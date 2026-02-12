Goal.com
Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | مصدر أموال بنزيما .. ضحية القائمة الآسيوية واجتماع الزعيم يعرض رينارد للهجوم!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الخميس 12 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق الثاني عشر من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

    الكشف عن مصدر أموال بنزيما

    كشف عمر بترجي، مدير الاتصال المؤسسي والإعلام في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن حقيقة تدخل برنامج الاستقطاب، في صفقة انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الهلال، قادمًا من الاتحاد، خلال فترة الميركاتو الشتوي.

    وأوضح بترجي، عبر برنامج "في 90"، أن كامل العملية لم تكن ممولة من قِبل برنامج الاستقطاب، والذي لم يدعم هذه الصفقة أو يشارك حتى بجزء منها، وإنما تم تمويل الصفقة من قِبل موارد النادي.

    وجاءت كلمات بترجي، تأكيدًا لما نشره الموقع الرسمي بنادي الهلال، مطلع فبراير الجاري، عن صفقة كريم بنزيما، بأن الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي بالنادي، هو تكفل بكامل قيمة الصفقة، فضلًا عن تكفله بدعم النادي بـ6 تعاقدات قبل بنزيما، الذي انضم إلى قلعة الزعيم، لمدة موسم ونصف.

    المزيد من الفوائد لرحيل بنزيما .. الكشف عن "14 وظيفة" وفرها الاتحاد بعد انتقال الفرنسي للهلال

    تفاصيل جديدة تخرج عن صفقة انتقال كريم بنزيما المثيرة للجدل من الاتحاد السعودي إلى نظيره الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وهذه المرة مع المزيد من الأموال التي وفرها النادي.

    اللاعب دخل في محادثات لتجديد عقده بمنتصف الموسم، ولكن بسبب خلافات مالية، قرر الفرنسي إنهاء رحلته مع العميد، محولًا وجهته إلى الزعيم.

    الصفقة شهدت حالة هائلة من الصخب والجدل، البعض قال إن الاتحاد خسر أهم عناصره، والبعض الآخر قلل من قيمة رحيله عن النادي، خاصة بعد التعاقد مع المغربي يوسف النصيري.

    "هم وانزاح".. رسالة ساخرة من الاتحاد ورامون بلانيس يرد على انضمامه إلى كريم بنزيما في الهلال

    يبدو أن نادي الاتحاد أشعل معركته ضد نجمه السابق الفرنسي كريم بنزيما؛ وذلك بعد فوزه الكاسح على الغرافة القطري، مساء يوم الثلاثاء.

    الاتحاد فاز (7-0) على الغرافة، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    ضحية الهلال في القائمة الآسيوية

    بداية النهاية: داروين نونيز "لغم" في الهلال .. وسيناريو الأهلي طوق نجاة!

    عادة ما تكون بداية النهاية، أن تبلغ لاعبك بأنه سيرحل إلى القائمة الآسيوية فقط، ولن يشارك في المسابقات المحلية، سيناريو يطلّ علينا بالأزمات، هناك من رحل بطرق سلمية، وآخر بأزمة تصل إلى أروقة الفيفا والمحاكم الرياضية.

    مفاجآت قائمة الهلال المحلية: حسم المُستبعد بين داروين نونيز وماركوس ليوناردو.. وتحديد "الثنائي الأجنبي" بدوري جوّي للنخبة

    حسم الإيطالي سيوني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، قائمة الفريق الأول لكرة القدم، فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، وذلك بعد الصفقات الشتوية النارية، إلى جانب تحديد الثنائي الأجنبي المُقيد في دوري جوّي للنخبة؛ الذي تُنقل منافساته عبر منصة "stc tv" مجانًا، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

    الهلال حسم مجموعة من الصفقات النارية، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026"، سواء على المستوى المحلي أو اللاعبين الأجانب؛ على رأسهم المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، القادم من عملاق جدة الاتحاد.

  • اجتماع الهلال ونظرية "عكس المرآة"

    "مدرب شو" .. اجتماع الهلال يعرض رينارد للانتقادات، واقتراح فعّال لحل أزمة اللاعب السعودي!

    في خطوة فريدة من نوعها، عقد مساعدو الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المرشحين للانضمام إلى صفوف الأخضر، ضمن عدة جلسات مقرر انعقادها مع الأندية الأخرى، ضمن الإعداد المبكر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

    وبحسب ما ذكره الاتحاد السعودي، عبر موقعه الرسمي، فإن الاجتماع تضمن التركيز على أهمية المرحلة الحالية، والاهتمام بالجوانب الفنية والبدنية، والالتزام بالبرامج الصحية والغذائية المعتمدة، ومراجعة المؤشرات والأرقام البدنية لكل لاعب، وفق خطة تعزيز التواصل المباشر بين الجهاز الفني واللاعبين، على أن يتم عقد اجتماعات مماثلة مع لاعبي أندية الشباب والرياض والفتح والحزم والخلود.

    ولكن، لم تخلُ خطوة رينارد من إثارة الجدل، وسط الهدف من تلك الاجتماعات، الأمر الذي بلغ حد وصفه بأنه مدرب "شو"، فيما تم وصف هذا الاجتماع بأنه ليس الأول من نوعه.

    نظرًا للصعوبات .. رابطة الدوري السعودي تدرس التخلي عن نظرية "عكس المرآة" في جدولة المباريات

    تدرس رابطة الدوري السعودي للمحترفين تغيير نظام جدولة مباريات دوري روشن في الموسم المقبل (2026-2027)، بخلاف ما هو معتمد في الوقت الحالي.

    اتهام نصراوي ونسخة صفراء من الحمدان

    "لم يعاقبوا بنزيما ولاعب الهلال بنفس حركة رونالدو" .. اتهام الاتحاد السعودي بالتحيز ضد النصر!

    أطلق الأمير الوليد بن بدر، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق، العديد من التصريحات المثيرة للجدل، فيما يتعلق بعمل الاتحاد الحالي، برئاسة ياسر المسحل، ولجانه، والتحيز ضد نادي النصر، فضلًا عن أزمة النقل التليفزيوني.

    من تغريدة نجمه السابق المحذوفة عن سقوط الزعيم إلى كذبة "بديل السكيت هلالي" ..النصر "ضحية" الأوهام والشائعات!

    كالماء الراكد الذي يتأثر بمجرد حجر صغير يُلقى به .. هذا هو الوسط الرياضي النصراوي الذي يثور فجأة لمجرد نبأ هنا أو هناك، دون حتى تحري الدقة به؛ فالمبدأ الدائم للجمهور هو "نثور الآن ونتحرى فيما بعد"!

    العالمي داخل المستطيل الأخضر بقيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس يصارع الأمواج الخارجية، وبدأ سلسلة انتصارات جديدة في آخر سبع مباريات بدوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا 2، آخرها الفوز الليلة أمام أركاداج التركمستاني بهدف نظيف في دور الـ16 بالبطولة القارية.

    أما خارج الملعب، فالوضع مرتبك للغاية، الجميع "يتمصدر" على جماهيره، ويعيشهم الوهم، ثم تكون الاستفاقة على واقع كئيب ينعكس فيما بعد على نتائجه داخل المستطيل الأخضر..

    جيسوس يحصد الثمار أمام أركاداج: الهلال قد يندم على "نسخة عبدالله الحمدان الصفراء".. والنصر يحرج الكرة الآسيوية

    لا يهم هل شارك بالأسماء الأساسية أم البديلة؛ فلا يزال نادي النصر بقيادة مديره الفني البرتغالي جورج جيسوس، يستعرض قوته في مسابقة دوري أبطال آسيا "2".

    النصر لم يجد صعوبة في ترويض طموح نادي أركاداج التركمانستاني؛ حيث فاز عليه (1-0) في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، وذلك بكتيبة من اللاعبين البدلاء.

    مثل الجليد والنار: "إشارة النصر الساخرة" تعيد جدل علاقة كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.. بين الصداقة الزائفة والتكهُنات الخاطئة

    في تاريخ كرة القدم، هُناك ثنائيات تُفهم بمجرد النظر؛ وكأنها "روح واحدة" في جسدين مختلفين.

    ولمدة 9 سنوات كاملة، لم يستطع عاشق كرة القدم أن يجزم: "هل ثنائية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما ينطبق عليها الوصف سالف الذكر؟!".

    رونالدو وبنزيما تزاملا في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2018؛ قبل أن يرحل الأسطورة البرتغالية إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي والنصر السعودي.

