"نجوم النصر تعرضوا للمرض وأنا المدرب صاحب أطول سلسلة انتصارات في العالم" .. جورج جيسوس يدافع عن نفسه بعد نكسة الاتحاد

رغم البداية القوية لنادي النصر في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس؛ إلا أن الشكوك بدأت تحاصر الفريق الأول لكرة القدم مجددًا، بعد الخسارة الأخيرة ضد الاتحاد.

النصر خسر (1-2) ضد فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء الماضي؛ ليودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ثمن النهائي.

ولذلك.. حرص جيسوس على الرد على الانتقادات التي يتعرض لها هو على المستوى الشخصي، إلى جانب الشكوك التي بدأت تحاصر الفريق النصراوي.