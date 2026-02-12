ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الهلال، نظيره الاتفاق، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب المملكة أرينا

الهلال يدخل المباراة وهو في المركز الاول وعينه على الإفلات من مطاردة النصر الأهلي بعد أن وصلت المنافسة في دوري روشن إلى إثارة وندية مبهرة، بينما الاتفاق يطمح لمواصلة العروض القوية التي يحتل بها المركز السادس.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الجمعة 13 فبراير 2026، على استاد المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة وخمس وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة وخمس وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلة التعليق ثمانية عبدالله الحربي

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمر عرب سات التردد 11919 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

القمر نايل سات التردد 12360 الاستقطاب عمودي (V) معدل الترميز 27500 معدل الخطأ 3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الهلال ضد الاتفاق التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سيموني إنزاجي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب سعد الشهري

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الهلال والاتفاق في المباريات الأخيرة

تاريخ المواجهات بين الهلال والاتفاق في المباريات الخمس الأخيرة

ترتيب الهلال والاتفاق في دوري روشن السعودي 2025-2026