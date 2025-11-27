بـ"نطحة على الوجه"! .. جون دوران يواصل إثارة الجدل مع فنربخشه ويتعرض للطرد أوروبيًا

المهم.. المهاجم الكولومبي الشاب جون دوران، منذ عودته للملاعب أواخر أكتوبر الماضي؛ شارك في مجموعة من المباريات مع فريق فنربخشه الأول لكرة القدم، آخرها ضد فيرينتسفاروشي المجري.
فنربخشه سقط على أرضه ووسط جماهيره، في فخ التعادل (1-1) مع فيرينتسفاروشي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي 2025-2026.
وبهذه النتيجة.. حصد فنربخشه نقطته الثامنة، في "المركز العشرين" بجدول ترتيب مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية.
وشهدت موقعة فيرينتسفاروشي، لقطة مثيرة للجدل بطلها دوران؛ الذي نزل "بديلًا" في الدقيقة 60 أساسًا، لتعويض المغربي يوسف النصيري.
وبعد 31 دقيقة فقط على أرضية الملعب، وتحديدًا في الدقيقة 90+1؛ تحصل المهاجم الكولومبي على كارت أحمر، بسبب اعتدائه على لاعب الخصم.
نعم.. دوران وبعد لعبة مشتركة مع تون رايمايكرز، مدافع فريق فيرينتسفاروشي الأول لكرة القدم؛ ذهب بالقرب منه، ثم وجّه إليه "نطحة" في وجهه.
والحقيقة أن "النطحة" لم تكن قوية للغاية، كما أن اللاعب المنافس بالغ فيها نسبيًا؛ إلا أن التصرف كان "مشينًا"، لذلك تحصل دوران على الطرد.