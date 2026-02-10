مثل الجليد والنار: "إشارة النصر الساخرة" تعيد جدل علاقة كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.. بين الصداقة الزائفة والتكهُنات الخاطئة

من المعروف للجميع أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، دخل في "إضراب" عن المباريات، خلال الفترة الماضية؛ وذلك بسبب غضبه من سوء ميركاتو ناديه - بالمقارنة مع المنافسين -، بالإضافة إلى احتجاجه على بعض الأمور الإدارية الأخرى.

وكانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى غضب رونالدو؛ هو انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من صفوف نادي الاتحاد إلى عملاق الرياض الهلال.

المهم.. صحيفة "التليجراف" كشفت عن رسالة من بنزيما إلى رونالدو، بعد انتقاله لصفوف الهلال؛ قال فيها: "كنتُ أطالب بزيادة راتبي في الاتحاد؛ فوجدت نفسي انتقل إلى الزعيم، حيث سأحصل على مبلغ أكبر بالإضافة للتتويج بلقب الدوري".

وحسب مزاعم الصحيفة؛ أغضبت هذه الرسالة رونالدو أكثر، الأمر الذي جعله يدخل في "الإضراب" عن المباريات.

وبالتزامن مع تساؤل الجماهير: "هل هذه الرسالة حقيقية أم كذبة إعلامية؟!"؛ ظهرت واقعة جديدة أشعلت الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بشأن علاقة رونالدو وبنزيما.

الأسطورة البرتغالية نشر صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صباح اليوم الثلاثاء؛ يظهر فيها وهو يُشير بـ"حركة النصر"، وسط أنباء عن حل أزمته في قلعة العالمي وتلبية شروطه.

بعدها ببضع ساعات، انتشر مقطع فيديو للمهاجم الفرنسي، أثناء وصوله إلى مقر نادي الهلال؛ وهو يقوم بنفس حركة رونالدو، والتي نشرها عبر حسابه.

وتفاعل الكثيرون مع الأمر، ومن بينهم الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل؛ الذي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "حينما كان بنزيما في الاتحاد لم يقم بمثل هذا؟!"، في إشارة إلى تقليد حركة رونالدو أو السخرية منه.

وزعم المريسل أن بنزيما بعد انتقاله إلى الهلال، بدأ يتشجع ضد رونالدو - الذي علمه أن يكون هدافًا مرعبًا في ريال مدريد -؛ وفقًا لقوله.

لكن يبقى ذلك مجرد تكهُنات، بشأن تعمُد كريم بنزيما "السخرية" من كريستيانو رونالدو؛ حيث قد يكون الأمر كله مجرد صدفة، أو حركة عادية غير مقصود بها شيئًا سيئًا.