جيسوس يحصد الثمار أمام أركاداج: الهلال قد يندم على "نسخة عبدالله الحمدان الصفراء".. والنصر يحرج الكرة الآسيوية

النصر في طريق مفروش نحو ربع نهائي أبطال آسيا "2"..

لا يهم هل شارك بالأسماء الأساسية أم البديلة؛ فلا يزال نادي النصر بقيادة مديره الفني البرتغالي جورج جيسوس، يستعرض قوته في مسابقة دوري أبطال آسيا "2".

النصر لم يجد صعوبة في ترويض طموح نادي أركاداج التركمانستاني؛ حيث فاز عليه (1-0) في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، وذلك بكتيبة من اللاعبين البدلاء.

هدف النصر الوحيد في المباراة؛ جاء بواسطة المهاجم الدولي السعودي عبدالله الحمدان، في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

وتقمص "بدلاء" الفريق النصراوي، دور البطولة ضد أركاداج؛ حيث بسطوا سيطرتهم بالكامل فوق أرضية المستطيل الأخضر، وكادوا أن يحسموا كل شيء من مباراة الذهاب.

ونحن من ناحيتنا سنستعرض في السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز النصر على أركاداج..

  جورج جيسوس يحصد "الثمار" ضد أركاداج

    جورج جيسوس يحصد "الثمار" ضد أركاداج

    خرج البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، بعديد المكاسب من مواجهة أركاداج التركمانستاني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الوقوف على مستوى الصفقة الجديدة؛ وهو متوسط الميدان العراقي حيدر عبدالكريم.

    * ثانيًا: إراحة أبرز النجوم الكبار في الفريق النصراوي؛ مع إعطاء الفرصة إلى اللاعبين البدلاء أو المهمشين.

    * ثالثًا: إشراك المهاجم عبدالله الحمدان في "التشكيل الأساسي"؛ وذلك للمرة الأولى منذ ضمه من الهلال في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    وقدّم حيدر مستوى جيد للغاية، في أول 55 دقيقة مع الفريق النصراوي؛ حيث ربط بشكلٍ ممتاز بين الدفاع والهجوم، من خلال مساندة الخط الخلفي ثم المشاركة في بناء اللعب.

    كذلك.. أظهر بدلاء النصر، وخاصة "المهمشين" أو الذين لا يحصلون على دقائق كثيرة، مستوى مميز جدًا في هذه المباراة؛ خاصة قلب الدفاع نادر الشراري، القادم من صفوف نادي الشباب.

  الهلال قد يندم على نسخة عبدالله الحمدان الصفراء.. في هذه الحالة!

    الهلال قد يندم على نسخة عبدالله الحمدان الصفراء.. في هذه الحالة!

    واستكمالًا لما ذكرناه في السطور الماضية؛ يجب الوقوف عند عبدالله الحمدان، قلب هجوم فريق النصر الأول لكرة القدم.

    الحمدان في أول مشاركة "أساسية" مع النصر، وذلك في مواجهة أركاداج التركمانستاني؛ أظهر لماذا أصر المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس على التعاقد معه من نادي الهلال، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: سد العجز في مركز قلب الهجوم؛ عندما يغيب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    * ثانيًا: قدرات الحمدان الرائعة في التحرك بين الخطوط؛ مع عدم التقيُّد داخل منطقة الـ18.

    النقطة الثانية تجلت في الهدف الذي سجله الحمدان ضد أركاداج؛ حيث تحرك بين مدافعي الفريق المنافس بامتياز، قبل أن يسكن الكرة داخل الشباك.

    وأكثر ما كان يُعيب الحمدان مع الهلال سابقًا، هي "ضعف" إنهاء الفرص؛ حيث أنه يتحرك بامتياز فوق أرضية الملعب، ولكنه يعجز عن إسكان الكرات في الشباك.

    وإذا نجح جيسوس في تحسين هذا العيب في الحمدان، خلال الفترة القادمة؛ فإنه سيكسب مهاجم سعودي رائع بـ"الرقم 9"، من الممكن أن يحزن عليه الهلال كثيرًا.

    نعم.. المدير الفني البرتغالي لم يتمكن من ذلك، عندما أشرف على الحمدان في صفوف الهلال؛ ولكنه يريد الآن إثبات صحة قراره بضمه للنصر، لذلك قد يُركز معه بشكلٍ أكبر لمعالجة هذه السلبية.

  أنجيلو جابرييل.. الموهوب البرازيلي يواصل الضرب بقوة في النصر

    أنجيلو جابرييل.. الموهوب البرازيلي يواصل الضرب بقوة في النصر

    بعيدًا عن النقاط سالفة الذكر؛ يجب الإشادة مرة أخرى بالمستوى الكبير الذي يقدّمه البرازيلي أنجيلو جابرييل، نجم فريق النصر الأول لكرة القدم.

    ويُعتبر أنجيلو هو اكتشاف الموسم الحالي 2025-2026، مع المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الإجادة في خط الوسط؛ بعد تحويل مركزه من الجناح.

    * ثانيًا: لعبه في خط الوسط؛ جعله يساهم دفاعيًا مع صناعة عديد الفرص الهجومية.

    * ثالثًا: رغم تواجده في خط الوسط؛ إلا أن أنجيلو يمتلك مرونة وحرية الحركة فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    وتمكن أنجيلو من خلال كل ذلك؛ من تشكيل خطورة كبيرة ضد نادي أركاداج التركمانستاني، مع صناعة الهدف الوحيد لزميله عبدالله الحمدان.

  النصر يحرج الكرة الآسيوية مجددًا.. وأركاداج أكبر دليل على ذلك!

    النصر يحرج الكرة الآسيوية مجددًا.. وأركاداج أكبر دليل على ذلك!

    أخيرًا.. لابد أن نُشير إلى "الضعف" الكبير الذي ظهر عليه نادي أركاداج التركمانستاني، في مواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا "2" 2025-2026.

    أركاداج رغم أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، وضد "بدلاء ورديف" النصر؛ إلا أنه لم يستطع أن يُشكل ولو هجمة واحدة فقط، طوال الـ90 دقيقة.

    ولم يقدّم الفريق التركمانستاني أي شيء يُذكر فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ حيث اقتصر الإبداع فقط في المدرجات من الجماهير، على النحو التالي:

    * أولًا: تشكيل "تيفو بشري"؛ لرسم اسم أركاداج في المدرجات.

    * ثانيًا: التفاعل بشكلٍ رائع؛ مع أي لمسة للاعبي أركاداج - رغم قلتها -.

    هذا يقودنا إلى الفوارق الفنية الكبيرة بين النصر، ومعظم منافسيه في مسابقة دوري أبطال آسيا "2".

    وربما كان من الأفضل للاتحاد الآسيوي، أن يعطي مقعدًا إضافيًا للسعودية في مسابقة "النخبة"؛ بدلًا من أن يحوُّل مقعد النصر للنادي الأهلي، باعتباره حامل لقب النسخة الماضية.

    وجود الفريق النصراوي في دوري أبطال آسيا "2"، لم يفد أي أحد أبدًا؛ فكتيبة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس تفوز على الخصم تلو الآخر، وبالصف الثاني تقريبًا.

    لذلك.. فإن تواجد النصر في دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، كان سيعني مشاركة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والنجوم الكبار، مع المزيد من الإثارة والاهتمام التسويقي؛ بدلًا من ما نُشاهده الآن، والذي يُمثّل إحراجًا للكرة الآسيوية نفسها.

