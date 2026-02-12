Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري روشن السعودي
team-logoالهلال
team-logoالاتفاق
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره الاتفاق، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا

الهلال يدخل المباراة وهو في المركز الاول وعينه على الإفلات من مطاردة النصر الأهلي بعد أن وصلت المنافسة في دوري روشن إلى إثارة وندية مبهرة، بينما الاتفاق يطمح لمواصلة العروض القوية التي يحتل بها المركز السادس.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 13 فبراير 2026، على استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة وخمس وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة وخمس وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الاتفاق crest
الاتفاق
الاتفاق
crest
دوري روشن السعودي - دوري روشن السعودي

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةعبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الهلال ضد الاتفاق

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيموني إنزاجي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سعد الشهري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والاتفاق في المباريات الأخيرة

الهلال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

الاتفاق
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ المواجهات بين الهلال والاتفاق في المباريات الخمس الأخيرة

الهلال

آخر 5 مباريات

الاتفاق

4

انتصارات

1

تعادل

0

انتصار

13

الأهداف المسجلة

2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026

إعلان
0