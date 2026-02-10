مثل الجليد والنار: "إشارة النصر الساخرة" تعيد جدل علاقة كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.. بين الصداقة الزائفة والتكهُنات الخاطئة

في تاريخ كرة القدم، هُناك ثنائيات تُفهم بمجرد النظر؛ وكأنها "روح واحدة" في جسدين مختلفين.
ولمدة 9 سنوات كاملة، لم يستطع عاشق كرة القدم أن يجزم: "هل ثنائية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما ينطبق عليها الوصف سالف الذكر؟!".
رونالدو وبنزيما تزاملا في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2018؛ قبل أن يرحل الأسطورة البرتغالية إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي والنصر السعودي.
وتشاء الأقدار أن يلتقي الثنائي كمتنافسين بعد ذلك، في الملاعب السعودية؛ وذلك عندما انضم بنزيما إلى نادي الاتحاد صيف 2023، ثم عملاق الرياض الهلال في يناير 2026.
وأثناء تزاملهما في ريال مدريد؛ كنا نشعُر في بعض الأحيان أن رونالدو وبنزيما "ثنائيًا كرويًا مُتجانسًا"، وفي أوقاتٍ أخرى جاءنا شعور أنه هُناك "جفاء بارد" بينهما خلف الكواليس.
والآن.. دعونا نقف عند بعض المواقف التي جعلتنا نحتار بين الشعورين سابقًا؛ مع ربطها بحادثة جديدة وقعت بينهما، في الملاعب السعودية.