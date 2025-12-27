vitinhaGetty Images
هيثم محمد

رحلة البحث عن خليفة كروس .. ريال مدريد يستهدف فيتينيا وفينيسوس يتحكم في الصفقة

باريس لن يفرط في نجمه بسهولة

يتواصل الجدل داخل الأوساط الكروية الإسبانية حول مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد، في ظل تعثر مفاوضات تمديد عقده حتى الآن، رغم كونه أحد أبرز ركائز الفريق في السنوات الأخيرة. 

وفي ظل الحديث عن فينيسيوس، تم فتح ملف آخر يخص خط وسط ريال مدريد ورحلة البحث عن إعادة ترميمه مع رحيل الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش عقب سنوات من العطاء والتألق.

  • ريال يعاني في غياب كروس

    ومنذ قرار النجم الألماني توني كروس الاعتزال عقب نهاية أمم أوروبا الأخيرة التي استضافتها بلاده، ولم ينجح النادي الإسباني في إيجاد معوض طبيعي في صفوف الفريق له، خصوصًا مع رحيل لوكا مودريتش أيضًا في الصيف الفائت مع نهاية عقده.

    خوليو بوليدو من "إل لارجيرو" قال إن إدارة ريال مدريد أدركت في الآونة الأخيرة حتمية التحرك لضم معوض لكروس لحاجة الفريق للاعب بهذه الخصائص، وأن الثنائي جود بيلينجهام وأردا جولر لن يصلحا للعب هذا الدور رغم الإمكانيات الكبيرة للاعبين، ولكن بسبب تمتعهما بخصائص مختلفة.

  • ريال مدريد يحاول مع فيتينيا

    وذكرت "كادينا سير" أن ريال مدريد حدد نجم خط وسط باريس سان جيرمان فيتينيا ليكون هو معوض توني كروس في المستقبل القريب، رغم علمه بصعوبة الصفقة بسبب تمسك بطل أوروبا بلاعبه البرتغالي.

    وأوضح التقرير أن أي عملية لضم البرتغالي قد تتخطى تكلفتها 100 مليون يورو، ولكن النادي لا يمانع دفع هذا المبلغ لضم فيتينيا، بشرط توفر سيولة مادية، والتي يخطط لتوفيرها عبر بيع فينيسيوس جونيور.

  • ما موقف ريال مدريد من تجديد عقد فينيسيوس جونيور؟

    داخل ريال مدريد، يسود إدراك واضح لحساسية الموقف. ففينيسيوس لم يعد مجرد لاعب شاب واعد، بل أصبح أحد القادة الفنيين للفريق، وصاحب تأثير مباشر في النتائج، سواء من حيث تسجيل الأهداف أو صناعتها، فضلًا عن حضوره الذهني والنفسي داخل الملعب. ولذلك، فإن فكرة بيعه لا تُعد خيارًا مفضلًا، بل مجرد سيناريو احترازي في حال فشل المفاوضات بشكل كامل.

    ووفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، فإن إدارة ريال مدريد ترى أن فقدان لاعب بقيمة فينيسيوس دون مقابل مالي سيكون ضربة قاسية، ليس فقط فنيًا، بل أيضًا اقتصاديًا وتسويقيًا، خاصة في ظل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها اللاعب على مستوى العالم.

    "فينيسيوس لا يُمس"

    في خضم هذه الأجواء، خرج الصحفي روبرتو جوميز بتصريحات حاسمة عبر إذاعة راديو ماركا، وضع فيها حدًا لكثير من التكهنات، وقال بوضوح: "فلورنتينو بيريز لا يريد رحيل فينيسيوس عن ريال مدريد تحت أي ظرف من الظروف. تجديد عقده سيتم الإعلان عنه قريبًا".

    وأشار جوميز إلى أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز يعتبر فينيسيوس حجر زاوية في مشروع ريال مدريد الحالي والمستقبلي، وأنه لا يرى في سوق الانتقالات لاعبًا قادرًا على تعويض قيمته أو تقديم نفس التأثير.

    ولتبرير موقفه، طرح روبرتو جوميز سؤالًا مباشرًا: "أي لاعب أفضل من فينيسيوس في السوق حاليًا بالنسبة لريال مدريد؟"

    ثم أضاف: "تأثير فينيسيوس على الفريق جيد جدًا، ممتاز، بل ويمكن وصفه بالمذهل. ما يقدمه داخل الملعب يستحق علامة 10 من 10".

    هذا التقييم الفني يعكس القناعة المتزايدة داخل الإعلام المدريدي بأن فينيسيوس بات لاعبًا لا يمكن المساس به، ليس فقط بسبب أرقامه، بل أيضًا بسبب حضوره في المباريات الكبرى، وقدرته على حسم المواجهات الصعبة، وهو ما ظهر جليًا في عدة مناسبات محلية وقارية.

    بين الواقع والتوقعات!

    ورغم كل هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال مسألة تجديد العقد لم تُحسم رسميًا، ما يترك الباب مفتوحًا أمام التأويلات. إلا أن تصريحات روبرتو جوميز، المعروفة بقربها من أجواء النادي، أعادت قدرًا كبيرًا من التفاؤل لجماهير ريال مدريد، التي ترى في فينيسيوس رمزًا للحاضر وأحد أعمدة المستقبل.

    وفي انتظار الموقف الرسمي، يبقى فينيسيوس جونيور عنوانًا لنقاش لا يهدأ، لكنه في الوقت ذاته مطالب بتقديم مستوياته المعهودة داخل الملعب، حتى تكون رسالته الأوضح هي أن مكانه الطبيعي لا يزال في قلب مشروع ريال مدريد، مهما تعددت الشائعات وتغيرت الظروف.

