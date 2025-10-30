"وضعتني في مشكلة مع والدته" .. والد مدافع الاتحاد يكشف عن أزمة بعد انتحال مشجع نصراوي شخصية نجله

رغم مرور يومين على الكلاسيكو الكبير بين النصر والاتحاد، في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إلا أن أصداءه لا تزال تهز الشارع الرياضي السعودي، حتى الآن.

الاتحاد حجز بطاقة التأهُل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد الفوز (2-1) على نادي النصر، مساء يوم الثلاثاء الماضي.

فوز العميد الاتحادي على الفريق النصراوي؛ جاء رغم اللعب لمدة 41 دقيقة بـ"نقصٍ عددي"، بعد طرد الظهير الأيمن أحمد الجليدان.