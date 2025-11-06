ارتكب نفس مخالفة الاتحاد .. اتهام لجنة الانضباط بـ"إثارة التعصب" بسبب عقوبة نجا منها النصر!

وأصدرت لجنة الانضباط، قراراتها حول أندية دوري روشن السعودي، اليوم "الخميس"، والتي جاءت على النحو التالي..

* طرد فابينيو تفاريس، لاعب الاتحاد، في مباراة الخليج، للعب العنيف: بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء، يتم إلزام اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، مع اعتباره قرارًا غير قابل للاستئناف.

* طرد خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، في مباراة الشباب، للعب العنيف: بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء، يتم إلزام اللاعب بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، مع اعتباره قرارًا غير قابل للاستئناف.

* طرد موسى ديمبلي، لاعب الاتفاق، في مباراة الحزم، للعب العنيف: بالإضافة إلى مباراة الإيقاف التلقائي، يتم إلزام اللاعب بغرامة 10 آلاف ريال، واعتباره قرارًا غير قابل للاستئناف.

* إلقاء جماهير الأهلي لعدد 12 علبة مياه تجاه أرض الملعب، في مباراة الرياض: إلزام الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، مع اعتباره قرارًا غير قابل للاستئناف.