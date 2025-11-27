تطورات مثيرة .. "مزاد سعودي" للتعاقد مع مارسيلو بروزوفيتش وصفقة مفاجئة معروضة على النصر

لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. موقع "365Scores" فجّر مفاجأة كبرى، بخصوص مستقبل النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان فريق النصر الأول لكرة القدم؛ حال عدم التجديد مع قلعة العالمي، والرحيل في صيف 2026.

وأعلن الموقع رغبة أكثر من نادٍ سعودي، في التعاقد مع بروزوفيتش بشكلٍ رسمي؛ وهو ما يؤكد أن ليس عملاق الرياض الهلال، هو المهتم به فقط.

وأوضح الموقع أن أندية دوري روشن السعودي، تنتظر دخول النجم الكرواتي "الفترة الحرة" من عقده مع الفريق النصراوي؛ من أجل تقديم عروض مالية مغرية، لإقناعه بالانضمام إليها.

أيضًا.. تحصل مارسيلو بروزوفيتش على عددٍ من العروض الأوروبية؛ حيث قيل سابقًا أن العملاق الإيطالي يوفنتوس، على رأس المهتمين به.