Mohamed Simakan Cristiano Ronaldo NassrGetty
تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | موقف سيماكان من مواجهة نيوم، ورسالة جيسوس العاجلة للجمهور بعد الفوز على جوا

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 نوفمبر 2025

أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.