"شخص لديه انترنت على هاتفه" .. تعليق قوي من تركي العجمة على إمكانية إقالة يايسله ويكشف المتسبب!

منذ أن تولى الألماني ماتياس يايسله قيادة الدفة الفنية للنادي الأهلي في صيف عام 2023، شهد الفريق تحولًا جذريًا في مسيرته الكروية، ليعود سريعًا إلى مكانه الطبيعي بين كبار الكرة السعودية بعد صعوده من دوري "يلو" إلى دوري روشن السعودي.

فقد جاء يايسله بخبرة أوروبية ورؤية تكتيكية حديثة، جعلت من الأهلي فريقًا منظمًا هجوميًا ودفاعيًا في آنٍ واحد، يعتمد على الاستحواذ السلس، والضغط العالي، والانضباط التكتيكي الصارم الذي أصبح سمة مميزة لأداء "الراقي" خلال الموسمين الأخيرين.

وخلال فترة قيادته، خاض المدرب الألماني 101 مباراة رسمية مع الأهلي في مختلف البطولات، خرج منها بحصيلة مميزة بلغت 63 انتصارًا و18 تعادلًا، مقابل 20 خسارة فقط، بينما سجّل لاعبوه 219 هدفًا واستقبلت شباكهم 111 هدفًا، بحسب إحصاءات موقع ترانسفير ماركت العالمي.

اللحظة الأبرز في مسيرته مع الأهلي كانت بلا شك في الموسم الماضي، عندما قاد الفريق إلى التتويج التاريخي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزٍ مستحق على كاواساكي فرونتال الياباني في النهائي بنتيجة 2-0، ليمنح النادي الأخضر لقبًا قاريًا طال انتظاره.

ولم يتوقف نجاح يايسله عند هذا الحد؛ فقبل انطلاق الموسم الرياضي الحالي، أضاف المدرب الألماني لقب كأس السوبر السعودي إلى سجل إنجازاته، بعد أن تفوق على النصر في مباراة درامية حُسمت بركلات الترجيح عقب التعادل الإيجابي 1-1 في الوقت الأصلي، ليواصل المدرب مسيرته المميزة مع الفريق ويثبت أنه أحد أنجح المدربين الأجانب في الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة.