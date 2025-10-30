FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP
أحمد فرهود

"وضعتني في مشكلة مع والدته" .. والد مدافع الاتحاد يكشف عن أزمة بعد انتحال مشجع نصراوي شخصية نجله

واقعة غريبة في الملاعب السعودية..

رغم مرور يومين على الكلاسيكو الكبير بين النصر والاتحاد، في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ إلا أن أصداءه لا تزال تهز الشارع الرياضي السعودي، حتى الآن.

الاتحاد حجز بطاقة التأهُل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بعد الفوز (2-1) على نادي النصر، مساء يوم الثلاثاء الماضي.

فوز العميد الاتحادي على الفريق النصراوي؛ جاء رغم اللعب لمدة 41 دقيقة بـ"نقصٍ عددي"، بعد طرد الظهير الأيمن أحمد الجليدان.

  • Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport

    "أنا شقيق مدافع الاتحاد".. مشجع نصراوي يفاجئ الجميع في الكلاسيكو

    وفي هذا السياق.. انتشر مقطع فيديو لأحد المشجعين، وهو يتواجد في مدرجات ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض؛ خلال الكلاسيكو الكبير بين النصر والاتحاد، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

    هذا المشجع كان يرتدي قميص نادي النصر؛ حيث طلب من جمهور العالمي مساندة الفريق بقوة، وذلك عندما كانت النتيجة تشير وقتها إلى التعادل السلبي (0-0).

    وقال المشجع أثناء حديثه إلى جمهور النصر: "النادي يسير بشكلٍ صحيح.. أعطوه حقه".

    لكن ما أثار الانتباه؛ هو ذكر هذا المشجع أنه يساند النصر، رغم أن شقيقه من الأب والأم سعد الموسى يلعب مع الاتحاد.

    • إعلان

  • والد سعد الموسى يكشف الحقائق بعد ادعاءات المشجع النصراوي!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. محمد والد نجم نادي الاتحاد سعد الموسى، حرص على الخروج أمام الرأي العام؛ لتوضيح حقيقة الفيديو - سالف الذكر -، والذي أدعى فيه أحد مشجعي النصر أنه شقيق مدافع العميد.

    محمد آل موسى نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ وعلق عليه بالقول: "أنا ليس لديّ سوى ثلاثة أولاد؛ هم (سعد - مدافع الاتحاد -، ياسر وعمر).. الله يحفظهم ويبارك لي فيهم، وينفع بهم دينهم وبلادهم".

    وأضاف والد الموسى؛ وهو يوجه سؤالًا إلى هذا المشجع الذي أدعى أنه شقيق مدافع الاتحاد: "من أين ظهرت أنت لي؟!".

    وشدد محمد على أن ادعاء هذا المشجع بأنه ابنه؛ جعله يقع في مشكلة مع زوجته - والدة سعد الموسى -.

    وطالب والد الموسى في نهاية تغريدته، هذا المشجع بـ"الاعتذار" عن فعلته الغريبة؛ مع عدم تكرار الأمر مرة أخرى.

  • Al Nassr v Al-Ittifaq Club - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة سعد الموسى مع عالم الساحرة المستديرة

    سعد الموسى البالغ من العمر 22 سنة، بدأ مسيرته الكروية في صفوف الفئات السنية لنادي الاتفاق؛ قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2022.

    وبعد عام ونصف مع الفريق الأول بنادي الاتفاق؛ انتقل الموسى إلى عملاق جدة الاتحاد، ولمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة.

    وبصيف 2024.. قام العميد الاتحادي بشراء عقد الموسى نهائيًا من الاتفاق؛ حيث وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2027.

    ومع الاتحاد.. لعب الموسى 49 مباراة رسمية في مختلف المسابقات "المحلية والخارجية"؛ مسجلًا خلالها هدفًا وحيدًا فقط، وبدون أي تمريرة حاسمة.

  • ittihad vs fatehkooora

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 6 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادل وهزيمتين.

    الخسارتان في مسابقة الدوري؛ جاءتا على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال في الأسبوع السادس.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل الفوز الكبير على نادي الشرطة العراقي (4-1)، مؤخرًا.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

  • Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الست الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب