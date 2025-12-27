"لا أعرف الطريق الذي يجب أن أسلكه!".. روبرت ليفاندوفسكي يثير الشكوك حول مستقبله في برشلونة

أثناء حديثه مع الصحفي البولندي بوجدان ريمانوفسكي، قدم ليفاندوفسكي تقييمًا صريحًا لوضعه، وكشف عن تفكير عميق وتروٍ.

وقال: "لا يزال لدي الوقت لاتخاذ قرار. في الوقت الحالي، لا أعرف أين أريد أن ألعب. لا داعي للتفكير في الأمر بعد. لا أعرف أي اتجاه سأتخذ، لكنني لا أشعر بأي ضغط".

وأكد ليفاندوفسكي أن المناقشات مع إدارة برشلونة لا تزال بعيدة عن التوتر، وأن الاعتبارات المالية ليست العامل المحدد.

وأضاف: "لا أتحدث مع المدرب عن الأندية المهتمة. الأمر لا يتعلق بخفض راتبي إلى النصف. يعتمد الكثير على خطة النادي وما أريده".