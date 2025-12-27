"هذا الأمر قد يتغير في المستقبل" .. مسؤول ريد بول يعلق على الشرط الجزائي في عقد كلوب

على الرغم من بعض المعلومات التي تشير إلى وجود بند خروج محتمل مرتبط فقط بالمنتخب الألماني بعد كأس العالم 2026، لا توجد أي فرصة ملموسة لأي نادٍ. بالنسبة لريال مدريد، أصبح الرسالة واضحة الآن. من الناحية القانونية، لا توجد أي ثغرة تسهل التقارب. من الناحية النفسية، لا يبدو كلوب مستعدًا للعودة إلى متطلبات المستوى العالي للغاية يوميًا.
وبالتالي، فإن الشائعات حول انتقال كلوب إلى ريال مدريد تصطدم بحقيقة واقعة. حقيقة مدرب سعيد في دوره الجديد، يركز على مشروع شامل ومستدام. بالنسبة لريال مدريد، سيتعين عليه الآن البحث في مكان آخر. بالنسبة لكلوب، فإن الحاضر يبعده عن خط التماس، مع الهدوء الذي يمنحه اختياره الذي يتحمل مسؤوليته بالكامل.