بـ"نطحة على الوجه"! .. جون دوران يواصل إثارة الجدل مع فنربخشه ويتعرض للطرد أوروبيًا

لا يقدّم المهاجم الكولومبي الشاب جون دوران المستوى المأمول منه مع نادي فنربخشه؛ وسط جدل كبير بشأن "تمرده" على الفريق الأول لكرة القدم، في أوقاتٍ سابقة.

وغاب دوران عن فنربخشه، في الفترة من 27 أغسطس إلى أواخر أكتوبر 2025؛ وذلك بسبب معاناته من الإصابة.

إلا أن البعض شكك في إصابة المهاجم الكولومبي الشاب؛ مثل الصحفي والمعلق الرياضي التركي الشهير سردار علي تشاليكلر.

تشاليكلر زعم أن غياب المهاجم الكولومبي الشاب، يعود إلى "تمرده" على النادي؛ بسبب تغيير الرئيس علي كوتش، وعدم وفاء الإدارة الجديدة ببنود عقده.

وما زاد من حدة هذه الشائعات؛ هي أنه لم يتم الإعلان أبدًا عن نوعية إصابة دوران، خلال فترة غيابه عن الفريق التركي.

وهُنا.. خرج صحفيون أتراك آخرون؛ للتأكيد على وجود بند في عقد جون دوران مع نادي فنربخشه؛ يعطيه حرية عدم خوض المباريات، وقتما يشاء.