رغم القيود المالية الصعبة.. برشلونة يخطط لاستعارة نجم مانشستر سيتي مستغلًا "تأثير جوارديولا!"

بينما يدرس برشلونة تعزيز دفاعاته، لا تزال الشكوك تحوم حول مستقبل روبرت ليفاندوفسكي. يقترب المهاجم المخضرم من رحيل محتمل، حيث يستعد وكلاؤه لإجراء محادثات جديدة مع الدوري السعودي للمحترفين حول انتقال مربح إلى الشرق الأوسط.

وفقًا لصحيفة "آس"، من المقرر أن يلتقي وكيل ليفاندوفسكي، بيني زهافي، بمسؤولي الدوري السعودي للمحترفين قبل افتتاح فترة الانتقالات في يناير في يوم رأس السنة الجديدة. تشير التقارير إلى أن عرضًا قد قُدم بالفعل، على الرغم من عدم الكشف عن هوية الأندية المهتمة. سجل ليفاندوفسكي ثمانية أهداف في 18 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، وهي أرقام تؤكد قيمته المستمرة على الرغم من تقدمه في السن. يُعتقد أن احتمال خوض فصل أخير مربح ماليًا في الشرق الأوسط يجذب المهاجم ومساعديه.

بالتوازي، دخل الدوري الأمريكي (MLS) أيضًا في المحادثات. كشف تقرير للبي بي سي في وقت سابق من هذا الشهر أن ممثلي ليفاندوفسكي أجرىوا محادثات مع نادي شيكاغو فاير حول احتمال انتقاله إلى الولايات المتحدة. ومن المفهوم أن النادي جعل ليفاندوفسكي هدفًا ذا أولوية، لا سيما بالنظر إلى وجود جالية بولندية كبيرة في المدينة. وقد حاولت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم في السابق جذب أسماء لامعة مثل نيمار وكيفين دي بروينه، وترى أن ليفاندوفسكي مناسب من الناحيتين الرياضية والثقافية. وأفادت بي بي سي بأن ليفاندوفسكي منفتح على فكرة الانضمام إلى فريق فاير، ولا يُتوقع أن يكون الراتب عائقًا. ومع ذلك، تزعم صحيفة آس أن العرض المالي المقدم من السعودية يفوق بكثير ما يمكن أن تقدمه رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم، مما قد يرجح كفة الميزان لصالح الشرق الأوسط.