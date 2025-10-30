Lionel Messi Karim Benzema Cristiano Ronaldo GOAL ONLYGOAL AR
ثنائي النصر والاتحاد قدّم السبت فوجد الأحد! .. عندما رفعت السعودية مبدأ "ما حُرِم على ليونيل ميسي حلال لكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما"

مفارقة المسؤولين السعوديين من "صفقة ميسي إلى رونالدو وبنزيما"..

جميع عشاق الساحرة المستديرة يعلمون أن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، كان في طريقه للانتقال إلى دوري روشن السعودي صيف 2023؛ قبل أن يغيّر وجهته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا فريق إنتر ميامي الأول لكرة القدم.

لكن.. الأنباء تضاربت بشأن سبب تحوّل وجهة ميسي إلى الدوري الأمريكي، بدلًا من المملكة العربية السعودية؛ حيث أرجعت بعض التقارير هذا الأمر، إلى رغبة عائلة الأسطورة الأرجنتينية في العيش بالولايات المتحدة.

ومن ناحيتها.. زعمت تقارير أخرى بأن تحوّل وجهة ميسي من المملكة إلى الولايات المتحدة؛ جاءت بعد الاختلاف على بعض الشروط مع المسؤولين السعوديين، إلى جانب إغراءات شركاتٍ عالمية للأسطورة الأرجنتينية للانتقال إلى الدوري الأمريكي.

وبعد مرور أكثر من عامين على هذا التضارب في الأنباء؛ خرج الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد" عبدالله حماد، ليعلن السبب الحقيقي الذي حوّل وجهة ميسي من السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية صيف 2023.

حماد كشف عن أن ميسي اشترط تعاقد السعودية مع عددٍ من أصدقائه المقربين؛ من أجل الموافقة على الانتقال إلى دوري روشن للمحترفين، وهو الأمر الذي ألمح إليه رئيس نادي الهلال السابق فهد بن نافل بالفعل.

ابن نافل ألمح في وقتٍ سابق، أن الهلال رفض التعاقد مع عدد من أصدقاء ميسي؛ عندما كان يتم التفاوض مع الأسطورة الأرجنتينية صيف 2023، للانضمام إلى عملاق الرياض.

المهم.. حماد أكد أن عدم تنفيذ السعودية لشرط ميسي، أدى لانتقاله إلى إنتر ميامي الأمريكي؛ والذي ضم من ناحيته عددًا من أصدقاء الأسطورة الأرجنتينية، على رأسهم "سيرجيو بوسكيتس، جوردي ألبا، لويس سواريز ورودريجو دي بول".

المثير في الأمر أن الشرط الذي رفضت السعودية تنفيذه لميسي، وكان سببًا في فشل واحدة من أهم الصفقات التاريخية؛ تم تحقيقه لكل من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، فيما بعد.

    ما حُرِم على ليونيل ميسي "حلال" لكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما!

    إذا نظرنا إلى ما حدث في نادي الاتحاد عام 2024، أو ما شاهده عملاق الرياض النصر صيف 2025؛ سنجد أنه تم تحقيق رغبات كل من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، على التوالي.

    الاتحاد تعاقد مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، في صيف عام 2024؛ إلى جانب كل من مواطنه الجناح موسى ديابي، ومتوسط الميدان الجزائري حسام عوار.

    وحسب اعترافات بلان وقتها؛ جاء تعاقد العميد الاتحادي معه هو وعوار وديابي، بناء على رغبة من بنزيما - الذي يلعب في صفوف الفريق منذ صيف 2023 -.

    أما في النصر.. تعاقد النادي في الميركاتو الصيفي الماضي "2025"؛ مع كل من المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس ومواطنه النجم جواو فيليكس، كأبرز صفقتين على الإطلاق.

    كذلك.. عيّن النصر بعض الأسماء المقربة جدًا من رونالدو، في مناصب كبرى داخل النادي؛ مثل سيماو كوتينيو "مديرًا رياضيًا"، وخوسيه سيميدو "رئيسًا تنفيذيًا للشركة الرياضية".

    وعلى غرار بلان.. اعترف جيسوس وبشكلٍ مستمر، بأن رونالدو - الذي يلعب في صفوف النصر منذ يناير 2023 - هو من اختاره؛ من أجل الإشراف على القيادة الفنية للفريق الأول كرة القدم.

    ورفض جيسوس تأكيد أو نفي اختيار رونالدو، لصفقات الفريق النصراوي الجديدة صيف 2025، عندما اكتفى بالقول بإن الأسطورة البرتغالية طلب منه تشكيل "فريق بطل"؛ إلا أن تقارير عالمية شددت على أن صاروخ ماديرا، هو من أقنع فيليكس بالفعل للانضمام إلى قلعة العالمي.

    وكل ذلك يدعونا للتساؤل: "لماذا أصبح ما (حُرِم) على ليونيل ميسي صيف 2023 (حلالًا) لبنزيما في 2024 ورونالدو في 2025؟!".

    كريم بنزيما.. السعودية حاولت الحفاظ على سمعة دوري روشن للمحترفين

    لكي نجاوب على السؤال - سالف الذكر -، والذي ذكرناه في السطور الماضية؛ يجب علينا أولًا استعراض بعض الحقائق المهمة عن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، على النحو التالي:

    * أولًا: بنزيما وافق على القدوم إلى السعودية؛ دون شروط محددة تتعلق بالتعاقد مع أصدقائه.

    * ثانيًا: بنزيما شعر بإحباطٍ شديد من مستوى ونتائج فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ الذي انضم إليه صيف 2023.

    * ثالثًا: معاناة بنزيما في الاتحاد لم تتوقف عند سوء الأداء والنتائج؛ حيث وصلت إلى خلافاته مع بعض مسؤولي النادي.

    هُنا.. بدأ بنزيما يهدد بـ"الرحيل" عن صفوف عملاق جدة؛ بل أن تقارير محلية وعالمية أكدت أن المهاجم الفرنسي رغب في مغادرة دوري روشن السعودي بالكامل صيف 2024.

    رحيل بنزيما صيف 2024 - لو حدث وقتها -، كان سيُعد بمثابة الضربة القوية لسمعة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ فاسم عالمي بهذا الحجم عندما يُغادر بعد عامٍ واحد فقط وبمشاكل قوية، كان سيمنح المشككين في المسابقات المحلية بالمملكة "مادة دسمة" للحديث عنها.

    لذلك.. عملت السعودية بكل قوتها للإبقاء على بنزيما؛ وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة للمهاجم الفرنسي في نادي الاتحاد، ومنها تلبية بعض مطالبه بالتعاقد مع أصدقائه ومواطنيه.

    أي أن المسؤولين السعوديين قد يكونوا نفذوا مطالب كريم بنزيما؛ بسبب مرونة اللاعب عند التعاقد معه في البداية، وحتى لا يتم تشويه سمعة الدوري المحلي إذا رحل.

  • Cristiano RonaldoGetty

    كريستيانو رونالدو.. كل شيء مباح مع "أيقونة" دوري روشن للمحترفين

    الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد" عبدالله حماد أشاد كثيرًا بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ مؤكدًا أنه كان لديه رغبة جادة في القدوم إلى دوري روشن للمحترفين يناير 2023، مع نية تطوير المسابقة دون اشتراط التعاقد مع أصدقائه بالذات.

    ليس هذا فقط.. المسؤولون عن الرياضة السعودية دائمًا ما يرجعون الفضل إلى رونالدو، في الطفرة الهائلة التي تشهدها المسابقات المحلية في البلاد؛ حيث يكفي أن حماد قال بالحرف: "دوري روشن شيء قبل صفقة كريستيانو، وأصبح شيئًا آخر بعد التعاقد معه".

    ونظرًا لكل ما قدّمه الأسطورة البرتغالية إلى الرياضة السعودية، على مدار عامين ونصف من يناير 2023 وحتى صيف 2025؛ ربما يكون المسؤولون قد وجدوا أنه حان الوقت لتلبية بعض مطالبه الرياضية، عند تجديد عقده مع نادي النصر.

    نعم.. النصر لم يحقق أي بطولة كبيرة منذ التعاقد مع رونالدو، حيث اكتفى بالحصول على كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ وهو الأمر الذي لا يتناسب مع أسطورة كروية بحجم كريستيانو، حقق إنجازات تاريخية طوال مسيرته.

    وكما قال أسطورة دفاع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق ريو فيرديناند: "رونالدو سيموت إذا انتهت فترته في السعودية دون أن يحقق لقب دوري روشن.. إنه شخص فائز بطبعه ولا يتقبل الهزيمة بسهولة".

    ومن هُنا.. تم التعاقد مع المدير الفني الذي طلبه رونالدو بالاسم وهو البرتغالي جورج جيسوس، إلى جانب بعض الأسماء العالمية المقربة منه مثل مواطنه جواو فيليكس؛ وذلك ضمن اتفاقية تجديد عقد صاروخ ماديرا، حتى 30 يونيو 2027.

  • Cristiano Ronaldo Lionel MessiGetty

    كلمة أخيرة بعد رفض تنفيذ شرط ميسي وتطبيقه مع رونالدو وبنزيما

    الملخص من كل ما سبق هو أن المسؤولين السعوديين، ربما أرادوا فرض سيطرتهم على النجوم العالميين، وإيصال رسالة إليهم بأنه من غير الممكن تنفيذ كل شروطهم؛ مثلما حدث في صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

    إلا أن السعودية التي رفضت شرط ميسي الرياضي، بالتعاقد مع أصدقائه صيف 2023؛ اضطرت إلى تنفيذ هذا الأمر مستقبلًا مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لظروف خارجة عن إرادتها - شرحناها سابقًا -.

    بمعنى.. طلبات بنزيما ورونالدو جاءت بناء على ما حدث معهما في الاتحاد والنصر، ولم يكن أمرًا مخططًا له منذ البداية؛ وهو ما جعل الكثيرين بتقبلون تنفيذ شروطهما الرياضية فيما بعد، عكس ميسي وقتها.

    كما أن مشاركة بنزيما ورونالدو، في الخطط الرياضية سواء عام 2024 أو صيف 2025؛ ساعد في تطوير عملاقي جدة والرياض الاتحاد والنصر.

    مثلًا.. الاتحاد نجح بعد تنفيذ طلبات بنزيما؛ في الحصول على ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، موسم 2024-2025.

    أما الفريق النصراوي من ناحيته، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكلٍ قوي للغاية؛ رغم خيبة الأمل الأخيرة، بتوديع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16.

    وبناء على ذلك وبعيدًا عن الإغراءات المالية التي لا تُخفى عن أحد؛ نستطيع أن نقول: "رونالدو وبنزيما قدّما السبت عندما وثقا في المشروع الرياضي السعودي؛ فوجدا الأحد بتنفيذ الكثير من مطالبهما".