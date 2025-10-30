ثنائي النصر والاتحاد قدّم السبت فوجد الأحد! .. عندما رفعت السعودية مبدأ "ما حُرِم على ليونيل ميسي حلال لكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما"

جميع عشاق الساحرة المستديرة يعلمون أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، كان في طريقه للانتقال إلى دوري روشن السعودي صيف 2023؛ قبل أن يغيّر وجهته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم.

لكن.. الأنباء تضاربت بشأن سبب تحوّل وجهة ميسي إلى الدوري الأمريكي، بدلًا من المملكة العربية السعودية؛ حيث أرجعت بعض التقارير هذا الأمر، إلى رغبة عائلة الأسطورة الأرجنتينية في العيش بالولايات المتحدة.

ومن ناحيتها.. زعمت تقارير أخرى بأن تحوّل وجهة ميسي من المملكة إلى الولايات المتحدة؛ جاءت بعد الاختلاف على بعض الشروط مع المسؤولين السعوديين، إلى جانب إغراءات شركاتٍ عالمية للأسطورة الأرجنتينية للانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وبعد مرور أكثر من عامين على هذا التضارب في الأنباء؛ خرج الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد" عبدالله حماد، ليعلن السبب الحقيقي الذي حوّل وجهة ميسي من السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية صيف 2023.

حماد كشف عن أن ميسي اشترط تعاقد السعودية مع عددٍ من أصدقائه المقربين؛ من أجل الموافقة على الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين، وهو الأمر الذي ألمح إليه رئيس نادي الهلال السابق فهد بن نافل بالفعل.

ابن نافل ألمح في وقتٍ سابق، أن الهلال رفض التعاقد مع عدد من أصدقاء ميسي؛ عندما كان يتم التفاوض مع الأسطورة الأرجنتينية صيف 2023، للانضمام إلى عملاق الرياض.

المهم.. حماد أكد أن عدم تنفيذ السعودية لشرط ميسي، أدى لانتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي؛ والذي ضم من ناحيته عددًا من أصدقاء الأسطورة الأرجنتينية، على رأسهم "سيرجيو بوسكيتس، جوردي ألبا، لويس سواريز ورودريجو دي بول".

المثير في الأمر أن الشرط الذي رفضت السعودية تنفيذه لميسي، وكان سببًا في فشل واحدة من أهم الصفقات التاريخية؛ تم تحقيقه لكل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، فيما بعد.