كواليس مثيرة .. محترف الاتحاد أحبط خطة النادي للتخلص منه بسبب "منزل جديد"

النجم البرازيلي فابينيو تافاريس البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صيف 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الإنجليزي ليفربول.
صفقة فابينيو كلفت خزينة الاتحاد، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ46.7 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق، حتى 30 يونيو 2026.
ومع الاتحاد.. شارك فابينيو في 80 مباراة رسمية، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 5 أهداف وصانعًا 7 آخرين.
وتوّج النجم البرازيلي مع الفريق الاتحادي؛ بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، خلال الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.
ومؤخرًا.. قام الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم؛ باستدعاء فابينيو تافاريس إلى قائمة السامبا، للمشاركة معه في فترة التوقف الدولي القادم "نوفمبر 2025".
هذا الاستدعاء هو الأول لفابينيو منذ 3 سنوات؛ حيث تعود آخر مشاركة للاعب مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، إلى مواجهة الكاميرون في كأس العالم "قطر 2022".
وقتها.. خسر منتخب البرازيل (0-1) أمام نظيره الكاميروني؛ ليغيب فابينيو منذ ذلك الوقت، وحتى الاستدعاء في توقف نوفمبر.