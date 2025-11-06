Ittihad Ahli Firmino Fabinho 2023-2024GOAL AR / Getty
طالبوا بإلغاء "طرد" فابينيو قبل ديربي الأهلي .. الانضباط تقول كلمتها في حالة الاتحاد "النادرة"!

الانضباط تصدر قراراتها حول أحداث مباريات الاتحاد والهلال والأهلي والاتفاق..

حالة وصفها رياض مزهر، المتحدث الرسمي بنادي الاتحاد، بأنها "نادرة"، إلا أنها لم تكن كافية لقرار من لجنة الانضباط والأخلاق، ينقذ البرازيلي فابينيو تفاريس، من "الإيقاف" قبل مباراة الديربي أمام الأهلي.

في قمة الجولة الثامنة، يستضيف الاتحاد نظيره الأهلي، مساء السبت، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

ويدخل الاتحاد مباراة "الديربي"، مفتقدًا لأحد أسلحة الفريق، وهو فابينيو، الذي تلقى بطاقة حمراء مباشرة، في مباراة الجولة الماضية، أمام الخليج.

    الانضباط تقول كلمتها في "طرد" فابينيو

    وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عددًا من العقوبات، على خلفية أحداث مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

    أحد هذه القرارات، كان الطرد الذي ناله فابينيو أمام الخليج، حيث ثبت اتهام البرازيلي بـ"اللعب العنيف"، ومخالفته للمادة (48-1-1) من اللائحة، ليتقرر إيقاف اللاعب مباراة واحدة "تلقائيًا"، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع اعتباره قرارًا غير قابل للاستئناف.

  • حالة نادرة؟

    وقرر الحكم سامي الجريس، توجيه بطاقة حمراء إلى فابينيو تفاريس في الدقيقة 32، من مباراة الخليج، التي شهدت عودة تاريخية للاتحاد، بعد تأخره برباعية نظيفة، ليتعادل بنتيجة (4-4)، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

    وجاء قرار الحكم بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، بسبب تدخل فابينيو على اللاعب ماجد كنبه، فيما رد البرازيلي على البطاقة الحمراء بـ"الضحك"، متعجبًا من هذا القرار، قبل أن يغادر أرض الميدان.

    تلك الواقعة وصفها رياض مزهر، المتحدث الرسمي بنادي الاتحاد، بأنها من الحالات النادرة، التي تشهد إجماعًا من قِبل خبراء التحكيم والمحللين على عدم قانونيتها.

    وأضاف مزهر، أن الاتحاد تقدم بطلب رسمي للاستماع لما دار بين حكم الساحة وغرفة الفار، كما طالب بإلغاء عقوبة الطرد على فابينيو، بعد الإجماع التام، بأن الحالة لم تكن تستحق البطاقة الحمراء، بناءً على آراء فنية ومحايدة.

    إيقاف نجم الهلال وغرامة ضد الأهلي

    إيقاف فابينيو لم يكن الحالة الوحيدة التي أصدرت فيها لجنة الانضباط والأخلاق، قرارها، بل تم إصدار عددٍ من العقوبات الأخرى في أندية دوري روشن، والتي جاءت على النحو التالي..

    - طرد خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، في مباراة الشباب، للعب العنيف: بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء، يتم إلزام اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، مع اعتباره قرارًا غير قابل للاستئناف.

    - طرد موسى ديمبلي، لاعب الاتفاق، في مباراة الحزم، للعب العنيف: بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، يتم إلزام اللاعب بغرامة 10 آلاف ريال، واعتباره قرارًا غير قابل للاستئناف.

    - إلقاء جماهير الأهلي لعدد 12 علبة مياه تجاه أرض الملعب، في مباراة الرياض: إلزام الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، مع اعتباره قرارًا غير قابل للاستئناف.

    الاتحاد مع كونسيساو .. ثأر وريمونتادا تاريخية

    وتولى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، قيادة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مطلع أكتوبر الماضي، خلفًا للفرنسي لوران بلان، الذي تمت إقالته لتراجع النتائج.

    واستهل كونسيساو مشواره مع العميد، بتعادل مع الفيحاء (1-1)، في المجمعة، ضمن دوري روشن، فيما حقق الاتحاد، انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة في أولى جولتين، ليقتنص ثلاث نقاط أمام مضيفه الشرطة العراقي بنتيجة (4-1) في الجولة الثالثة.

    وعاد الاتحاد للدوري، ليتلقى خسارة في كلاسيكو الجولة السادسة، أمام الهلال، بنتيجة (0-2)، فيما وصف أسطورة النادي، محمد نور، المدرب كونسيساو بأنه يملك شخصية ويصنع نهجًا تكتيكيًا للفريق، بعد قراره الجدلي باستبعاد الحارس بريدراج رايكوفيتش من المواجهة.

    ونجح الاتحاد في الثأر من النصر، بعد هزيمتين في كأس السوبر ودوري روشن، ليتمكن حامل اللقب من إقصاء كريستيانو رونالدو ورفاقه من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز بنتيجة (2-1)، ليحجز العميد مقعدًا في ربع النهائي، ويضرب موعدًا مع الشباب.

    وفي الدمام، أثار الاتحاد قلق جماهيره، بعد التأخر برباعية الخليج، في مباراة شهدت أخطاء دفاعية فادحة، وطرد فابينيو، إلا أن كتيبة كونسيساو استعادت زمام الأمور في الشوط الثاني، لينجح في تسجيل 4 أهداف وإنهاء المباراة بنقطة التعادل.

    4 مباريات نارية قبل توقف "كأس العرب"

    ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد بنظيره الأهلي، السبت، في قمة الجولة الثامنة من دوري روشن، ثم يتم إقامة فترة توقف، حيث يخوض المنتخب السعودي الأول، مباراتين تجريبيتين أمام كوت ديفوار والجزائر.

    وبالتزامن مع إقامة كأس العرب "قطر 2025"، تشهد الكرة السعودية فترة توقف جديدة، خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر، التي تشهد منافسات البطولة.

    وفيما يلي، نستعرض جدول مباريات الاتحاد قبل فترة توقف كأس العرب، على النحو التالي..

    * 8 نوفمبر: مباراة الاتحاد ضد الأهلي "دوري روشن السعودي".

    * 21 نوفمبر: مباراة الاتحاد ضد الرياض "دوري روشن السعودي".

    * 24 نوفمبر: مباراة الدحيل القطري ضد الاتحاد "دوري أبطال آسيا للنخبة".

    * 29 نوفمبر: مباراة الاتحاد ضد الشباب "ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين".