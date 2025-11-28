"البعض ينتظره بشكوى رسمية" .. قرار فيفا بتخفيف عقوبة رونالدو بمونديال 2026 سيضعه في أزمة قانونية!

قد يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراءات قانونية من قبل الفرق التي ستواجه البرتغال في كأس العالم، بعد أن تم السماح لرونالدو بالمشاركة في البطولة الصيف المقبل، رغم تبقي مباراتين على إكمال عقوبته.

واتخذت الهيئة الحاكمة لكرة القدم خطوة غير مسبوقة بتعليق المباراتين الأخيرتين من عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات، والتي فُرضت على نجم نادي النصر بعد طرده بسبب استخدامه المرفق ضد دارا أوشيه لاعب أيرلندا في مباراة تصفيات سابقة هذا الشهر في دبلن.

في أي ظرف طبيعي، كان من المفترض أن يغيب رونالدو عن أول مباراتين في كأس العالم، والتي ستكون الأخيرة التي يشارك فيها في البطولة.

ومن المفهوم أن فيفا أخذ في الاعتبار سلوكه الجيد السابق، وأن هذه كانت بطاقته الحمراء الدولية الأولى على الإطلاق.