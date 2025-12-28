Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | تكذيب مزاعم مانشستر يونايتد وروبن نيفيش .. والجمهور يفاجئ لاعب برشلونة باختياره كأول الراحلين رغم تجديد عقده
ماريسكا يفتح الباب أمام رحيل يورجنسن
في ظل عدم المشاركة باستمرار، يتواصل الحديث عن تخطيط حارس المرمى فيليب يورجنسن للرحيل عن تشيلسي في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصةً مع سعيه للحفاظ على فرصه مع منتخب الدنمارك في كأس العالم 2026.
في هذا الشأن، تحدث إنزو ماريسكا؛ المدير الفني للبلوز قائلًا: "نحن سعداء بيورجنسن، لكن جميع اللاعبين يريدون المشاركة باستمرار، وإذا لم يحدث ذلك، فهو لا يشعرون بالسعادة، لذا سنرى ما سيحدث في يناير".
مانشستر يونايتد لم يتحرك نحو نيفيش أو جارنر
على عكس كافة التقارير المتداولة، نفى ديفيد أورنستين؛ صحفي "ذا أثلتيك"، ما تحرك مانشستر يونايتد للتعاقد مع روبن نيفيش من الهلال أو جيمس جارنر من إيفرتون، لتدعيم خط وسطه في يناير المقبل.
أورنستين أن مانشستر يونايتد لم يتخذ أي خطوات جدية نحو أي من الثنائي، موضحًا أن هناك اهتمام بهما بالفعل، لكنه مجرد استكشاف وليس تمهيد لأي صفقة محتملة.
جمهور برشلونة يحدد أول الراحلين في الصيف
استطلعت صحيفة "موندو ديبورتيفو" آراء جماهير برشلونة حول مستقبل لاعبي الفريق، حيث أتاحت لهم الفرصة لاختيار اسم واحد فقط ليرحل في الميركاتو الصيفي 2026.
وجاء في المرتبة الأولى لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج (37.3%) رغم تجديد عقده مؤخرًا حتى عام 2029، تلاه المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو (32.3%)، فيما حل الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن ثالثًا (13.6%)، ثم المهاجم فيران توريس (6.3%)، فالمدافع الفرنسي جول كوندي (2.6%)، والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (2.3%).
فيما اقترح مشجعان فقط (0.6%) بيع الجناح الشاب لامين يامال، والمدافع باو كوبارسي.
"لا أعرف الطريق الذي يجب أن أسلكه!".. روبرت ليفاندوفسكي يثير الشكوك حول مستقبله في برشلونة
أثار روبرت ليفاندوفسكي الشكوك حول مستقبله مع برشلونة بعد أن صرح بأنه لا يعرف "الطريق الذي سيسلكه" بعد بداية صعبة للموسم.
اعترف المهاجم المخضرم، الذي يقترب عقده من الانتهاء، بأنه لم يتخذ بعد قرارًا واضحًا بشأن استمرار مسيرته في كتالونيا بعد انتهاء هذا الموسم، بعد تغلبه على بعض الإصابات. (طالع التفاصيل)
مع قرب رحيله عن برشلونة .. ليفاندوفسكي يبدأ جولة مفاوضات مع السعودية رغم العرض الأمريكي!
كشفت تقارير صحفية، أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يقترب من الرحيل عن برشلونة، في الوقت الذي يستعد ممثلوه لجولة جديدة من المفاوضات مع أندية الدوري السعودي للمحترفين بشأن صفقة انتقال ضخمة إلى الشرق الأوسط.
وفي الوقت ذاته، يحظى قائد المنتخب البولندي باهتمام من نادي شيكاغو فاير الأمريكي، الذي يراقب وضعه قبل انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)
رغم القيود المالية الصعبة.. برشلونة يخطط لاستعارة نجم مانشستر سيتي مستغلًا "تأثير جوارديولا!"
قد تستمر شراكة بيب جوارديولا مع برشلونة، حيث يقال إن فريق هانزي فليك يخطط لإبرام صفقة في يناير تتعلق بنجم مانشستر سيتي ناثان آكي بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل في الصيف.
مع استمرار قيود اللعب المالي النظيف في الحد من هامش المناورة المتاح للنادي، من المتوقع أن يركز النادي على خيارات الإعارة بدلاً من التعاقدات الدائمة. (طالع التفاصيل)
"هذا الأمر قد يتغير في المستقبل" .. مسؤول ريد بول يعلق على الشرط الجزائي في عقد كلوب
لطالما غذت التكهنات النقاشات حول مقعد ريال مدريد، لا سيما في ظل الوضع الرياضي الهش. يرد اسم يورجن كلوب بإصرار، كرمز للتجديد المنشود.
لكن وراء هذا الحلم، تبرز حقيقة أكثر تعقيدًا بين الالتزامات التعاقدية والخيارات الشخصية والمشروع المهني الجديد، فإن الإشارات المرسلة واضحة.
بالإضافة إلى الجانب القانوني، كان للبعد الشخصي دور كبير في اتخاذ هذا الموقف العلني. وخلال حدث نظمته صحيفة Leipziger Volkszeitung، أوضح أوليفر مينتزلاف؛ الرئيس التنفيذي للايبزيج ومدير المجموعة، موقف كلوب من الشائعات. (طالع التفاصيل)
من أجل خلافة روديجر .. ريال مدريد يزاحم برشلونة على هدفه "الدفاعي"
في ريال مدريد، نادراً ما تُبنى المواسم الكبيرة على عجل، بل دائماً على التوقعات. منذ عدة أشهر، هناك منطقة محددة من التشكيلة تغذي النقاشات الداخلية والتوقعات على المدى المتوسط.
بين الغيابات الطويلة، والأداء غير المنتظم، تدرك إدارة ريال مدريد أن الوضع الراهن لم يعد خياراً متاحاً. مع اقتراب موعد سوق الانتقالات القادم، يحدد ريال مدريد أولوياته ويستكشف خيارات دفاعية جديدة، مع استراتيجية واضحة. وهي تأمين المستقبل دون الإخلال بتوازن الحاضر. (طالع التفاصيل)
رحلة البحث عن خليفة كروس .. ريال مدريد يستهدف فيتينيا وفينيسوس يتحكم في الصفقة
يتواصل الجدل داخل الأوساط الكروية الإسبانية حول مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، في ظل تعثر مفاوضات تمديد عقده حتى الآن، رغم كونه أحد أبرز ركائز الفريق في السنوات الأخيرة.
وفي ظل الحديث عن فينيسيوس، تم فتح ملف آخر يخص خط وسط ريال مدريد ورحلة البحث عن إعادة ترميمه مع رحيل الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش عقب سنوات من العطاء والتألق.
ومنذ قرار النجم الألماني توني كروس الاعتزال عقب نهاية أمم أوروبا الأخيرة التي استضافتها بلاده، ولم ينجح النادي الإسباني في إيجاد معوض طبيعي في صفوف الفريق له، خصوصًا مع رحيل لوكا مودريتش أيضًا في الصيف الفائت مع نهاية عقده.
خوليو بوليدو من "إل لارجيرو" قال إن إدارة ريال مدريد أدركت في الآونة الأخيرة حتمية التحرك لضم معوض لكروس لحاجة الفريق للاعب بهذه الخصائص، وأن الثنائي جود بيلينجهام وأردا جولر لن يصلحا للعب هذا الدور رغم الإمكانيات الكبيرة للاعبين، ولكن بسبب تمتعهما بخصائص مختلفة. (طالع التفاصيل)
