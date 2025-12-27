"هذا الأمر قد يتغير في المستقبل" .. مسؤول ريد بول يعلق على الشرط الجزائي في عقد كلوب

توترت الأجواء في ريال مدريد خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أعادت النتائج المتقلبة لـتشابي ألونس إثارة التساؤلات حول مستقبل المدرب. في هذا السياق، سرعان ما بدا يورجن كلوب خيارًا مثاليًا في نظر بعض المراقبين. بعد أن أصبح حراً منذ رحيله عن ليفربول في عام 2024، كان يورجن كلوب يجسد شخصية كاريزمية قادرة على إعادة الهوية القوية لريال مدريد. ولكن سرعان ما ظهرت أولى التوضيحات من بيئته المهنية الحالية.

يعمل كلوب في مجموعة ريد بول منذ 1 يناير 2025، ويشغل الآن منصبًا استراتيجيًا بعيدًا عن المباريات اليومية. في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، أكد أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي لـلايبزيج ومدير المجموعة، حقيقة تعاقدية واضحة: "لا يتضمن عقده أي بند خروج، والتزامه تجاهنا لا جدال فيه". تصريح قوي، نقلته Football365، يغلق بالفعل الباب الأول المؤدي إلى ريال مدريد.