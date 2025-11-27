Negreira Nassr GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

آخرها تصريح عبدالله بن مساعد الخطير .. هكذا يتم صناعة "نيجريرا سعودية" ضد النصر!

النصر يواجه "جدلًا خطيرًا" للغاية..

خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.. اسم لم يسمع عنه عشاق الساحرة المستديرة الكثير، أثناء توليه منصبه في لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ ولكنه أصبح مشهورًا في العالم أجمع، وذلك بعد تركه مسؤولياته الرسمية.

والمثير في الأمر أن شهرة نيجريرا، ارتبطت بواحدة من أكبر الفضائح "المزعومة" في كرة القدم الإسبانية؛ والمتعلقة باتهام نادي برشلونة بـ"شراء الحكام"، في الفترة من 2000 إلى 2018.

نعم.. برشلونة يواجه اتهامات بدفع "رشوة" إلى نيجريرا، تُقدر بـ7.3 مليون يورو؛ وذلك أثناء توليه منصبه كـ"نائب رئيس لجنة الحكام" بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، بهدف التأثير على القرارات التحكيمية في المباريات.

ورغم مرور فترة طويلة من التحقيقات، إلا أنه لم يتم العثور على أي دليل يُدين برشلونة - حتى الآن -؛ وسط تمسك النادي الكتالوني العريق بموقفه، بأنه دفع هذه الأموال إلى شركات مستقلة مملوكة لنيجريرا، للحصول على استشارات تحكيمية فقط.

وحتى مع عدم إدانة برشلونة حتى الآن - حيث لا تزال التحقيقات مستمرة -؛ فنحن نجد الكثير من المنافسين وعلى رأسهم العملاق الإسباني الآخر ريال مدريد، يقومون باستغلال "قضية نيجريرا"؛ لإيهام العالم بأن النادي الكتالوني حقق ألقابه في السنوات الماضية، بفضائح ومساعدات تحكيمية.

والآن.. يبدو أننا أمام محاولة لصناعة قضية نيجريرا جديدة، لكن بـ"صبغة سعودية" بحتة؛ والمتهم فيها هو العملاق العاصمي نادي النصر.

  FBL-KSA-NASSR-KHALEEJAFP

    كيف يتم صناعة قضية "نيجريرا سعودية" ضد نادي النصر؟

    في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 تحديدًا، يتم الحديث كثيرًا عن حصول نادي النصر على مساعدات "إدارية وتحكيمية"؛ من أجل تتويج الفريق الأول لكرة القدم، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وحسب هذه الأحاديث.. فإن مساعدة النصر أساسًا في الموسم الحالي؛ تأتي إرضاءً للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي لم يتوّج بأي لقب كبير منذ الانضمام للفريق الأصفر في يناير 2023.

    وبدأت هذه الأحاديث؛ عندما صرح الإعلامي الرياضي وليد الفراج في بداية الموسم، بأن النصر هو "المرشح الأول" للقب الدوري في 2025-2026.

    الفراج كان يتحدث وقتها بناءً على رؤيته الفنية بعد الصفقات، إلى جانب الجاهزية البدنية للاعبين؛ إلا أن الكثير استغل تصريحاته، للتأكيد على وجود خطة مُرتبة من المسؤولين لتتويج النصر باللقب.

    هذه الخطة المزعومة ترسخت في أذهان البعض، من خلال عديد التطورات اللاحقة؛ منها على سبيل المثال:

    * جدولة الدوري: الأجندة وضعت النصر في مباريات سهلة في بداية الموسم؛ عكس منافسيه.

    * الحكام المحليين: رفض النصر الإستعانة بطواقم أجنبية؛ مع ارتكاب السعوديين بعض الأخطاء في مباريات الفريق الأصفر.

    وهُنا نستشهد بحديث عبدالكريم الجاسر، عضو مجلس إدارة نادي الهلال السابق؛ والذي تحدث مع "نبض طويق" في الساعات الماضية، قائلًا: صدارة النصر مُرتبة".

    الجاسر زعم أنه تم وضع جدولة سهلة للنصر عن عمد، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ لتحقيق أكبر عدد من النقاط، وذلك في ظل عدم جاهزية باقي الأندية.

    واستشهد عضو مجلس إدارة الهلال السابق بمباراة النصر والتعاون، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري؛ حيث لم يكن "سكري القصيم" قد حسم صفقاته الأجنبية، في ذلك الوقت.

    أيضًا.. أثار الجاسر الجدل؛ عندما قال: "اللاعب النصراوي يلعب المباريات وهو مرتاح مع الحكم السعودي.. يعرف أنه قد تُلغى (أهداف صحيحة) للمنافس، أو يتحصل هو على (ركلات جزاء) وهمية".

    واعتبر الجاسر أنه بناءً على ذلك؛ قرر مسؤولو النصر عدم الاستعانة بالحكام الأجانب، في الموسم الرياضي الحالي.

  Farhad AbdullahSocial gfx/ Goal Arabia

    مفاجأة نجل فرهاد عبدالله التي هزت الشارع السعودي!

    الاتهامات الموجهة إلى نادي النصر، بشأن حصوله على مساعدات "إدارية وتحكيمية"، لم تتوقف عند ما ذكرناه سابقًا؛ حيث تعمق البعض إلى أبعد من ذلك بكثير، ووصل إلى كشف بعض الأسرار الخطيرة.

    مثلًا.. الناقد الرياضي نبيل نقشبندي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل؛ عندما كشف عبر برنامج "في 90"، عن أن عمران نجل الأوزباكي فرهاد عبدالله، مدير دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يتدرب حاليًا في صفوف نادي النصر.

    وأشار نقشبندي إلى أن عمران، يجيد في مركز حراسة المرمى؛ ويسعى لإثبات نفسه واللعب مع الفريق الأول، قريبًا.

    وبالطبع.. الوسط الرياضي السعودي انتفض بعد هذه المعلومة الخطيرة؛ حيث برر البعض ما اعتبروه مساعدات تحكيمية للنصر، بسبب وجود نجل مدير دائرة الحكام في النادي أساسًا.

    وتمنع المادة 19 من لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم كل ما يُمكن اعتباره "تضارب مصالح"؛ بمعنى أن لا يتولى أي شخص منصب رسمي، إذا كان هُناك ما سيؤثر على قراراته.

    وبالتالي.. التساؤل الذي يطرح نفسه: "هل تم تسجيل ابن فرهاد في كشوفات نادي النصر؟!.. وكيف سمح اتحاد الكرة بهذا الأمر أساسًا؟!.

    أي أن النصر قد يكون بريئًا من كل الاتهامات التي توجه إليه، في قضية نجل فرهاد عبدالله؛ ولكن اتحاد الكرة هو من ارتكب خطأً بالسماح بتسجيل عمران في كشوفات النادي، ما ورط قلعة العالمي أمام الجميع.

  Abdullah bin Musa'ad Al Hilal FansSocial gfx/ Goal Arabia

    تصريحات عبدالله بن مساعد الخطيرة التي أثارت جدلًا واسعًا!

    المفاجأة الكبرى أن محاولات صناعة "قضية نيجريرا سعودية" ضد نادي النصر، وصلت إلى ما أبعد من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    "كيف حدث ذلك؟"؛ الإجابة.. انظروا إلى تصريحات الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس نادي الهلال والهيئة العامة للرياضة السعودية سابقًا.

    ابن مساعد خلال ظهوره في برنامج "في المرمى"، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وجه إليه الإعلامي الرياضي بتال القوس سؤالًا مثيرًا، قال فيه: "هل وقعت يدك على أخطاء حكام مقصودة أثناء توليك منصب رئاسة الهيئة العامة للرياضة؟!".

    هُنا.. جاوب ابن مساعد أنه وجد بعض الأمور التي لم تشعره بالراحة بخصوص التحكيم؛ ولكنه لم يعثر على دليل حقيقي أو ملموس، لفتح تحقيق رسمي.

    وأشار إلى أنه بدلًا من أن يضيع وقته في التحقيقات؛ ركز على كيفية تطوير المنظومة التحكيمية، ومنها الاستعانة بخبرات الحكم الإنجليزي الشهير هاورد ويب.

    وإذا عُدنا بالذاكرة؛ سنجد أن الأمير عبدالله بن مساعد تولى رئاسة الهيئة العامة للرياضة السعودية، في الفترة من 26 يوليو 2014 إلى 22 أبريل 2017.

    وتولى ابن مساعد منصبه الرسمي؛ في فترة كان يسيطر فيها النصر على الألقاب، حيث تحصل على ثنائية الدوري السعودي للمحترفين 2013-2014 و2014-2015.

    إلا أنه بعد ذلك.. بدأ تراجع الفريق النصراوي بشكلٍ مُرعب؛ بدرجة أنه احتل "المركز الثامن" في جدول ترتيب دوري المحترفين 2015-2016.

    هُنا تحديدًا.. تم الربط بين تصريحات ابن مساعد الخطيرة، ومسيرة فريق النصر الأول لكرة القدم مع الألقاب؛ على النحو التالي: 

    * أولًا: النصر كان يسيطر على الألقاب؛ بفضل المنظومة التحكيمية التي كانت تساعده قبل ابن مساعد. 

    * ثانيًا: ابن مساعد أخذ عام تقريبًا من 2014 إلى 2015؛ حتى نجح في تطوير المنظومة التحكيمية. 

    * ثالثًا: بعد تطوير المنظومة التحكيمية؛ انهار النصر وابتعد عن الألقاب.

    طبعًا.. هذه رواية تم تبنيها من هؤلاء الذين يشككوا في نزاهة نادي النصر؛ مُستغلين في ذلك تصريحات ابن مساعد الخطيرة، في الساعات القليلة الماضية.

  • Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة بعد جدل النصر وبرشلونة مع التحكيم

    كل الطرح السابق ضد نادي النصر؛ يذكرنا تمامًا بما يحدث مع العملاق الإسباني برشلونة، منذ تفجير "قضية نيجريرا" الشهيرة.

    ونحن هُنا لسنا بصدد الحديث عن إدانة النصر وبرشلونة أو براءتهما؛ لكننا يجب أن نؤكد بأن العملاق الإسباني كان يقدّم مستويات كروية مبهرة، في فترة سيطرته على الألقاب، مثلما تألق النصر من 2013 إلى 2015 أو حاليًا.

    برشلونة سيطر على الألقاب، في فترته الذهبية من 2008 إلى 2015 تحديدًا؛ بفضل أسماء مثل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وثنائي الوسط تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وغيرهم الكثير. 

    وعلى الجانب الآخر.. لا يستطيع أحد أن ينكر كذلك؛ بأن فريق النصر الأول لكرة القدم يقدّم مستويات كروية مبهرة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي المخضرم جورج جيسوس.

    ومن اللاعبين.. يقود منظومة النصر الممتعة في الموسم الحالي؛ كل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليكس، بالإضافة إلى أسماء مثل ساديو ماني وكينجسلي كومان ومارسيلو بروزوفيتش.

    ويجب وضع كل هذه الجهود الفنية المبذولة - سواء من نادي برشلونة أو النصر -، في حسبان الجميع؛ بعيدًا عن الحديث عن كونهما تحصلا على مساعدات تحكيمية، أم لا.