"أندية دوري روشن ويلو خذلتهم" .. خيبة أمل في اتحاد الكرة السعودي بسبب تجاهل استبيان اللوائح والقوانين!

وخلال حديثه في برنامجه "نادينا" الذي يُبث عبر قناة MBC، أوضح الحميدي: "الاتحاد السعودي لكرة القدم وزّع استبيانًا رسميًا على جميع الأندية في مختلف الدرجات، طالبًا منهم تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الأنظمة واللوائح التنظيمية".

وواصل: "الاستبيان فيه أيضًا تقييم الأندية لطبيعة التواصل بين الأندية والاتحاد، والصعوبات التي يواجهونها في هذا الجانب".

وأضاف: " التجاوب مع هذا الاستبيان كان ضعيفًا للغاية، حيث لم تتفاعل سوى حوالي 60 نادياً فقط من أصل 180 نادياً، معظمها من دوري الدرجة الثانية والثالثة".

واستطرد قائلًا: "وتجاهلت أندية دوري روشن السعودي ودوري يلو المشاركة أو إرسال أي ردود رسمية، وهو ما أثار استغراب مسؤولي الاتحاد الذين كانوا ينتظرون مشاركة فعّالة من الأندية الكبرى".