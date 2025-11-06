أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | ديشان يكشف سبب عودة كانتي لمنتخب فرنسا، ولجنة الانضباط تحسم موقف فابينيو بعد الطرد أمام الخليج
نجولو كانتي يعود لمنتخب فرنسا وديشان يكشف السبب
أعلن ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قائمة اللاعبين التي ستُواجه أوكرانيا وأذربيجان في ختام مباريات المجموعة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك الصيف القادم.
وشهدت القائمة استدعاء نجم دفاع الهلال، ثيو هيرنانديز، وكذلك عودة نجم وسط الاتحاد نجولو كانتي بعد غياب اقترب من العام.
صاحب الـ34 عامًا ظهر للمرة الأخيرة في قائمة الديوك خلال مواجهة إيطاليا في الـ17 من نوفمبر 2024 خلال مواجهات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وقد جلس خلال اللقاء على مقاعد البدلء ولم يُشارك، فيما الظهور الأخير له كان أمام إسرائيل في المباراة السابقة في الـ14 من نفس الشهر.
وأوضح ديشان أن المستوى الممتاز الذي يُقدمه كانتي مع الاتحاد في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة يجعله مؤهلًا تمامًا للعب مع منتخب فرنسا، مشيرًا إلى أن ذلك هو سبب استدعائه للقائمة.
الانضباط تكشف عقوبة فابينيو بعد الطرد أمام الخليج
ارتكب نفس مخالفة الاتحاد .. اتهام لجنة الانضباط بـ"إثارة التعصب" بسبب عقوبة نجا منها النصر!
بعد إصدار عقوبات الانضباط..
من أجل تبرئة المسؤول الكبير .. أسطورة النصر يعلنها صراحة: ابني اختار الهلال!
أسطورة النصر يُريد تبرئة رئيس دائرة التحكيم السعودية
طالبوا بإلغاء "طرد" فابينيو قبل ديربي الأهلي .. الانضباط تقول كلمتها في حالة الاتحاد "النادرة"!
الانضباط تصدر قراراتها حول أحداث مباريات الاتحاد والهلال والأهلي والاتفاق..
"شخص لديه انترنت على هاتفه" .. تعليق قوي من تركي العجمة على إمكانية إقالة يايسله ويكشف المتسبب!
البعض طالب بإقالة يايسله من تدريب الأهلي
محترف الاتحاد أحبط خطة النادي للتخلص منه بسبب "منزل جديد"
كواليس مثيرة .. محترف الاتحاد أحبط خطة النادي للتخلص منه بسبب "منزل جديد"
نجم الاتحاد كان مرشحًا قويًا للرحيل في الميركاتو الصيفي الماضي..
الإنصاف جاءه ضد الجابر وغيره! .. إنزاجي "بطل أكتوبر" الذي تخطى الصعاب مع الهلال رغم كل الانتقادات
سيموني إنزاجي يتحصل على "جائزة مهمة" مع الهلال..
بعد رفض السعودية ضمه .. وكلاء ميسي يلجأون لعملاق تركيا لإنقاذه من التوقف الأمريكي قبل مونديال 2026!
ميسي يُريد اللعب مع فريق آخر قبل مونديال 2026
نجل مسؤول كبير يتدرب في النادي! .. رد سريع لـ"تبرئة النصر" من التواطؤ التحكيمي
معلومة خطيرة تورط نادي النصر أمام الرأي العام ولكن!..
فيديو | في بطولة "حواري" بمكة .. محمد نور يعتدي بالضرب على الحكم بعد تلقي فريقه لهدف!
لقطة مثيرة جديدة لمحمد نور!
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن سبع مباريات، تمكن خلالها من تحقيق ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين واحد وهزيمتين كانتا أمام النصر والهلال.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
ورغم هذه النتائج المتباينة، يرى المتابعون أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يسعى إلى فرض أسلوبه الجديد وإعادة الانضباط التكتيكي للفريق، في وقتٍ ينتظر فيه أنصار العميد انتفاضة حقيقية تعيد الفريق إلى مستواه المعهود محليًا وآسيويًا.
العميد أظهر الكثير من بوادر التحسن خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كونسيساو وقد توج تلك الفترة الجيدة بالفوز على النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز مقعده في ربع النهائي، وبعدها حقق الفريق عودة مذهلة أمام الخليج في آخر جولات دوري روشن السعودي، حيث حول تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4-4، وأخيرًا حقق العميد فوزًا جديدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة بتخطي الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي.