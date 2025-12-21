Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

أخبار الأهلي اليوم | وكالة ميتروفيتش تكشف حقيقة مفاوضات الراقي .. ونجم السلفادور يتحدث عن مستقبله بعد اهتمام يايسله

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد 21  ديسمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  • FBL-WC-EUR-2026-QUALIFIERS-AND-SERBAFP

    وكالة ميتروفيتش تنفي مفاوضات الأهلي

    نفت وكالة أعمال المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري، صحة الأنباء التي ربطت اسمه بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدة عدم وجود أي مفاوضات بين الطرفين في الوقت الحالي.

    وشددت الوكالة خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" على أن ميتروفيتش مستمر مع الريان حتى نهاية عقده دون أي خلافات أو مشكلات تعاقدية، موضحة أن اللاعب يعيش حالة من الاستقرار الفني والإداري مع ناديه الحالي، ولا يضع فكرة العودة إلى دوري روشن السعودي ضمن حساباته في المرحلة الراهنة، على عكس ما تم تداوله مؤخرًا.

    وأشارت الصحيفة إلى أن مستقبل المهاجم الصربي لم يشهد أي تطورات جديدة، في ظل التزامه الكامل بمشواره مع الريان، وتركيزه على تقديم أفضل مستوى ممكن مع الفريق خلال الموسم الجاري.

    ويقدم ميتروفيتش مستويات لافتة منذ انضمامه إلى الريان، إذ شارك في أربع مباريات رسمية حتى الآن، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف، إضافة إلى صناعته هدفين، ليؤكد حضوره المؤثر في الخط الهجومي للفريق القطري.

    • إعلان
  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    الأهلي يفقد 3 لاعبين بسبب كأس أمم إفريقيا

    تتأثر أندية دوري روشن السعودي بغياب عدد من محترفيها الأجانب، بعدما استُدعِي لاعبون للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تنطلق رسميًا في المغرب يوم الأحد، وهو ما سيحرم 11 فريقًا من خدمات لاعب أو أكثر خلال فترة حاسمة من الموسم.

    ويُعد النادي الأهلي الأكثر تضررًا بين فرق الدوري، بعدما فقد ثلاثة من ركائزه الأساسية دفعة واحدة، في غياب قد يمتد حتى 18 يناير المقبل، وهو موعد المباراة النهائية للبطولة القارية، ما يضع الجهاز الفني أمام تحديات كبيرة على المستويين المحلي والقاري.

    وبحسب المعطيات، فقد جرى استدعاء 14 لاعبًا من أندية دوري روشن السعودي للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، يمثلون 9 منتخبات مختلفة، إلى جانب اختيار 3 لاعبين آخرين ينشطون في دوري يلو للدرجة الأولى.

    ومع إسدال الستار على منافسات كأس العرب، واستئناف مباريات دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة خلال الأيام القليلة المقبلة، سيضطر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، إلى خوض هذه الاستحقاقات دون خدمات الحارس السنغالي إدوارد ميندي، قائد الفريق وحامي عرينه الأساسي، الذي يشارك في كأس الأمم الإفريقية للمرة الرابعة في مسيرته، بعد ظهوره في نسخ 2019 و2022 و2024.

    كما سيفتقد الأهلي جناحه الجزائري رياض محرز، الذي يستعد لخوض مشاركته السادسة في البطولة الإفريقية، فيما يغيب لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، الذي يخوض بدوره تجربته الخامسة في كأس الأمم، ما يزيد من حجم الغيابات المؤثرة في تشكيلة الفريق.

    ويجمع قاسم مشترك نجوم الأهلي الثلاثة المشاركين في النهائيات الإفريقية، إذ يدخلون البطولة بطموح تحقيق لقبهم القاري الثاني، بعدما سبق لمحرز التتويج بالبطولة عام 2019، ولميندي في نسخة 2022، بينما نال كيسييه اللقب في نسخة 2024، ليبقى الحلم قائمًا بتكرار الإنجاز على الأراضي المغربية، رغم تأثير غيابهم الواضح على فريقهم في دوري روشن.

  • نجم السلفادور يتحدث عن مستقبله بعد اهتمام الأهلي به

    أعرب إيمرسون جوارادو، مدافع فريق أليانز السلفادوري والمواليد عام 2008، عن ثقته الكبيرة بمستقبله الكروي، في ظل التقارير الإعلامية التي تحدثت عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

    وأكد جوارادو، البالغ من العمر 17 عامًا، في تصريحات إعلامية، أنه يركز حاليًا على تطوير مستواه داخل الملعب، مستفيدًا من الفرص التي تتاح له، مشددًا على أن الأداء الجيد هو الطريق الحقيقي لفتح أبواب الاحتراف.

    وقال في هذا السياق: "قدمت مستويات جيدة، والفرص عندما تأتي يجب أن نكون مستعدين لاقتناصها"، في إشارة إلى احتمالية خوض تجربة جديدة في مسيرته.

    من جهته، أوضح رئيس نادي أليانز السلفادوري أن هناك بالفعل مرحلة أولى من المفاوضات مع النادي الأهلي بشأن انتقال اللاعب الشاب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المحادثات لا تزال في بدايتها، دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالقيمة المالية للصفقة أو مدة العقد المحتمل.

    ويُعد جوارادو واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في مركز قلب الدفاع في الكرة السلفادورية، حيث لفت الأنظار بفضل مستوياته الفنية المميزة رغم صغر سنه، ما جعله محل متابعة من عدة أندية على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل توقعات بمستقبل واعد ينتظر اللاعب خلال السنوات المقبلة.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • يايسله يستهدف ثنائي السلفادور .. وعلامة استفهام على قرار المسابقات

    ليفاندوفسكي الجديد .. ريكاردو ماتياس الجوهرة التي خطفها الأهلي بعد أن استهدفها مانشستر يونايتد والنصر!

    الأهلي حسم صفقة هجومية جديد .. تعرف على معلومات لا تعرفها عنه

    "الراقي" يتطلع لتعزيز صفوفه بأفضل المواهب الشابة

    جدول مباريات الأربعة الكبار في يناير يثير جدلًا واسعًا

  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة

    تستعد جماهير كرة القدم الآسيوية من اليابان شرقًا وحتى المملكة العربية السعودية غربًا لانطلاق نسخة جديدة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي من المنتظر أن تكون مليئة بالمفاجآت والإثارة.

    كان الاتحاد الآسيوي، لكرة القدم قد قرر تغيير نظام بطولة دوري أبطال آسيا، منذ الموسم الماضي وتم تقسيم البطولات الآسيوية إلى ثلاث بطولات بدلًا من بطولتين.

    وكان الأهلي، قد نجح في الحصول على اللقب الأول من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم الماضي، بعد تغلبه على كاواساكي فرونتال الياباني، بهدفين دون رد.

    جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026

    احتفت جماهير كرة القدم الآسيوية بانطلاق مباريات بطولة دوري أبطال آسيا النخبة بشكلها الجديد والتي تضمن الكثير من المواجهات القوية والمنافسات الصعبة.

    النسخة الحالية تبدأ بمشاركة 24 فريقًا، سيتم تقسيمهم على مجموعتين كل منهما مكون من 12 فريق، واحدة في منطقة الغرب وأخرى في الشرق.

    ومع التنافس الشديد بين الفرق على تحقيق اللقب الغالي، هناك تنافس آخر بين اللاعبين على تحقيق لقب الهداف، في ظل وجود العديد من اللاعبين المميزين المشاركين في البطولة هذا الموسم.

دوري أبطال آسيا النخبة
الشرطة crest
الشرطة
الشرطة
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
0