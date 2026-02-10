Goal.com
مثل الجليد والنار: "إشارة النصر الساخرة" تعيد جدل علاقة كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.. بين الصداقة الزائفة والتكهُنات الخاطئة

ماذا حدث بين رونالدو وبنزيما؟!..

في تاريخ كرة القدم، هُناك ثنائيات تُفهم بمجرد النظر؛ وكأنها "روح واحدة" في جسدين مختلفين.

ولمدة 9 سنوات كاملة، لم يستطع عاشق كرة القدم أن يجزم: "هل ثنائية الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما ينطبق عليها الوصف سالف الذكر؟!".

رونالدو وبنزيما تزاملا في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2018؛ قبل أن يرحل الأسطورة البرتغالية إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي والنصر السعودي.

وتشاء الأقدار أن يلتقي الثنائي كمتنافسين بعد ذلك، في الملاعب السعودية؛ وذلك عندما انضم بنزيما إلى نادي الاتحاد صيف 2023، ثم عملاق الرياض الهلال في يناير 2026.

وأثناء تزاملهما في ريال مدريد؛ كنا نشعُر في بعض الأحيان أن رونالدو وبنزيما "ثنائيًا كرويًا مُتجانسًا"، وفي أوقاتٍ أخرى جاءنا شعور أنه هُناك "جفاء بارد" بينهما خلف الكواليس.

والآن.. دعونا نقف عند بعض المواقف التي جعلتنا نحتار بين الشعورين سابقًا؛ مع ربطها بحادثة جديدة وقعت بينهما، في الملاعب السعودية.  

  • Karim Benzema Cristiano Ronaldo Al-Hilal Al-Nassr 2025-26Getty/GOAL

    "إشارة النصر الساخرة" تشعل الجدل بين رونالدو وبنزيما

    من المعروف للجميع أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، دخل في "إضراب" عن المباريات، خلال الفترة الماضية؛ وذلك بسبب غضبه من سوء ميركاتو ناديه - بالمقارنة مع المنافسين -، بالإضافة إلى احتجاجه على بعض الأمور الإدارية الأخرى.

    وكانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى غضب رونالدو؛ هو انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من صفوف نادي الاتحاد إلى عملاق الرياض الهلال.

    المهم.. صحيفة "التليجراف" كشفت عن رسالة من بنزيما إلى رونالدو، بعد انتقاله لصفوف الهلال؛ قال فيها: "كنتُ أطالب بزيادة راتبي في الاتحاد؛ فوجدت نفسي انتقل إلى الزعيم، حيث سأحصل على مبلغ أكبر بالإضافة للتتويج بلقب الدوري".

    وحسب مزاعم الصحيفة؛ أغضبت هذه الرسالة رونالدو أكثر، الأمر الذي جعله يدخل في "الإضراب" عن المباريات.

    وبالتزامن مع تساؤل الجماهير: "هل هذه الرسالة حقيقية أم كذبة إعلامية؟!"؛ ظهرت واقعة جديدة أشعلت الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بشأن علاقة رونالدو وبنزيما.

    الأسطورة البرتغالية نشر صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، صباح اليوم الثلاثاء؛ يظهر فيها وهو يُشير بـ"حركة النصر"، وسط أنباء عن حل أزمته في قلعة العالمي وتلبية شروطه.

    بعدها ببضع ساعات، انتشر مقطع فيديو للمهاجم الفرنسي، أثناء وصوله إلى مقر نادي الهلال؛ وهو يقوم بنفس حركة رونالدو، والتي نشرها عبر حسابه.

    وتفاعل الكثيرون مع الأمر، ومن بينهم الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل؛ الذي كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "حينما كان بنزيما في الاتحاد لم يقم بمثل هذا؟!"، في إشارة إلى تقليد حركة رونالدو أو السخرية منه.

    وزعم المريسل أن بنزيما بعد انتقاله إلى الهلال، بدأ يتشجع ضد رونالدو - الذي علمه أن يكون هدافًا مرعبًا في ريال مدريد -؛ وفقًا لقوله.

    لكن يبقى ذلك مجرد تكهُنات، بشأن تعمُد كريم بنزيما "السخرية" من كريستيانو رونالدو؛ حيث قد يكون الأمر كله مجرد صدفة، أو حركة عادية غير مقصود بها شيئًا سيئًا.

  • Ballon D'Or Ceremony At Theatre Du Chatelet In ParisGetty Images Entertainment

    تصريح "الكرة الذهبية" المثير من كريم بنزيما

    المهم.. التكهُنات بشأن سوء علاقة الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما؛ ليست وليدة هذه الواقعة فقط، حيث أنها ظهرت منذ وقتٍ طويل.

    نتذكر مثلًا؛ أن البعض استغل تصريح بنزيما بعد فوزه بجائزة "الكرة الذهبية" 2022، والذي قال فيه إن رونالدو لم يرسل له أي تهنئة حتى الآن.

    هؤلاء الذين استغلوا تصريح بنزيما؛ أكدوا أن العلاقة متوترة بين المهاجم الفرنسي ورونالدو، لذلك لم يقم الأسطورة البرتغالية بتهنئته.

    ورغم ذلك.. وجدنا الثنائي يتحدثان بشكلٍ ودي كبير، بل ويحتضنان بعضهما البعض؛ عندما تقابلا فيما بعد بالملاعب السعودية، مع ناديي النصر والاتحاد.

    هُنا نتساءل: "هل التكهُنات بشأن سوء العلاقة غير صحيحة.. أم أن رونالدو وبنزيما يحاولان التجمل أمام وسائل الإعلام؟!".

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRIDAFP

    "مرآة" كريم بنزيما في ريال مدريد!

    وقبل واقعة "الكرة الذهبية"؛ نتذكر تصريح المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما لصحيفة "فرانس فوتبول"، بعد رحيل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو عن العملاق الإسباني ريال مدريد.

    وقتها.. قال بنزيما في تصريحاته: "كنتُ كـ(المرآة) لرونالدو في ريال مدريد؛ عندما يذهب هو يمينًا، أتواجد أنا في اليسار".

    أي أن المهاجم الفرنسي؛ أراد التأكيد على أن دوره في ريال مدريد، كان خدمة رونالدو ومساعدته على تسجيل الأهداف.

    وبالتالي.. ربط البعض بين رحيل الأسطورة البرتغالية من الميرينجي؛ وشعور بنزيما بالتحرر فنيًا، فوق أرضية الملعب.

    لكن يبقى هذا الأمر مجرد تكهُنات، رغم أنه فيه جزءًا كبيرًا من الحقيقة؛ إلا أننا وجدنا في المقابل أيضًا، وقوف رونالدو كثيرًا بجانب بنزيما.

    مثلًا.. في إحدى مباريات ريال مدريد، سجل رونالدو هدفًا؛ ثم طلب من الجماهير التي كانت تنتقد بنزيما وقتها، أن تشجع المهاجم الفرنسي بدلًا منه.

  • Cristiano Ronaldo Karim Benzema Saudi Pro League 2025 Al-Nassr Al-IttihadGetty

    كلمة أخيرة.. لا توجد خلافات ولكن!

    ما نستطيع قوله من ما سبق؛ هو أنه لا يوجد خلافات مُعلنة بشكلٍ صريح، بين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

    نعم.. قد تكون هُناك خلافات أو احتكاكات و"غيّرة" مهنية بين الثنائي؛ ولكنها خلف الكواليس، وليس أمام الرأي العام.

    هذه الخلافات أو الاحتكاكات، تظهر في بعض التصريحات مثل "المرآة والكرة الذهبية"، أو تصرفات معينة كـ"إشارة النصر"؛ إلا أننا لا نستطيع أن نجزم، هل هي مقصودة أم لا.

    وقد تكون هذه التصريحات والتصرفات مقصودة، للسخرية والهجوم؛ أو أنها لا إرادية، وبالتالي يتم تفسيرها بشكلٍ خاطئ.

    وتبقى الحقيقة الواقعية الآن؛ أننا سنكون أمام ديربي ناري في كل مرة يلتقي فيها الهلال والنصر، بتواجد بنزيما ورونالدو.

    سخونة الديربي؛ ستتمثّل في المنافسة الشرسة فوق أرضية الملعب، أو ما سيُكتب في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن علاقتيهما.

