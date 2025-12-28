أخبار الانتقالات | تكذيب مزاعم مانشستر يونايتد وروبن نيفيش .. والجمهور يفاجئ لاعب برشلونة باختياره كأول الراحلين رغم تجديد عقده

أثار روبرت ليفاندوفسكي الشكوك حول مستقبله مع برشلونة بعد أن صرح بأنه لا يعرف "الطريق الذي سيسلكه" بعد بداية صعبة للموسم.

اعترف المهاجم المخضرم، الذي يقترب عقده من الانتهاء، بأنه لم يتخذ بعد قرارًا واضحًا بشأن استمرار مسيرته في كتالونيا بعد انتهاء هذا الموسم، بعد تغلبه على بعض الإصابات. (طالع التفاصيل)

مع قرب رحيله عن برشلونة .. ليفاندوفسكي يبدأ جولة مفاوضات مع السعودية رغم العرض الأمريكي!

كشفت تقارير صحفية، أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، يقترب من الرحيل عن برشلونة، في الوقت الذي يستعد ممثلوه لجولة جديدة من المفاوضات مع أندية الدوري السعودي للمحترفين بشأن صفقة انتقال ضخمة إلى الشرق الأوسط.

وفي الوقت ذاته، يحظى قائد المنتخب البولندي باهتمام من نادي شيكاغو فاير الأمريكي، الذي يراقب وضعه قبل انتهاء عقده مع الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)