أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | معلومات مثيرة حول بشت رونالدو "الملكي" .. رد على رسالة ترامب وتجربة جيسوس الرمضانية!
بشت رونالدو .. بدأ بطلب من الملك فيصل
خطف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الأضواء بعد ظهوره بالبشت الحساوي، عقب الانتصار على الحزم برباعية، في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.
واستعرضت قناة "العربية"، معلومات حول البشت التاريخي الذي ظهر عليه كريستيانو رونالدو، والذي يسمى بـ"المعلّمي"، وهو يرمز لتاريخ الأحساء، ويرتبط بالملوك والأمراء، كما تتجاوز قيمته 80 ألف ريال، وشارك في صناعته تسعة حرفيين، على مدار ما يقارب الشهر.
من جانبه، تحدث علي الغواص، أحد الحرفيين، الذين ساهموا في صنع البشت الذي ارتداه كريستيانو رونالدو، بقوله إنه تم ابتكار هذا الرداء الحساوي التاريخي، بطلب من المؤسس، الملك عبد العزيز، للملك فيصل أثناء ذهابه إلى بريطانيا عقب الحرب العالمية الأولى، لإلقاء كلمة في مؤتمر السلام.
وأضاف الغواص، في حديث لـ"الميدان الرياضي"، أن البشت الحساوي تم بخياطة يدوية بالكامل، وهو وتر بنسبة 100%، ويحتوي على خيوط فضة مطلية باللون الذهبي، وبنقشة ملكية، كما أن هذا البشت يتجاوز عمره الـ50 عامًا.
- Getty Images
انتماء رونالدو للسعودية رد على "حاجة" ترامب
جلب الشماتة لدونالد ترامب .. الإعلام السعودي يستغل تصريحات كريستيانو رونالدو للرد على رئيس أمريكا
رغم الفوز السهل للنصر أمام الحزم بالأمس، إلا المباراة أخذت اتجاهًا آخر على إثر عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو للتوهج مع العالمي، وخطف الأنظار بلقطاته خارج المستطيل الأخضر.
كريستيانو رونالدو يتحدث عن خططه المستقبلية بعد إنهاء إضرابه مع النصر
تحدث كريستيانو رونالدو عن التكهنات المحيطة بمستقبله في الدوري السعودي للمحترفين. كان اللاعب البرتغالي الأسطوري قد أضرب عن اللعب مؤخرًا، بسبب إحباطه من طريقة توزيع أموال الانتقالات في الشرق الأوسط، لكنه عاد إلى الملاعب واستأنف تسجيل الأهداف. ويقول إنه سعيد مع نادي النصر ولم يبدِ أي مؤشر على أنه سيفسخ العقد الأكثر ربحًا في عالم كرة القدم.
"نحتاجك في أمريكا" .. ترامب يوجه رسالة خاصة إلى كريستيانو رونالدو!
من أمنية لنشر السلام، إلى "صداقة حميمة" لم يتوقعها أحد هذا العام، أعرب عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برسالة جديدة أثنى فيها على الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعدما التقى الاثنان في البيت الأبيض، في حدث رفيع المستوى ضم قادة الأعمال العالميين.
وبعد أن وصف دونالد ترامب، ظهور "الدون" في الحدث بأنه "شرف حقيقي"، عاد الرئيس الأمريكي ليوجه رسالة جديدة إلى نجم وقائد النصر عبر مقطع فيديو بثه على حسابه الرسمي في تيك توك.
- Getty Images Sport
بخور ونادي الـ500 .. ماذا حدث في ليلة العودة للصدارة؟
"مارادونا" يظهر بملعب الأول بارك .. السومة اختفى بفعل فاعل والتسلل لم يكسر "المقاتل" رونالدو في ليلة الصدارة ضد الحزم
جورج جيسوس وجه الدعوة لجماهير النصر لحضور أمسية رمضانية رائعة على ملعب الأول بارك مساء السبت الأحد، لتكون المكافأة رباعية وصدارة على حساب الحزم "لمن حضروا فقط".
قلة أعداد الحاضرين لم تقتل فرحة من جاءوا لمشاهدة اللقاء، الأهازيج والرقصات في كل مكان، العائلات والشباب والشيوخ والأطفال، جميعهم يشهدون الانتصار الساحق برباعية نظيفة في الجولة 23 من دوري روشن السعودي.
من أين نبدأ؟ من الهدف الأول الذي سجله كريستيانو رونالدو بمساعدة كينجسلي كومان؟ أم الهدف الذي أحرزه الأخير بمجهود رائع بعد نصف ساعة؟
لعنة ستيف كوري: إنزاجي غير متوازن وآفة الاتحاد "إنذار" لكونسيساو .. هنيئًا يا النصر ولا عزاء للهلال!
من قلب المملكة أرينا، خسر الهلال نقطتين والصدارة، بتعادله مع حامل اللقب، الاتحاد، بنتيجة (1-1)، في كلاسيكو الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
وتقدم مالكوم أوليفيرا مبكرًا بهدف الهلال في الدقيقة الخامسة، بينما اقتنص حسام عوار هدف التعادل للاتحاد، في الدقيقة 53.
تعادل بطعم الخسارة، أمام عشرة لاعبين من الاتحاد، بعد الطرد المبكر الذي ناله المدافع حسن كادش في الدقيقة التاسعة.
فيديو | بخور في "أكشن مع وليد" احتفالًا بصدارة النصر .. والشيخ: إنزاجي مدرب جبان ويلعب بلا أفكار!
قام الإعلامي السعودي محمد الشيخ، بمهاجمة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، بسبب الطريقة التي لعب بها الهلال مساء السبت، في مواجهته مع نظيره الاتحاد.
الهلال دخل هذه المبارا طمحًا في تخطي هذا الاختبار الصعب، من أجل الحفاظ على صدارة دوري روشن السعودي في ظل المنافسة الشرسة مع الأهلي والنصر.
ولكن القمة المثيرة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما جعل سهام الانتقادات تتجه نحو إنزاجي، بعدما فشل في إسقاط خصمه وهو يلعب "ناقص العدد".
- Getty Images Sport
تجربة جيسوس الرمضانية وصفقة مثالية لمرحلة "بعد رونالدو"
العلم يقول كلمته .. تجربة جيسوس الرمضانية في النصر بين الصواب والخطأ
"لماذا ألعب أفضل في رمضان؟ لأنه رمضان"، هكذا أجاب ببساطة النجم كريم بنزيما على سؤال طُرح عليه عبر صفحة الهلال في "إكس" تعليقًا على ارتفاع مستواه دومًا أثناء مشواره مع حلول الشهر الكريم، عكس المشاع دائمًا من أن عملية الصيام تترك أثرًا سلبيًا على الرياضيين بسبب الانقطاع عن الأكل والشرب لمدة طويلة، والجفاف الذي يصيب الجسد أثناء ممارسة الرياضة مع الصيام.
وفي هذا السياق، كشف جورج جيسوس مدرب فريق النصر، عن طلب اللاعبين لأداء التدريبات قبل الإفطار خلال شهر رمضان، وهي تجربة جديدة وغير معتادة بالملاعب السعودية أثناء هذا الشهر، إذ المعتاد هو تحول التدريبات للفترة المسائية، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بالسعودية.
عديد الدراسات العلمية تناولت مسألة مدى تأثر الرياضيين من ممارسة الرياضة والتدريب أثناء الصيام، سواء بالسلب أو بالإيجاب، موضوع يُعاد فتحه كل عام تقريبًا مع حلول الشهر الكريم.
هدف أصابه بنوبة بكاء واحتفال خادش للحياء: من ملف المستقبل .. كوينونيس "صفقة مغرية" للهلال والنصر رغم بنزيما ورونالدو!
سار في الظل، والحديث يدور حول هدّافي الكبار، ثم انفجر مع بريندان رودجرز، ليتخطى كريستيانو رونالدو ويعادل بنزيما وإيفان توني، ذلك هو الهدّاف المكسيكي خوليان كوينونيس، مهاجم القادسية.
صاحب الـ28 عامًا، يقدم واحدة من أروع مستوياته، خلال الموسم الرياضي "2025-2026"، ليؤكد أنه مصدر انتفاضة القادسية الذي استهل الموسم بشكل سيء مع ميشيل جونزاليس، قبل أن يتحول إلى "وحش" مع بريندان رودجرز الذي لم يحقق معه أي هزيمة حتى اللحظة.
بفضل مدرب ليفربول وسيلتيك السابق، صنع كوينونيس سلسلة تهديفية رائعة في دوري روشن السعودي، ثم صار يقارع الكبار في سباق الهدافين، متجاوزًا الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الذي فاز بالحذاء الذهبي في آخر موسمين، ليؤكد للجميع بأنه عازم بقوة على نيل الجائزة، رغم الصراع الشرس مع إيفان توني، مهاجم الأهلي.
النصر في دوري روشن السعودي
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026...
جدول مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات وترتيب النصر في دوري روشن السعودي موسم 2025-2026، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026....
موعد مباراة النصر القادمة ضد النجمة في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد النجمة في مباراة مؤجلة من الجولة 10 من دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة
ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟
استمر الصراع التهديفي بين الأسطورتين رونالدو وميسي، فمن الذي يتفوق على الآخر حتى الآن؟
كم مباراة يحتاجها كريستيانو رونالدو للوصول للهدف رقم 1000؟
النجم البرتغالي يغرد منفردًا.
كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر؟
صفقة تاريخية قام بها النصر عندما تعاقد كريستيانو رونالدو، فكم عدد أهداف رونالدو مع العالمي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟
مشوار النصر في موسم 2025-2026
فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. فقد استعاد النصر صدارة الترتيب، بعد الجولة الثالثة والعشرين، برصيد 55 نقطة من 22 مباراة، مع تأجيل الجولة العاشرة، ليبتعد بفارق نقطة وحيدة عن فريق الهلال الأول لكرة القدم، صاحب "الوصافة".
أيضًا.. تأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2"، كمتصدر لمجموعته بـ"العلامة الكاملة"؛ كما فاز على أركاداج التركماني، ذهابًا وإيابًا، بنتيجة (1-0) في كلتا المباراتين.
والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.