الكثير، أثناء توليه منصبه في لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ ولكنه أصبح مشهورًا في العالم أجمع، وذلك بعد تركه مسؤولياته الرسمية.

    والمثير في الأمر أن شهرة نيجريرا، ارتبطت بواحدة من أكبر الفضائح "المزعومة" في كرة القدم الإسبانية؛ والمتعلقة باتهام نادي برشلونة بـ"شراء الحكام"، في الفترة من 2000 إلى 2018.

    نعم.. برشلونة يواجه اتهامات بدفع "رشوة" إلى نيجريرا، تُقدر بـ7.3 مليون يورو؛ وذلك أثناء توليه منصبه كـ"نائب رئيس لجنة الحكام" بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، بهدف التأثير على القرارات التحكيمية في المباريات.

    إما الآن أو أبدًا: حمد الله ونفض عار أزماته في منتخب المغرب .. وغبار أمريكا مع الهلال!

    أيام قلائل تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العرب "قطر 2025"، في نسختها الثانية تحت مظلة الفيفا، والتي تقام خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر المقبل.

    النسخة الأولى في 2021، حملت معها ذكريات لا تنسى، بدءًا من حفل الافتتاح وعزف نشيد مجمع للبلاد العربية، وحضور الإثارة الفنية والمتعة التكتيكية فوق أرض الملعب، رغم أن بعض المنتخبات لم تذهب بنجوم الصف الأول، فضلًا عن بعض الغرائب والطرائف.

    بـ"نطحة على الوجه"! .. جون دوران يواصل إثارة الجدل مع فنربخشه ويتعرض للطرد أوروبيًا

    واصل المهاجم الكولومبي جون دوران "تخبطاته" مع نادي فنربخشه التركي؛ منذ الانضمام إليه  قادمًا من عملاق الرياض النصر، في الميركاتو الصيفي الماضي.

    دوران البالغ من العمر 21 سنة، انتقل من النصر إلى فريق فنربخشه الأول لكرة القدم؛ لمدة موسم رياضي واحد فقط، حتى 30 يونيو 2026.

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الخمس الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

