أخبار النصر اليوم | موقف سيماكان من مواجهة نيوم، ورسالة جيسوس العاجلة للجمهور بعد الفوز على جوا

يستعد النصر لمواجهة صعبة أمام نيوم في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي يوم السبت القادم، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تطورات الحالة الصحية لمدافعه محمد سيماكان وموقفه من خوض اللقاء على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.

المدافع الفرنسي كان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مواجهة الاتحاد في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم 28 أكتوبر الماضي، والتي خسرها زملاء كريستيانو رونالدو بهدفين مقابل هدف واحد ليخسروا بطولتهم الثانية هذا الموسم، إذ كان الفريق قد خسر نهائي كأس السوبر السعودي في هونج كونج أمام الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقت الأصلي 2-2.

الرياضية أوضحت أن سيماكان سيخضع لجلسة علاجية اليوم الخميس ستُحدد بشكل كبير موقفه من مواجهة نيوم مساء السبت القادم، مشيرة إلى أن الجهاز الطبي في النصر طلب كذلك إجراء تقوية لركبة اللاعب.