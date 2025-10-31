أخبار النصر اليوم | تخصيص طائرة للعالمي .. وتكذيب بشأن صفقة كريستيانو رونالدو والسعودية!

"أندية دوري روشن ويلو خذلتهم" .. خيبة أمل في اتحاد الكرة السعودي بسبب تجاهل استبيان اللوائح والقوانين!

كشف الإعلامي عبد الرحمن الحميدي عن تفاصيل مثيرة تتعلق بعلاقة الأندية السعودية باتحاد كرة القدم، موضحًا وجود ضعف واضح في تفاعل معظم الأندية مع مبادرة أطلقها الاتحاد مؤخرًا لتطوير الأنظمة واللوائح.

وخلال حديثه في برنامجه "نادينا" الذي يُبث عبر قناة MBC، أوضح الحميدي: "الاتحاد السعودي لكرة القدم وزّع استبيانًا رسميًا على جميع الأندية في مختلف الدرجات، طالبًا منهم تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الأنظمة واللوائح التنظيمية".

"نجوم النصر تعرضوا للمرض وأنا المدرب صاحب أطول سلسلة انتصارات في العالم" .. جورج جيسوس يدافع عن نفسه بعد نكسة الاتحاد

رغم البداية القوية لنادي النصر في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس؛ إلا أن الشكوك بدأت تحاصر الفريق الأول لكرة القدم مجددًا، بعد الخسارة الأخيرة ضد الاتحاد.

النصر خسر (1-2) ضد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ ليودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ثمن النهائي.

ولذلك.. حرص جيسوس على الرد على الانتقادات التي يتعرض لها هو على المستوى الشخصي، إلى جانب الشكوك التي بدأت تحاصر الفريق النصراوي.

ثنائي النصر والاتحاد قدّم السبت فوجد الأحد! .. عندما رفعت السعودية مبدأ "ما حُرِم على ليونيل ميسي حلال لكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما"

جميع عشاق الساحرة المستديرة يعلمون أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، كان في طريقه للانتقال إلى دوري روشن السعودي صيف 2023؛ قبل أن يغيّر وجهته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم.

لكن.. الأنباء تضاربت بشأن سبب تحوّل وجهة ميسي إلى الدوري الأمريكي، بدلًا من المملكة العربية السعودية؛ حيث أرجعت بعض التقارير هذا الأمر، إلى رغبة عائلة الأسطورة الأرجنتينية في العيش بالولايات المتحدة.

ومن ناحيتها.. زعمت تقارير أخرى بأن تحوّل وجهة ميسي من المملكة إلى الولايات المتحدة؛ جاءت بعد الاختلاف على بعض الشروط مع المسؤولين السعوديين، إلى جانب إغراءات شركاتٍ عالمية للأسطورة الأرجنتينية للانتقال إلى الدوري الأمريكي.