كشف الإعلامي عبد الرحمن الحميدي عن تفاصيل مثيرة تتعلق بعلاقة الأندية السعودية باتحاد كرة القدم، موضحًا وجود ضعف واضح في تفاعل معظم الأندية مع مبادرة أطلقها الاتحاد مؤخرًا لتطوير الأنظمة واللوائح.
"أندية دوري روشن ويلو خذلتهم" .. خيبة أمل في اتحاد الكرة السعودي بسبب تجاهل استبيان اللوائح والقوانين!
أندية روشن ويلو يتجاهلون الاستبيان
وخلال حديثه في برنامجه "نادينا" الذي يُبث عبر قناة MBC، أوضح الحميدي: "الاتحاد السعودي لكرة القدم وزّع استبيانًا رسميًا على جميع الأندية في مختلف الدرجات، طالبًا منهم تقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الأنظمة واللوائح التنظيمية".
وواصل: "الاستبيان فيه أيضًا تقييم الأندية لطبيعة التواصل بين الأندية والاتحاد، والصعوبات التي يواجهونها في هذا الجانب".
وأضاف: " التجاوب مع هذا الاستبيان كان ضعيفًا للغاية، حيث لم تتفاعل سوى حوالي 60 نادياً فقط من أصل 180 نادياً، معظمها من دوري الدرجة الثانية والثالثة".
واستطرد قائلًا: "وتجاهلت أندية دوري روشن السعودي ودوري يلو المشاركة أو إرسال أي ردود رسمية، وهو ما أثار استغراب مسؤولي الاتحاد الذين كانوا ينتظرون مشاركة فعّالة من الأندية الكبرى".
ما سبب تلك الاستبيانات؟
وأشار الحميدي إلى أن اتحاد كرة القدم يعيش حراكًا تنظيميًا واسعًا في الوقت الحالي، إذ يعكف على مراجعة شاملة لجميع اللوائح والأنظمة الداخلية.
وأردف: "اتحاد الكرة السعودي عقد جلسات حوارية مطوّلة مع عدد كبير من القانونيين والخبراء بهدف تحسين القوانين وتطوير بيئة العمل الإداري والتنظيمي في الرياضة السعودية".
وأضاف الحميدي: "أن اتحاد الكرة كان يترقب دعمًا أكبر من الأندية في هذه الخطوة، خصوصًا أن الهدف منها هو تعزيز الشفافية وتحسين العلاقة المؤسسية بين الاتحاد والأندية، إلا أن ضعف التعاون من جانب بعض الأندية جعل العملية أقل فاعلية مما كان متوقعًا".
وختم عبد الرحمن الحميدي تصريحاته بقوله: "الاتحاد سيواصل جهوده في هذا الملف الحيوي، مؤكدًا أن العمل جارٍ على صياغة تعديلات جديدة تشمل جوانب الانضباط والعقوبات واللوائح الإدارية، في إطار السعي لتطوير منظومة كرة القدم السعودية بما يتواكب مع النقلة النوعية التي تشهدها الرياضة في المملكة".
اتحاد الكرة السعودي يُحاول تطوير قوانينه
يشهد الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة حراكًا إداريًا وتنظيميًا كبيرًا يهدف إلى تطوير الأنظمة واللوائح التي تنظم عمله وعلاقة الأندية به، وذلك ضمن استراتيجية التحديث المؤسسي التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتوجه وزارة الرياضة نحو تحسين الحوكمة والشفافية داخل الوسط الرياضي.
هذا الحراك يأتي في وقت تشهد فيه الكرة السعودية قفزة نوعية على المستويين المحلي والعالمي، سواء من خلال استقطاب النجوم العالميين في دوري روشن السعودي أو عبر توسّع الاستثمارات الرياضية وتزايد الاهتمام الدولي بالدوري.
ومع هذا التطور السريع، أصبح من الضروري مراجعة وتطوير اللوائح والأنظمة بما يتناسب مع حجم الطموح والتحديات الجديدة.
وفي هذا الإطار، أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الأشهر الماضية سلسلة من المشاورات والورش القانونية بمشاركة مختصين وخبراء في المجال الرياضي، كما وُزِّعت استبيانات رسمية على الأندية في مختلف الدرجات لقياس آرائهم حول مدى فاعلية الأنظمة الحالية، وتحديد أبرز العقبات التي تواجههم في التعامل مع الاتحاد أو في تطبيق اللوائح.
الهدف من هذه الخطوة هو إشراك الأندية في صناعة القرار الرياضي، وضمان أن تكون اللوائح أكثر عدلاً وواقعية وتعكس احتياجات كل فئة من فئات الأندية.
إلا أن ضعف تجاوب بعض الأندية، وخصوصًا من دوري روشن السعودي ودوري يلو، أثار تساؤلات في الوسط الرياضي حول مدى تفاعل الأندية الكبرى مع جهود التطوير التنظيمي، رغم استفادتها المباشرة من هذه الأنظمة.
ويرى مراقبون أن نجاح الاتحاد في هذه المرحلة يعتمد بدرجة كبيرة على مدى تعاون الأندية وتفاعلها، خصوصًا أن تطوير اللوائح لا يهدف فقط إلى ضبط المسابقات، بل أيضًا إلى تعزيز المهنية والاستدامة الإدارية في جميع جوانب اللعبة داخل المملكة.
النصر يسيطر على صدارة دوري روشن
يعيش دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم واحدة من أكثر فتراته إثارة وتقاربًا في المستويات بين الأندية، وسط صراع محتدم على القمة.
ويتصدر نادي النصر جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد سلسلة من العروض القوية التي قدمها الفريق بقيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس، حيث نجح العالمي في تحقيق ستة انتصارات متتالية منذ انطلاقة الموسم، مدعومًا بتألق نجومه العالميين وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني، ما جعله المرشح الأبرز حتى الآن للظفر باللقب.
ويلاحق نادي التعاون النصر في المركز الثاني بفارق 3 نقاط فقط، بعدما واصل الفريق القصيمي عروضه اللافتة التي باتت حديث الشارع الرياضي، بفضل التنظيم التكتيكي المميز والانسجام الكبير بين عناصره، ما جعله أحد مفاجآت الموسم حتى الآن.
أما الهلال، فيحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة، متساويًا مع القادسية الذي يقدم بدوره مستويات مميزة منذ عودته لدوري الأضواء، حيث نجح الفريقان في تحقيق بداية قوية رغم بعض التعثرات الطفيفة التي حرمت الزعيم من التواجد على القمة مؤقتًا، في وقت يراهن فيه جماهير الهلال على عودة الفريق بقوة خلال الجولات المقبلة بعد اكتمال جاهزية نجومه.
في المقابل، تراجع الاتحاد حامل لقب الدوري الموسم الماضي إلى المركز السابع برصيد 10 نقاط، بعد سلسلة نتائج غير مستقرة أثارت قلق جماهير العميد، خاصة في ظل التغييرات الفنية التي طرأت على الفريق مؤخرًا، فيما يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 12 نقطة، بعد أداء متذبذب بين القوة الهجومية الكبيرة والضعف الدفاعي الواضح في بعض المباريات.